Algerien - Angola Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2024

Unser Algerien - Angola Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 15.01.2024 lautet: Im Wett Tipp heute gehen wir von einem Auftaktsieg und einigen Toren Algeriens aus.

Mit Algerien steigt eine der Mannschaften aus dem erweiterten Favoritenkreis auf den Gewinn des Afrika Cups am Montag ins Turnier ein. Der Sieger von 2019 enttäuschte bei der letzten Ausgabe 2021 gewaltig und will in diesem Jahr wieder um den Titel mitspielen. Gegner im ersten Spiel der Gruppe D ist Angola. Die Palancas Negras waren vor zwei Jahren überhaupt nicht dabei und gelten als einer der großen Außenseiter bei diesem Turnier.

Wir denken, dass die favorisierten Algerier den Pflichtsieg einfahren und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Algerien & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Algerien vs Angola auf „Sieg Algerien & Über 1,5 Tore“:

Algerien hat die letzten 5 Länderspiele alle gewonnen.

In jedem der letzten 5 Länderspiele erzielten die Algerier mindestens 2 Tore.

Algerien gehört zu den Favoriten, Angola zu den Außenseitern.



Algerien vs Angola Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter spricht eine klare Sprache. Mit Quoten unter 1,50 für Wetten auf einen Sieg Algeriens, ist der Champion von 2019 für die Bookies der klare Favorit. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 9,00 für einen Tipp auf einen Sieg Angolas. Zudem trauen die Buchmacher dem Außenseiter noch nicht einmal ein Tor zu.

Das wird an Quoten von bis zu 2,50 für die Wettoption „Beide Teams treffen“ mehr als deutlich. Nur unwesentlich geringer sind die Wettquoten für einen Tipp auf einen Handicap-Sieg Algeriens. Wer die Option „Sieg Algerien (HC 0:1)“ zu Quoten von bis zu 2,40 anspielen will, für den empfiehlt sich zum Beispiel der Bet-at-home Gutschein Code.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Algerien vs Angola Prognose: Arbeitssieg für den Favoriten

Algerien ist bereit! Am Dienstag gewannen „Les Fennecs“ ihr letztes Testspiel gegen Burundi klar mit 4:0. Damit blieben sie auch im 13. Länderspiel in Folge ohne Niederlage. Zehn dieser letzten 13 Partien haben die Algerier gewonnen und die letzten fünf davon in Serie. Die letzte Pleite datiert vom 4. Februar 2023 und ist über elf Monate her.

Dafür war diese Niederlage umso bitterer: Im Finale der Afrikanischen Nationenmeisterschaft unterlag man im Finale dem Senegal mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Wertet man dieses Match nach der regulären Spielzeit, dann gab es die letzte Schlappe nach 90 Minuten am 19. November 2022 in einem Testspiel gegen Schweden.

Seit der Niederlage gegen die Skandinavier blieben die Algerier in der regulären Spielzeit ganze 22 Mal in Folge ungeschlagen. Vor fünf Jahren triumphierten sie beim Afrika Cup und gewannen diesen nach 1990 zum zweiten Mal. Im Jahr 2021 kamen sie dann als Titelverteidiger noch nicht einmal über die Gruppenphase hinaus.

In einer Gruppe mit der Elfenbeinküste, Äquatorialguinea und Sierra Leone waren nur ein Punkt und die 1:4 Tore eine große Blamage. Mit Ramy Bensebaini (Dortmund), Ismaël Bennacer (AC Milan), Fares Chaibi (Frankfurt) oder Riyad Mahrez (Ex Man City, jetzt Al-Ahli) hat Algerien einige namhafte Akteure im Kader.

Algerien - Angola Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Algerien: 4:0 Burundi (N), 3:0 Togo (A), 2:1 Algerien U23 (N), 2:0 Mosambik (A), 3:1 Somalia (H)

Letzte 5 Spiele Angola: 3:0 Bahrain (N), 0:0 DR Kono (N), 0:0 Mauritius (A), 0:0 Kapverden (A), 0:0 DR Kongo (H)

Letzte 5 Spiele Algerien vs Angola: 0:0 (N), 1:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (N), 3:2 (H)



In der Mannschaft Angolas sucht man die namhaften Spieler vergebens. Mit einem Marktwert von rund 6,00 Millionen Euro ist Stürmer Zito Luvumbo von Cagliari Calcio aus der italienischen Serie A noch der wertvollste Spieler. Doch er und seine Kollegen in der Offensive litten zuletzt mehrfach unter Ladehemmungen.

Viermal in Folge spielten die Angolaner 0:0, ehe sie sich im letzten Test gegen Bahrain frisches Selbstvertrauen holten. Mit 4:0 entschieden sie dieses Freundschaftsspiel für sich und siegten mal wieder, nachdem sie zuvor keines von sieben Länderspielen gewinnen konnten, aber von diesen auch nur eines verloren (6U).

Zum insgesamt neunten Mal qualifizierte sich das Land für den Afrika Cup. Doch bei sieben von neun Teilnahmen war schon in der Vorrunde Schluss. Bei den anderen beiden Auftritten erreichte Angola das Viertelfinale. Von den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen mit Algerien darf man sich nicht blenden lassen.

Zwar blieben die Angolaner in den letzten vier Aufeinandertreffen ungeschlagen, doch alle vier Begegnungen fanden zwischen 2003 und 2010 statt. Insofern können wir für das kommende Match keine Wetten in Richtung des Außenseiters empfehlen, auch dann nicht, wenn ihr eine Freebet verwendet. Diese lässt sich sicherlich sinnvoller einsetzen.

Unser Algerien - Angola Tipp: „Sieg Algerien & Über 1,5 Tore“

Algerien hinterließ in den letzten Länderspielen den deutlich besseren Eindruck. Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus vor zwei Jahren ist die Mannschaft auf Wiedergutmachung aus und gehört mit diesem Kader zurecht zum erweiterten Favoritenkreis. Ein Auftaktsieg ist selbstverständlich wichtig und gegen ein Team wie Angola auch Pflicht. Diesen Sieg trauen wir Mahrez und Co. ohne Weiteres zu und nachdem die Algerier in ihren letzten fünf Länderspielen 14 Tore erzielten, sollte hier auch mehr als nur ein Treffer herausspringen.