Alcaraz - Shapovalov Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Alcaraz - Shapovalov Tipp zum French Open Spiel lautet: Auch in der dritten Runde der French Open ist die Nummer 1 der Welt der klare Favorit. Das dürfte auf einen deutlichen Sieg hinauslaufen.

Carlos Alcaraz ist gerade einmal 20 Jahre alt, ist aber schon an der Spitze der Tenniswelt angekommen. Bei den US Open 2022 feierte der Spanier seinen ersten Grand-Slam-Titel und wurde damit die jüngste Nummer 1 der Weltrangliste in der ATP-Geschichte. Da Alcaraz die Australian Open verletzungsbedingt verpasste, während Novak Djokovic sich Down Under seinen 22. Grand-Slam-Titel sicherte, geht es im Kampf um die Pole Position der Tenniswelt aktuell aber sehr eng zu. Schaut man auf den Turnierbaum, könnte es im Halbfinale zum Spitzenspiel zwischen Alcaraz und Djokovic kommen. Bevor es so weit ist, muss der amtierende Weltranglistenerste in Runde 3 jedoch gegen den Kanadier Denis Shapovalov ran. Wir spielen bei diesem Match mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Alcaraz mit Games-HC -8,5″.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Shapovlov auf „Sieg Alcaraz mit Games-HC -8,5″:

Alcaraz ist die Nummer 1 der Welt.

Der Spanier steht 2023 auf Sand bei einer Bilanz von 22:2.

Der Weltranglistenerste entschied die ersten beiden Runden der French Open bei den Games mit 19:7 und 21:10 für sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Shapovalov Quoten Analyse:

In den ersten Runden der French Open geht Carlos Alcaraz immer als klarer Favorit auf den Court. Das ist auch bei der Alcaraz vs Shapovalov Prognose nicht anders.

Für einen Sieg der Nummer 1 gibt es bei den besten Buchmachern aus dem Bereich der Tennis Wetten gerade mal Quoten im Schnitt von 1,03. Auf der Gegenseite ist der Kanadier mit durchschnittlichen Siegquoten von 12,2 der haushohe Außenseiter.

Alcaraz vs Shapovalov Prognose: Leistet sich die Nummer 1 wieder eine kurze Auszeit?

Für Tennis-Legende John McEnroe ist Carlos Alcaraz der kompletteste Spieler, den er je gesehen hat. Doch auch der jüngste Weltranglistenerste aller Zeiten ist schlagbar. Das wurde im Mai beim 1000er-Turnier in Rom deutlich, als der Spanier in der Runde der letzten 32 in zwei Sätzen gegen den Ungarn Fabian Marozsan (ATP Nr. 135) ausschied. Auf der Gegenseite gewann Alcaraz 2023 aber auch schon die Turniere in Madrid, Indian Wells, Barcelona und Buenos Aires.

So bewies der Schützling von Coach Juan Carlos Ferrero, dass er die Verletzung, wegen der er die Australian Open verpasst hatte, überwunden hat. In Runde 1 der French Open gab es ein problemloses 6:0, 6:2, 7:5 gegen Flavio Cobolli (ATP Nr. 159). In Runde 2 gegen Taro Daniel (ATP Nr. 112) hatte der Spanier etwas mehr Mühe. Hier ließ er im zweiten Satz die nötige Konzentration vermissen. Mit 46 Winnern gab es aber am Ende ein 6:1, 3:6, 6:1, 6:2 für den Favoriten. So steht Alcaraz bei einer Bilanz von 32:3 in dieser Saison.

Im September 2021 hatte sich Denis Shapovalov bis auf Rang 10 der Weltrangliste vorgearbeitet. Diesen Erfolg hatte der Kanadier unter anderem dem Einzug ins Halbfinale von Wimbledon zu verdanken. Auch bei den Australian Open 2022 reichte es für die Runde der letzten Acht. Zudem gab es im Vorjahr auf Sand beim Masters im Rom einen historischen Sieg gegen Rafael Nadal. In dieser Saison steht der gebürtige Israeli bei neun Siegen und neun Niederlagen.

Vor den French Open hatte Shapovalov 2023 nur drei Spiele auf Sand absolviert und zwei davon gewonnen. In Runde 1 in Paris ging es gegen Brandon Nakashima (ATP Nr. 45) gleich mal über fünf Sätze. In einem Spiel auf Augenhöhe hatte der Kanadier vor allem bei den Winnern mit 50:28 am Ende die Nase vorne. In Runde 2 folgte ein 6:2, 3:6, 6:3 und 6:3 gegen den Italiener Matteo Arnaldi (ATP Nr. 106). Hier überzeugte Shapovalov mit 80 Prozent Punkten nach dem ersten Aufschlag. Zudem ließ er nur einen Breakball zu.

Alcaraz vs Shapovalov Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 Daniel, 3:0 Cobolli, 0:2 Marozsan, 2:0 Ramos-Vinolas, 2:1 Struff

Letzte 5 Spiele Shapovalov: 3:1 Arnaldi, 3:2 Nakashima, 1:2 Zhang, 0:2 Tsitsipas, 2:0 Kovalik

Letzte Spiele Alcaraz vs Shapovalov: -

Beide Spieler treffen in Paris das erste Mal aufeinander.

Unser Alcaraz vs Shapovalov Tipp: Sieg Alcaraz mit Games-HC -8,5

Alcaraz trifft im Duell gegen Shapovalov auf einen athletischen Linkshänder mit einem starken Slice-Aufschlag. Der Spanier hält aber eine hervorragende Karrierebilanz von 27:8 gegen Linkshänder. Am Ende gibt es am Sieg der Nummer 1 keine Zweifel. Womöglich sichert sich der Kanadier einen Satz gegen Alcaraz. Die jeweiligen Sätze müssten aber klar an den Favoriten gehen. So macht hier eine Handicap Wette auf einen Vorsprung von mindestens neun Spielen Sinn.