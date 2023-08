Alcaraz - Koepfer Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Alcaraz - Koepfer Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Carlos Alcaraz gehört neben Novak Djokovic auch bei den US Open 2023 zu den absoluten Top-Favoriten. So gibt es für seinen Erstrunden-Gegner wohl nicht viel zu holen.

Dominik Koepfer findet nach einer langen Leidenszeit langsam wieder zurück zu alter Stärke und konnte sich in der Weltrangliste wieder auf Platz 75 nach vorne spielen. Nur zu gerne würde der Deutsche auch bei den US Open 2023 das eine oder andere Erfolgserlebnis sammeln. Doch hier hat der Schwarzwälder schon in Runde 1 mit dem Titelverteidiger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz ein extrem schweres Los erwischt.

Auch wir haben wenig Zweifel am Ausgang der Partie und spielen mit einer Quote von 1,61 bei Bet365 die Wette „Alcaraz 3:0 & Unter 0,5 Tie-Breaks“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Koepfer auf „Alcaraz 3:0 & Unter 0,5 Tie-Breaks“:

Alcaraz ist Weltranglistenerster und Titelverteidiger bei den US Open

Der Spanier steht 2023 bei einer Bilanz von 55:6

Kopefer belegt Rang 75 des ATP-Rankings

Alcaraz vs Koepfer Quoten Analyse:

Carlos Alcaraz ist nicht nur der Weltranglistenerste und der Titelverteidiger bei den US Open, sondern auch hinter Novak Djokovic der Topfavorit auf den Gewinn des vierten und letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Dementsprechend ergibt sich auch bei der Alcaraz vs Koepfer Prognose ein klares Bild.

Für einen Sieg des Spaniers zahlen die Wettanbieter ohne Steuer nur durchschnittliche Quoten von 1,02. Auf der Gegenseite ist der Deutsche mit Siegquoten im Schnitt von 18,3 der haushohe Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Koepfer Prognose: Macht „Carlitos“ kurzen Prozess?

Gefühlt gehört Carlos Alcaraz schon lange zur absoluten Tennis-Elite. Doch erst im Vorjahr konnte der Spanier bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Dieses Jahr kam dann mit dem Finalsieg gegen Novak Djokovic in Wimbledon der zweite Major-Titel hinzu. Nach dem Triumph an der Church Road gönnte sich der 20-Jährige eine kleine Pause und scheiterte Anfang August beim Masters in Toronto schon im Viertelfinale an Tommy Paul.

Beim Masters in Cincinnati war die Nummer 1 der Welt dann wieder auf der Höhe und zog, wenn auch mit ein paar Schwierigkeiten, ins Endspiel ein. Dort traf Alcaraz erneut auf Djokovic und musste sich dieses Mal in einem unglaublich engen Match mit 7:5, 6:7, 6:7 geschlagen geben. Trotzdem spielt „Carlitos“ ein unglaubliches Jahr und steht bei 55 Siegen und sechs Niederlagen. Auf Hardcourt hat der Weltranglistenerste 2023 eine Bilanz von 16:3 auf dem Papier stehen.

2019 sorgte Dominik Koepfer mit dem Einzug ins Achtelfinale bei den US Open erstmals für Aufsehen in der Tenniswelt. Bis Mai 2021 konnte der Furtwangener weitere Weltranglistenpunkte sammeln und kletterte bis auf Platz 50 des ATP-Rankings. Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche dann mit einigen Verletzungen zu kämpfen und fiel deswegen sogar wieder aus den Top 200 heraus.

Erst in diesem Jahr kann der Hartplatz-Spezialist wieder an alte Leistungen anknüpfen. So gewann Koepfer die Challenger-Turniere in Mexico City und in Turin. Zudem stand er beim ATP 250 in Atlanta im Halbfinale und beim ATP 250 in Los Cabos sogar in der Runde der letzten Vier. Bei der Generalprobe für die US Open in Winston-Salem reichte es für zwei Siege, ehe dann der Tscheche Jiri Lehecka mit einem 3:6, 6:3, 4:6 etwas zu stark war.

Alcaraz - Koepfer Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 1:2 Djokovic, 2:1 Hurkacz, 2:1 Purcell, 2:1 Paul, 2:1 Thompson

Letzte 5 Spiele Koepfer: 1:2 Lehecka, 2:0 Kirchheimer, 2:1 Lestienne, 1:2 De Minaur, 2:0 Kovacevic

Letzte Spiele Alcaraz vs Koepfer: -

Beide Profis treffen zum Auftakt der US Open zum ersten Mal aufeinander. Die Kräfteverhältnisse sind überdeutlich. Selbst ein 3:0-Sieg von Alcaraz wird von den Wettanbietern nur mit Quoten von etwa 1,40 bezahlt.

Unser Alcaraz - Koepfer Tipp: Alcaraz 3:0 & Unter 0,5 Tie-Breaks

In dieser Partie geht es nicht darum, ob Alcaraz den Platz als Sieger verlassen wird, sondern wie gut sich Koepfer schlagen kann. Da der Spanier in seinen letzten sieben Matches nicht mehr ohne Satzverlust blieb, trauen wir dem Deutschen auch einige Games zu. Am Ende wird die Nummer 1 aber in drei Sätzen gewinnen und nicht ins Tie-Break müssen.