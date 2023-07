Alcaraz - Muller Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Alcaraz - Muller Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Alcaraz hat die Halbfinal-Niederlage von Roland Garros gegen Djokovic hervorragend verkraftet. Ebenso wie in Runde 1 erwarten wir keine Probleme für den 20-Jährigen gegen Alexandre Muller.

Carlos Alcaraz ist ein außergewöhnliches Talent. Aktuell zeigt der Spanier, dass er mental ebenfalls großartig ist. Die Halbfinal-Niederlage von Roland Garros gegen Djokovic konterte Alcaraz mit einem Triumphzug im Londoner Queens Club. Eine gute Ausgangslage, um den ersten Titel in Wimbledon ins Visier zu nehmen.

Vorstellungen dieser Art bleiben für Alexandre Muller von abstrakter Natur. Der Franzose belegt Rang 84 der Weltrangliste und befindet sich in diesem Jahr erstmals im Hauptfeld des einzigen Rasen-Grand-Slams. Wir erwarten eine blitzsaubere Angelegenheit von Alcaraz und setzen bei Bet365 mit einer Quote von 1,36 auf 3:0-Sieg Alcaraz“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Muller auf „3:0-Sieg Alcaraz“:

Alcaraz gewann im Vorfeld das Rasenturnier im Queens Club. Somit hat er 2023 eine Rasenbilanz von 6-0 Siegen.

Muller hat auf Grand-Slam-Turnieren eine Bilanz von 2-4 Siegen.

Alcaraz fuhr 2023 41 Siege bei nur 4 Niederlagen ein. 5 seiner 7 Best-of-5 Matches beendete der Spanier mit einem 3:0-Sieg.

Alcaraz vs Muller Quoten Analyse:

Sofern Carlos Alcaraz von Verletzungen verschont bleibt, steht ihm eine rosige Zukunft bevor. In Wimbledon hat es der Spanier auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel abgesehen und damit ganz andere Ziele als Muller. Siegt der Spanier, gibt es mit Wettquoten bis zu 1,02 selbst bei Wettanbietern ohne Steuern kaum einen Gewinn zu erzielen.

Bei einem Erfolg seines französischen Herausforderers von einer gigantischen Überraschung zu sprechen ist mindestens so nachvollziehbar wie Wettquoten bis 19,00 für ein Weiterkommen der Nummer 84 der ATP-Weltrangliste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Muller Prognose: Kaum Fehler und extrem viel Klasse

Wenn wir von Carlos Alcaraz sprechen, sollten wir seine Leistungen immer wieder im Kontext seines Alters betrachten. Der Spanier ist erst 20 Jahre alt, hat bereits die US Open gewonnen und eine Bilanz von 29-8 Siegen bei den Grand-Slam-Turnieren.

Rasentennis wird immer wieder als eigene Sportart betitelt. Für den jungen Spanier kein Problem: Beim Vorbereitungsturnier im Queens Club ließ die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste kaum etwas anbrennen. Alcaraz gab im gesamten Turnier nur einen einzigen Satz ab.

Ähnlich dominant trat er in seinem Erstrundenmatch auf, als er den ersten Satz mit 6:0 für sich entschied. Seinem Gegner Chardy ließ er keine Chance, spielte 38 Winner bei nur 13 Unforced Errors.

Das Jahr 2023 ist für Alcaraz extrem erfolgreich. Seine Bilanz von 41-4 Siegen ist herausragend. Ebenso beeindruckend ist die Tatsache, dass der Spanier fünf seiner sieben Best-of-5 Matches zu Null gewann.

Alcaraz - Muller Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 J. Chardy, 2:0 A. De Minaur, 2:0 S. Korda, 2:0 G. Dimitrov, 2:0 J. Lehecka.

Letzte 5 Spiele Muller: 3:1 A. Rinderknech, 2:0 F. Maestrelli, 2:1 S. Travaglia, 2:1 A. Giannessi (A), 2:0 F. Gaio.

Letzte 5 Spiele Alcaraz vs. Muller: -

Muller verdient sich seine Preisgelder zu weiten Teilen auf der Challenger-Ebene. Zuletzt war er dort sehr erfolgreich, stand im Juni in einem Halbfinale und gewann zusätzlich ein Turnier in Italien. Das Manko an dieser Geschichte: Beide Veranstaltungen fanden auf Sand statt.

Etwas überraschend gewann er in der ersten Runde gegen Rinderknech (3:1) und feierte seinen Debüt-Sieg auf der Anlage des All England Clubs. Nach diesem Erfolg steht der 26-Jährige bei einer Bilanz von 2-4 Siegen auf Grand-Slam-Turnieren.

In diesem Jahr trat Muller schon mehrfach auf der Tour-Ebene in Erscheinung, stand im Finale von Marrakech (ATP 250) und dem Viertelfinale von Doha (ATP 250). Die Australian Open (in der Qualifikation gescheitert) und Roland Garros (1. Runde vs. Sinner verloren) waren dagegen weniger erfolgreich.

Wenn ihr eure Wetten gerne über eine Wettapp platziert, können wir euch die bet365 App ans Herz legen. Dort findet ihr unter anderem eine Quote von 1,44 für eine Wette auf Unter 0,5 Tiebreaks im gesamten Match.

Unser Alcaraz - Muller Tipp: Sieg Alcaraz

Alcaraz ist in fantastischer Form und steht 2023 bei einer Rasenbilanz von 6-0 Siegen. In seiner Karriere konnte der Spanier auf der grünen Oberfläche zehn Siege bei nur zwei Niederlagen einfahren. Muller absolvierte in der Vorbereitung kein Match auf dem Rasen und sollte nicht in der Lage sein, dem 20-Jährigen einen Satz abzunehmen.