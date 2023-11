Alcaraz - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | 13.11.2023

Unser Alcaraz - Zverev Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 13.11.2023 lautet: Für Alexander Zverev ist das Erreichen der ATP Finals schon ein großer Erfolg. In unserem Wett Tipp heute gibt es zum Auftakt gegen Alcaraz wohl nicht viel zu holen.

Nach seiner schweren Verletzung bei den French Open 2022 war Alexander Zverev nur sehr schwer wieder in die Gänge gekommen. Doch im Laufe des Jahres 2023 fand die deutsche Nummer 1 langsam zur Form zurück und konnte sich sogar für die ATP Finals qualifizieren. An die inoffizielle WM hat der 26-Jährige gute Erinnerungen. 2018 und 2021 konnte Zverev das Highlight zum Saisonabschluss gewinnen. Dieses Mal geht der Deutsche aber nur als Außenseiter ins Rennen. Das spiegelt sich schon im Auftaktmatch gegen Alcaraz wider.

Auch wir spielen hier mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Sieg Alcaraz in 2 Sätzen“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Zverev auf „Sieg Alcaraz in 2 Sätzen“:

Zverev hat 3 der letzten 4 Duelle gegen Alcaraz verloren

In diesem Jahr ist der Deutsche nach zwei Duellen noch ohne Satzgewinn gegen den Spanier

Als Nummer 2 hat der 20-Jährige in der Weltrangliste klar die Nase vorne (8. Zverev)

Alcaraz vs Zverev Quoten Analyse:

Carlos Alcaraz ist die Nummer 2 der Weltrangliste und hat eine tolle Saison 2023 gespielt. So geht der Spanier auch wenig überraschend aus Sicht der Bookies als Favorit in die Alcaraz vs Zverev Prognose.

Für einen Sieg des 20-Jährigen werden durchschnittliche Quoten von 1,43 aufgerufen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Deutschen mit Quoten im Schnitt von 2,80 belohnt. Wer bei diesem Match etwas ins Risiko gehen möchte, kann sich mit einem Gratis Wettguthaben absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Zverev Prognose: Kommt Alcaraz zum Saisonabschluss wieder in Form?

Die Australian Open 2023 hatte Alcaraz noch verletzt verpasst, danach gewann der Spanier vier seiner ersten sechs Turniere. Im Wimbledon feierte der 20-Jährige im Finale gegen Djokovic den zweiten Grand-Slam-Sieg seiner Karriere. Dabei hatte der Mann aus Villena vor der laufenden Saison auf Rasen nur drei Turniere auf Tour Level gespielt. Insgesamt kommt Alcaraz in der laufenden Saison auf sechs Titel und eine Bilanz von 63-10.

Immer wieder wechselte sich der Spanier mit Novak Djokovic auf dem ersten Platz der Weltrangliste ab. In diesem Jahr ist Alcaraz wie schon in der vergangenen Saison nach den US Open in ein Loch gefallen. Beim Masters in Paris schied die Nummer 2 der Welt jüngst sogar erstmals 2023 nach seiner Auftaktpartie aus. Seit dem Erfolg im All England Club folgte kein Titel mehr.

Bei den Australian Open 2023, dem ersten Grand-Slam-Turnier nach seiner Verletzung, war Alexander Zverev noch in Runde 2 ausgeschieden. Doch schon bei den French Open reichte es fürs Halbfinale. Hinzu kommt die Runde der letzten Acht bei den US Open. In Halle, Cincinnati und Peking kam Zverev ins Halbfinale. Zudem feierte die deutsche Nummer 1 in Hamburg und in Chengdu zwei Titel. Bei beiden Events fehlte allerdings die absolute Elite. So nimmt der Hamburger zum sechsten Mal an den ATP Finals teil.

Das Turnier konnte Zverev 2018 im Finale gegen Djokovic und 2021 im Endspiel gegen Medvedev gewinnen. Der 26-Jährige präsentierte sich allerdings zuletzt in durchwachsener Form. Vor allem gegen die Topspieler tat er sich schwer. Von 15 Matches gegen Top-10-Gegner in dieser Saison gewann er nur zwei. Außerdem sicherte sich Zverev die Teilnahme an den ATP Finals unter anderem durch das Viertelfinal-Aus von Hurkacz und de Minaur beim jüngsten Masters in Paris.

Alcaraz - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 0:2 Safiullin, 1:2 Dimitrov, 2:0 Evans, 2:0 Barrere, 0:2 Sinner

Letzte 5 Spiele Zverev: 0:2 Tsitsipas, 2:1 Humbert, 2:1 Fucsovics, 1:2 Rublev, 2:0 Norrie

Letzte 5 Spiele Alcaraz vs Zverev: 3:0, 2:0, 1:3, 2:0, 0:2

Beide Spieler standen sich sechs schon Mal gegenüber. Die ersten beiden Duelle 2021 konnte Alexander Zverev für sich entscheiden. Das Jahr 2022 verlief komplett ausgeglichen. Erst siegte Alcaraz beim Masters in Madrid, verlor aber dann im Viertelfinale der French Open.

In diesem Kalenderjahr gab es diese Paarung zwei Mal. Beide Matches gingen an den Spanier. Sowohl im Achtelfinale des Masters von Madrid als auch im Viertelfinale der US Open siegte Alcaraz ohne Satzverlust.

Von 15 Sätzen zwischen beiden Spielern wurde nur einer im Tie-Break entschieden. Kommt am Montag kein zweiter Satz dazu, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 1,61. Für die Tipp-Abgabe übers Handy bietet sich die Bet365 Sportwetten App an.

Unser Alcaraz - Zverev Tipp: Sieg Alcaraz in 2 Sätzen

Bei beiden Spielern hatte die Spannungskurve zuletzt nach einer langen Saison etwas nachgelassen. Wir trauen es Alcaraz aber viel eher zu, dass er zum Abschluss des Jahres noch mal sein bestes Tennis auf den Platz bringt.

Für Zverev ist die Teilnahme an den ATP Finals schon ein großer Erfolg. Hier kann der Hamburger völlig entspannt aufspielen. Gegen den Spanier blieb der Deutsche 2023 ohne Satzgewinn. Diese Serie dürfte weitergehen.