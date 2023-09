Alcaraz - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Alcaraz - Zverev Tipp zum US Open 2023 Viertelfinale lautet: Alexander Zverev hat sich im längsten Match der US Open 2023 gegen den leicht favorisierten Jannik Sinner behauptet. Das Viertelfinale bestreitet der Deutsche gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

Spätestens nach dem Achtelfinal-Sieg ist Alexander Zverev zurück in der Weltspitze. Der 26-Jährige besiegte Jannik Sinner unter schweren Bedingungen in fünf umkämpften Sätzen. Während dem Duell profitierte der Weltranglisten-Zwölfte von seiner starken Physis. Die Frage vor dem Viertelfinale ist: Wie schnell kann der Deutsche regenerieren?

Carlos Alcaraz hat sich in seinen vorangegangenen Matches in guter Form präsentiert und im gesamten Turnierverlauf erst einen Satz abgegeben. Im H2H-Vergleich liegt Zverev jedoch weiterhin mit 3-2 Siegen in Führung. Unser Tipp: „Sieg Zverev (HC +1,5 Sätze)“ mit einer Quote von 2,65 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Zverev auf „Sieg Zverev (HC +1,5 Sätze)“:

Zverev hat die beste Form seiner Saison. Seit dem Beginn von Roland Garros steht der Deutsche bei einer Bilanz von 26-6 Siegen.

Alcaraz ist der Titelverteidiger und hat knapp 4 Stunden weniger auf dem Court gestanden - somit macht ein kleiner Vorteil in Form von einem Handicap Sinn.

Bis zum Turnier in Cincinnati hatte Zverev gegen Top-10-Spieler eine Bilanz von 0-8 Siegen (2023). Seither feierte er zwei Siege in Folge gegen Medvedev und Sinner.

Alcaraz vs Zverev Quoten Analyse:

Als amtierender Wimbledon-Sieger und Titelverteidiger der US Open wird Alcaraz mit Quoten bis 1,23 von den Buchmachern favorisiert. Dennoch wird das Viertelfinale gegen Alexander Zverev eine herausfordernde Aufgabe für den jungen Spanier.

Zverev hat seine Form seit Roland Garros sukzessive gesteigert und befindet sich aktuell in der besten Phase seiner Saison. Das Viertelfinale gegen Jannik Sinner hat seine Standfestigkeit unter Beweis gestellt, weshalb ihr auch die Siegquoten von 4,20 bis 4,50 im Blick behalten solltet. Für weniger Risiko könnt ihr Gratiswetten & Freebets nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Zverev Prognose: Zverev wird wieder ernst genommen

Zverev hat sich nach seiner Verletzung zurück in die Tennis-Elite gespielt. Der Deutsche steht bei einer Saisonbilanz von 42-20 Siegen. Seit Roland Garros präsentiert sich der Weltranglisten-Zwölfte in Bestform und hat 26-6 Siege eingefahren. Währenddessen gewann er das Turnier in Hamburg und stand sowohl in Paris als auch in Cincinnati im Halbfinale.

Die Physis zählt schon seit langem zu seinen Stärken. Während seiner ersten Matches hat er dies eindrucksvoll bewiesen. Insgesamt verbrachte der letzte deutsche Spieler im Hauptfeld der Männer knapp über 14 Stunden auf dem Tennisplatz. Sein Konkurrent Alcaraz hat erst 8:36 Stunden auf dem Court verbracht.

Dementsprechend geben wir Zverev in unserer Wette einen Vorteil von plus 1,5 Sätzen. Die Quoten der Buchmacher verraten einen deutlichen Vorteil für den spanischen Titelverteidiger. Wir sehen das Duell im Viertelfinale deutlich ausgeglichener, immerhin hat Zverev gegen Alcaraz drei von fünf Aufeinandertreffen gewonnen.

Alcaraz hat die US Open liebgewonnen und beim letzten Grand-Slam des Jahres 15-1 Siege auf dem Konto. Im Gegenzug sollte nicht unterschätzt werden, dass Zverev ebenfalls eine starke US-Open-Bilanz von 22-7 Siegen hat. Zudem stand der 26-Jährige bei den letzten Auftritten beim vierten Grand-Slam des Jahres im Finale (2020) und Halbfinale (2021).

Alcaraz - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 M. Arnaldi, 3:1 D. Evans, 3:0 L. Harris, 2:0 (w.o.) D. Koepfer, 1:2 N. Djokovic

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:2 J. Sinner, 3:1 G. Dimitrov, 3:1 D. Altmaier, 3:0 A. Vukic, 0:2 N. Djokovic

Letzte 5 Spiele Alcaraz vs. Zverev: 2:0, 1:3, 2:0, 0:2, 0:2

Neben einer guten Regeneration wird Zverev in seinem zehnten Grand-Slam-Viertelfinale auf seinen phasenweise herausragenden Aufschlag setzen müssen. In den ersten vier Matches hat der Deutsche 0,65 Asse pro Spiel geschlagen, Alcaraz nur 0,31 pro Spiel.

Zudem hat der 26-Jährige im Kreis der letzten Acht prozentual die meisten ersten Aufschläge ins Feld gebracht (69 Prozent). Eine hohe Quote wird erneut entscheidend sein. Alcaraz hat mit erst 20 Jahren ein unglaubliches Potenzial. Das lässt sich unter anderem an seinem dritten US-Open-Viertelfinale in Folge erkennen. Vor ihm ist das nur einem Spieler mit unter 21 Jahren gelungen: Andre Agassi.

Zverev steht ebenfalls zum dritten Mal in Folge (2022 verletzungsbedingte Absage) unter den letzten Acht der US Open. Seine Außenseiterrolle wird er trotz dieser fantastischen Ausbeute nicht los, denn Alcaraz hat in diesem Jahr 20-3 Siege auf Hartplätzen gesammelt. Baut der Olympiasieger im Laufe des Matches aufgrund seiner langen Spielzeit ab, empfehlen wir eine etwas abgeschwächte Wette. „Zverev gewinnt mindestens einen Satz“ bringt euch bei Interwetten eine Quote von 1,50 ein.

Unser Alcaraz - Zverev Tipp: Sieg Zverev (HC +1,5 Sätze)

Zverev ist in diesem Match der Außenseiter, seine Form ist jedoch hervorragend, sein Selbstvertrauen zuletzt gewachsen. Zudem hat er zwei Siege in Folge gegen Top-10-Spieler gefeiert und bei den letzten beiden US-Open-Auftritten mindestens das Halbfinale erreicht. Mit einem Handicap von +1,5 Sätzen halten wir den Zverev-Sieg für möglich.