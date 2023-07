Alcaraz - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Alcaraz - Medvedev Tipp zum Wimbledon 2023 Halbfinale lautet: Gegen Rune überstand Alcaraz einen nervösen Beginn. Schließlich siegte er ohne Satzverlust. In seinem ersten Wimbledon-Halbfinale geht der junge Spanier als Favorit auf den Court.

Alcaraz und Medvedev bestreiten jeweils ihr erstes Wimbledon-Halbfinale. Auf beiden Seiten stimmt die Form, doch mit einer Saisonbilanz von 10-0 Siegen auf Rasen ist der junge Spanier der klare Favorit in diesem Vergleich.

Medvedev hingegen absolvierte eine durchwachsene Vorbereitung, startete mit einer Jahresbilanz von 2-2 Siegen auf Rasen in das prestigeträchtige Turnier in Wimbledon. Unser Tipp: „Sieg Alcaraz (HC -1,5 Sätze)“. Für diese Wette bedienen wir uns bei einer Quote von 1,65 bei Bet3000.