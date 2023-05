Alexandrova - Friedsam Tipp, Prognose & Quoten | 1.6.2023

Unser Alexandrova - Friedsam Tipp zum French Open Spiel lautet: Schon in der 2. Runde könnten die deutschen Frauen ihre letzte Vertreterin verlieren. Ein Satzgewinn ist gegen Alexandrova aber möglich.

Mit dem 6:3, 3:6 und 6:4 gegen Nao Hibino (WTA Nr. 113) hatte Anna-Lena Friedsam als einzige Deutsche bei den French Open 2023 die zweite Runde erreicht. Dieser Erfolg kam vor allem durch eine Leistungssteigerung im entscheidenden dritten Satz zustande. Somit durfte sich die Deutsche über ihren ersten Zweitrunden-Einzug in Paris seit 2015 freuen. Nun würde Friedsam gerne erstmals in Roland Garros die dritte Runde erreichen. Am Donnerstag bekommt sie es aber mit Ekaterina Alexandrova, der Nummer 23 der Welt, zu tun. Die Wettquoten sprechen sich hier klar für die Russin aus. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,90 bei Bet-at-home für die Wette „Friedsam gewinnt mindestens einen Satz“.

Darum tippen wir bei Alexandrova vs Friedsam auf „Friedsam gewinnt mindestens einen Satz“:

Die Russin steht im WTA-Ranking 68 Plätze vor ihrer deutschen Gegnerin.

Alexandrova hat schon in der 1. Runde einen Satz abgegeben.

Friedsam hat seit 2015 nicht mehr gegen die Russin verloren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alexandrova vs Friedsam Quoten Analyse:

Die Russin steht auf Platz 23 der WTA-Weltrangliste. Da die deutsche Spielerin hier aktuell nur Rang 91 einnimmt, ist Anna-Lena Friedsam für die Buchmacher mit deutscher Lizenz mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,38 die klare Außenseiterin.

Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg von Alexandrova lediglich Quoten im Schnitt von 1,32.

Alexandrova vs Friedsam Prognose: Kann die letzte Deutsche für eine Überraschung sorgen?

Ekaterina Alexandrova tauchte 2016 in der Tennis-Szene auf. Schon ein Jahr später schaffte es die Russin unter die hundert besten Spielerinnen der Welt. Nach dem Jahr 2020 und ihrem ersten WTA-Einzeltitel knackte sie dann die Top 35. Im Jahr 2022 kamen mit den Siegen in s-Hertogenbosch und Seoul noch zwei weitere Erfolge hinzu. Im Februar 2023 hatte die 28-Jährige mit Rang 16 ihre beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht.

In diesem Jahr stehen die dritte Runde bei den Australian Open und das Viertelfinale bei den Miami Open als beste Ergebnisse in der Statistik. In Runde 1 der French Open setzte sich Alexandrova mit 6:1, 2:6 und 6:1 gegen die Bulgarin Viktoriya Tomova (WTA Nr. 72) durch. Die Russin kam dabei auf fünf Asse (bei nur einem Doppelfehler), 37 Gewinnschläge, 68 Prozent Winner beim zweiten Aufschlag, aber auch 38 „Unforced Errors“.

2016 stand Anna-Lena Friedsam noch auf Platz 45 der WTA-Weltrangliste und erreichte bei den Australian Open das Achtelfinale. Danach ging es für die gebürtige Neuwiederin durch zahlreiche Verletzungen steil bergab. Zwischenzeitlich rutschte Friedsam sogar auf Rang 250 ab. Im April 2023 meldete sich die Deutsche in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste der Frauen zurück.

Beim Sandplatz-Turnier in Straßburg im Mai hatte Friedsam überraschend klar in der ersten Runde mit 6:0 und 6:0 gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai gewonnen. Zudem erzielte die 29-Jährige auch beim Billie Jean King Cup 2023 gute Leistungen. Die Doppel-Spezialistin lag in Runde 1 der French Open 2023 gegen die Japanerin Nao Hibino im entscheidenden dritten Satz bereits mit zwei Breaks und 0:3 zurück, drehte die Partie am Ende aber noch mit einem 6:4-Erfolg.

Alexandrova - Friedsam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alexandrova: 2:1 Tomova, 0:2 Giorgi, 1:2 Swiatek, 2:1 Zheng, 2:0 Cornet

Letzte 5 Spiele Friedsam: 2:1 Hibino, 0:2 Blinkova, 2:0 Zhang, 0:2 Yuan, 1:2 Badosa

Letzte Spiele Alexandrova vs Friedsam: 0:2, 0:2, 2:0

Beide Spielerinnen standen sich schon dreimal gegenüber. 2015 in Kreuzlingen im Achtelfinale setzte sich Alexandrova glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 durch. Die nächsten zwei Duelle gingen dann aber an Friedsam. Auf ein 6:4, 7:6 in der Runde der letzten 64 in Wimbledon 2016 folgte im Jahr 2019 in der Quali für das Turnier in Stuttgart ein 7:5 und 6:2 für die Deutsche.

Unser Alexandrova - Friedsam Tipp: Friedsam gewinnt mindestens einen Satz

In Runde 1 hatte Anna-Lena Friedsam mit der Lucky Loserin Nao Hibino eine dankbare Aufgabe erwischt. Die Deutsche leistete sich allerdings viele Doppelfehler (12) und „Unforced Errors“ (47). Zudem konnte sie gerade mal fünf von 19 Break-Chancen nutzen. Gegen Ekaterina Alexandrova dürfte diese Leistung nicht ausreichen. Ein Satz dürfte für die letzte deutsche Athletin im Feld aber drin sein.