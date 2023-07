Alcaraz - Rune Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Alcaraz - Rune Tipp zum Wimbledon 2023 Viertelfinale lautet: Holger Rune hat bei seiner zweiten Wimbledon-Teilnahme schon einiges erreicht. Gegen die Nummer 1 der Welt dürfte aber nun im Viertelfinale Endstation sein.

Im Fußball ist die U21-Europameisterschaft 2023 gerade erst zu Ende gegangen. In Wimbledon kommt es dafür im Viertelfinale zum U21-Duell zwischen Spanien und Dänemark: Im Duell der beiden 20-jährigen Youngster bekommt es der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz am Mittwoch mit Holger Rune, der Nummer 6 der Welt, zu tun. Die Buchmacher haben sich zu diesem Duell eine klare Meinung gebildet. Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.52 bei NEObet die Wette „Sieg Alcaraz mit Satz HC -1,5″

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Rune auf „Sieg Alcaraz mit Satz HC -1,5″:

Rune hat erst 2023 sein erstes Match auf Gras gewonnen

Alcaraz ist die Nummer 1 der Welt

Der Spanier ist in diesem Jahr auf Rasen noch ungeschlagen

Alcaraz vs Rune Quoten Analyse:

Als Nummer 1 der Welt geht der Spanier bei der Alcaraz vs Rune Prognose wenig überraschend als klarer Favorit der besten Buchmacher auf den Court. So bekommen Sportwetten Tipper für einen Sieg des Spaniers gerade mal durchschnittliche Quoten von 1.26. Auf der Gegenseite erscheint für die Bookies ein Weiterkommen des Dänen mit Quoten im Schnitt von 3.94 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Rune Prognose: Zieht „Carlito“ ins Traumfinale gegen Djokovic ein?

Carlos Alcaraz hat in seiner bisher noch recht kurzen Karriere schon einiges gewonnen. Aber in Wimbledon kam der Spanier bei zwei Versuchen noch nicht über die vierte Runde hinaus. Durch den 3:6, 6:3, 6:3 und 6:3-Erfolg am Montag gegen Zverev-Bezwinger Matteo Berrettini steht der Weltranglistenerste beim diesjährigen Turnier nun auch in SW19 erstmals in der Runde der letzten Acht. Im ersten Durchgang hatte der 20-jährige noch einige Probleme mit dem aggressiven und risikoreichen Spiel seines Gegners.

Danach war „Carlito“ aber in den wichtigen Momenten zur Stelle, spielte sehr schnell, stabil und variantenreich. Nun geht es gegen seinen Freund Holger Rune, gegen den er schon seit seinem 12. Lebensjahr Tennis spielt. Vor diesem Jahr hatte Alcaraz nur sechs Tour-Level-Matches auf Gras gespielt. Ende Juni konnte der Spanier aber zum ersten Mal das Queen‘s Club-Turnier gewinnen. In diesem Jahr steht die Nummer 1 der Welt bei 44 Siegen und 4 Niederlagen.

Holger Rune ist die Nummer 6 der Weltrangliste. Aber in Wimbledon 2023 musste man den Dänen nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel haben. Bei seinem ersten Auftritt an der Church Road im Vorjahr war der Mann aus Gentofte schon in Runde 1 gescheitert. Doch dieses Mal schaffte es der 20-jährige in London ins Viertelfinale. In der Runde der letzten 16 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov war Rune Außenseiter bei den Buchmachern, kam aber mit einem 3:6, 7:6, 7:6 und 6:3 weiter.

Für den Weltranglistensechsten war dieser Erfolg erst der zweite Sieg gegen einen Top-30-Spieler auf Gras. Vor allem in den beiden Tiebreaks war der Däne der aggressivere Spieler. Rune ist erst der zweite Profi aus Dänemark, der es in Wimbledon unter die besten Acht geschafft hat. Zudem steht der 20-jährige nach Roland Garros 2022 und 2023 zum dritten Mal in einem Major-Viertelfinale. In Runde 3 musste die Nummer 6 der Welt gegen Davidovich Fokina (ATP Nr. 34) über fünf Sätze gehen und zwei Matchbälle abwehren.

Alcaraz - Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 Berrettini, 3:1 Jarry, 3:0 Müller, 3:0 Chardy, 2:0 De Minaur

Letzte 5 Spiele Rune: 3:1 Dimitrov, 3:2 Davidovich Fokina, 3:0 Carballes Baena, 3:0 Loffhagen, 2:0 Murray

Letzte Spiele Alcaraz vs Rune: 0:1, 3:0

Bei der ATP trafen die zwei Youngsters bisher erst zweimal aufeinander. Das erste Duell 2021 bei den Next Gen ATP Finals entschied Alcaraz in drei Sätzen für sich. Das Viertelfinale beim Masters in Paris im Vorjahr ging dann an Rune. Allerdings musste der Spanier hier beim Stande von 6:6 im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Unser Alcaraz - Rune Tipp: Sieg Alcaraz mit Satz HC -1,5

Holger Rune hat seinen ersten Sieg als Profi auf Gras erst im vergangenen Monat im Queen‘s Club gefeiert, wo er am Ende immerhin bis ins Halbfinale kam. Nun bekommt er es aber mit dem Weltranglistenersten zu tun. Diese Hürde dürfte für den Dänen etwas zu groß sein. Mehr als einen Satz trauen wir der Nummer 6 der Welt dabei nicht zu.