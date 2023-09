Alcaraz - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Alcaraz - Medvedev Tipp zum US Open 2023 Halbfinale lautet: Carlos Alcaraz ist auf einem guten Weg, seinen Titel bei den US Open zu verteidigen. Im Halbfinale wartet mit Daniil Medvedev zwar keine leichte Aufgabe, am Ende dürfte der Spanier aber gewinnen.

Bei den diesjährigen US Open stehen erstmals seit 2018 drei ehemalige Champions des Turniers in der Runde der letzten Vier. Dabei treffen im ersten Halbfinale die letzten beiden Sieger aufeinander: Carlos Alcaraz, der in Flushing Meadows im Vorjahr sein erstes Grand-Slam-Turnier gewann, trifft auf Daniil Medvedev, der im Jahr 2021 in New York erstmals einen Major-Titel holte.

Laut den Wettquoten spricht am Freitag bei diesem Duell fast alles für einen Finaleinzug des Spaniers. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,94 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Alcaraz mit Game HC -5,5″.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Medvedev auf „Sieg Alcaraz mit Game HC -5,5″:

Alcaraz hat auf dem Weg ins Halbfinale nur einen Satz liegen gelassen

„Carlitos“ steht bei den letzten 4 Grand Slams bei einer Bilanz von 24:1

Medvedev liegt im direkten Vergleich mit 1:2 zurück

Alcaraz vs Medvedev Quoten Analyse:

Auch wenn in diesem Halbfinale die Nummer 1 und die Nummer 3 der Weltrangliste aufeinandertreffen, haben sich die Buchmacher, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, zur Alcaraz vs Medvedev Prognose eine klare Meinung gebildet.

Der Spanier ist mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,30 der klare Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Russen mit Quoten im Schnitt von 3,71 belohnt. Das hat natürlich vor allem mit den sensationellen Leistungen von „Carlitos“ in diesem Jahr und speziell bei Grand Slams zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Medvedev Prognose: Kann Medvedev die Nummer 1 ärgern?

Im vergangenen Jahr musste Carlos Alcaraz für seinen Finaleinzug bei den US Open schwer schuften. Ab der vierten Runde kam der Spanier immer nur in fünf Sätzen weiter. Dieses Jahr läuft es für die Nummer 1 der Welt deutlich geschmeidiger. Nur in Runde 3 gegen Lokalmatador Daniel Evans ließ er einen Satz liegen. Auch im Viertelfinale gegen Alexander Zverev stand „Carlitos“ nicht allzu lange auf dem Court.

Der deutschen Nummer 1 merkte man noch den 5-Satz-Sieg im Achtelfinale gegen Jannik Sinner an. Mit einem variablen Spiel, viel Geschwindigkeit und frischen Beinen hatte Alcaraz klare Vorteile und siegte am Ende mit 6:3, 6:2 und 6:4. Der Spanier gewann 28 von 35 Punkten am Netz und konnte alle fünf Breakbälle gegen sich abwehren. Vor allem beim zweiten Aufschlag des Deutschen konnte der Titelverteidiger viele Punkte holen (18 von 25). So steht der Weltranglisten-Erste 2023 bei 58:6, bei den letzten vier Grand Slams bei 24:1.

Daniil Medvedev stand am Mittwoch zum vierten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale der US Open und traf dort auf seinen Freund Andrey Rublev. Beide Spieler hatten mit den Temperaturen von 34 Grad zu kämpfen. So nahm sich Medvedev zweimal ein „Medical Timeout“ wegen der Hitze. Zudem war die Partie von Breaks geprägt. So wurde der gegnerische Aufschlag gleich 14 Mal gebrochen. Dem gegenüber stehen 14 gewonnene Spiele des Aufschlägers.

In allen Sätzen lag Medvedev nach einem frühen Break erstmal zurück. Am Ende setzte sich die Nummer 3 der Welt aber doch recht deutlich mit 6:4, 6:3 und 6:4 durch. Damit hat Medvedev auch sein viertes Viertelfinale in Flushing Meadows gewonnen. So steht der Russe beim Major in New York bei einer Bilanz von 28:5. Zudem hat der 27-Jährige 2023 schon 37 Siege auf Hardcourt gefeiert, so viele wie kein anderer auf der Tour. Mit fünf Titeln in dieser Saison hat sich der Mann aus Moskau auch schon für die ATP-Finals qualifiziert.

Alcaraz - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 Zverev, 3:0 Arnaldi, 3:1 Evans, 3:0 Harris, 1:0 Koepfer

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:0 Rublev, 3:1 De Minaur, 3:0 Baez, 3:1 O‘Connell, 3:0 Balazs

Letzte Spiele Alcaraz vs Medvedev: 3:0, 2:0, 0:3

Beide Spieler trafen 2021 in der zweiten Runde von Wimbledon erstmals aufeinander. Damals konnte sich Medvedev noch klar in drei Sätzen durchsetzen. Im Kalenderjahr 2023 standen sich beide Profis sogar schon zweimal gegenüber.

Hier gab es für den Russen aber nicht mehr viel zu holen. Erst setzte es im Finale von Indian Wells ein 3:6, 2:6, dann verpasste der Mann aus Moskau im Halbfinale von Wimbledon nach einem 3:6, 3:6, 3:6 das fünfte Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Gibt es dieses Mal ein etwas engeres Duell mit mehr als 36,5 Games, gibt es dafür bei Bet-at-home eine Quote von 1,75. Weitere Infos über diesen Bookie liefert unser Bet-at-home Test.

Unser Alcaraz - Medvedev Tipp: Sieg Alcaraz mit Game HC -5,5

Im Viertelfinale gegen Alexander Zverev offenbarte auch Alcaraz trotz des klaren Sieges einige Schwächen. So hatte „Carlitos“ zu Beginn Probleme mit dem ersten Aufschlag und auch mit seiner Vorhand. Medvedev bewies dagegen gegen Rublev eine große Moral, hatte aber mit der Hitze und seinem Service zu kämpfen.

Am Ende kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher. Die Nummer 3 könnte der Nummer 1 schon den einen oder anderen Satz abnehmen. Mit seiner Variabilität, seiner Antizipation, seiner Beinarbeit und seiner Schlagtechnik sollte sich der Spanier schließlich aber durchsetzen.