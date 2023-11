Alcaraz - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2023

Unser Alcaraz - Rublev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 15.11.2023 lautet: Trotz Auftaktniederlagen sind beide Spieler noch im Rennen. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Duell und trauen Rublev dabei mindestens einen Satz zu.

Am 2. Spieltag der Roten Gruppe bei den ATP Finals 2023 in Turin treffen am Mittwoch mit Carlos Alcaraz und Andrey Rublev zwei Profis aufeinander, die ihre Auftaktmatches am Montag verloren haben. Normalerweise ist ein Tennis-Turnier für einen Spieler nach einer Niederlage zu Ende, doch bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft kann man das Turnier dank Modus mit Gruppenphase auch trotz einer Auftaktpleite noch gewinnen. Im Duell der beiden „Loser“ liegt der Spanier am Mittwoch bei den Wettquoten vorne.

Wir spielen aber mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Rublev gewinnt mindestens 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Rublev auf „Rublev gewinnt mindestens 1 Satz“:

Alcaraz hat 3 Spiele in Folge verloren

Rublev hat das einzige direkte Duell gewonnen

Rublev, die Nummer 5 der Welt, spielt das beste Jahr seiner Karriere

Alcaraz vs Rublev Quoten Analyse:

Carlos Alcaraz hat eine tolle Saison gespielt und steht zurecht auf Platz 2 der Weltrangliste. So geht er gegen die Nummer 5 des ATP-Rankings aus Sicht der Buchmacher wenig überraschend als Favorit ins Rennen.

Für einen Sieg des Spaniers werden bei der Alcaraz vs Rublev Prognose Quoten im Schnitt von 1,52 bezahlt. Ein Erfolg des Russen wird auf der Gegenseite mit durchschnittlichen Quoten von 2,53 belohnt. Wer bei diesem Spiel unbedingt auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich beispielsweise durch das Nutzen eines Sportwetten Anbieter Bonus absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Rublev Prognose: Kriegt der Spanier die Kurve?

Carlos Alcaraz ging als klarer Favorit in sein Auftaktmatch am Montag bei den ATP Finals gegen Alexander Zverev. Den ersten Satz konnte der Spanier auch noch knapp im Tiebreak für sich entscheiden, danach fand die Nummer 2 der Welt aber kein Rezept mehr gegen den guten ersten Aufschlag des Deutschen. Zudem konnte der Mann aus Murcia nur eine von sechs Break-Chancen nutzen. Zudem spielte Alcaraz zu wenig konstant und leistete sich zu viele Unforced Errors.

So kassierte der 20-Jährige bei seinem ersten Spiel bei den ATP Finals mit einem 7:6, 3:6, 4:6 seine erste Niederlage. Eigentlich hat Alcaraz eine tolle Saison 2023 gespielt und sechs Titel gewonnen, darunter war auch der Grand-Slam-Sieg in Wimbledon. Seit dem Erfolg in London kam aber kein Pokal mehr dazu. Zuletzt hat der Spanier sogar drei Matches in Folge verloren, das war dem Youngster zuletzt im März 2021 passiert. Nach der Pleite gegen Zverev sprach Alcaraz selbst davon, dass er mental womöglich etwas müde sei.

Andrey Rublev kann auf ein tolles Jahr 2023 zurückblicken. Der Russe kam erstmals in einer Saison auf die Marke von 58 Siegen. Neben dem Sieg beim ATP-250-Turnier von Bastad konnte der Profi aus Moskau in dieser Spielzeit in Monte Carlo erstmals ein ATP Masters gewinnen. Bei drei der vier Grand Slams erreichte der 26-Jährige immerhin das Viertelfinale. Zum Auftakt der ATP Finals bekam er es dann am Montag mit Landsmann und Freund Daniil Medvedev zu tun.

Eigentlich spielte Rublev einen brillanten ersten Satz, musste sich aber in fast allen Schlüsselmomenten seinem starken Gegner geschlagen geben. Zudem konnte die Nummer 5 der Welt keinen einzigen von sieben Break-Punkten nutzen. So ging Satz 1 mit 6:4 an Medvedev. Im zweiten Durchgang ließ Rublev dann etwas nach und verlor diesen mit 2:6. Im Vorjahr hatte der Russe noch das Halbfinale bei den ATP Finals erreicht. Zudem kann Rublev insgesamt 23 Siege gegen die Top 10 der Weltrangliste vorweisen.

Alcaraz - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 1:2 Zverev, 0:2 Safiulin, 1:2 Dimitrov, 2:0 Evans, 2:0 Barrere

Letzte 5 Spiele Rublev: 0:2 Medvedev, 1:2 Djokovic, 2:1 De Minaur, 2:0 Van de Zandschulp, 2:0 Nishioka

Letzte Spiele Alcaraz vs Rublev: 0:2

Beide Profis trafen im Vorjahr in Abu Dhabi beim Mubadala World Tennis Championship erstmals in einem Schaukampf aufeinander. Im Halbfinale setzte sich Rublev klar mit 6:2 und 6:1 durch.

Für Alcaraz war es damals das erste Spiel nach einer Pause von sechs Wochen. So deutlich dürfte es dieses Mal nicht zugunsten des Russen zugehen. Wer damit rechnet, dass das Match über drei Sätze geht, bekommt dafür bei Bet3000 eine Quote von 2,25. Alle Infos zur Bet3000 Registrierung gibt es bei uns.

Unser Alcaraz - Rublev Tipp: Rublev gewinnt mindestens 1 Satz

Beide Spieler sind nicht gut in die ATP Finals gestartet. Vor allem Carlos Alcaraz steckt aktuell in einer kleinen Krise. So fällt es uns nicht leicht, auf den Spanier zu tippen. Sicherlich hat Rublev sein Auftaktmatch sogar in zwei Sätzen verloren, doch der Russe machte dabei einen etwas besseren Eindruck als es das Ergebnis widerspiegelt. Am Ende rechnen wir beim Duell zwischen Alcaraz und Rublev mit einem engen Fight und können uns nicht vorstellen, dass Alcaraz glatt in zwei Sätzen gewinnt.