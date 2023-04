Alkmaar - Anderlecht Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser Alkmaar - Anderlecht Tipp zum Conference League Spiel am 20.04.2023 lautet: Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit und ging mit 2:0 an die Belgier. Die „Kaaskoppen“ werden nichts unversucht lassen, um noch einmal zurückzukommen. In einem defensiven Spiel sehen wir die Gastgeber vorne, schließen aber das Remis nicht aus.

Nach vier sieglosen Pflichtspielen in Serie haben die Holländer jüngst wieder in die Erfolgsspur gefunden und setzten sich bei Fortuna Sittard souverän mit 3:0 durch. Die Weichen für den Triumph wurden bereits im ersten Durchgang gestellt. Durch die Treffer von Jens Odgaard und Milos Kerkez lagen die Gäste nämlich zur Pause mit 2:0 in Front. In der Schlussphase stellte Vangelis Pavlidis den Endstand her.

Anderlecht erlitt am Sonntag in Genk eine vernichtende 2:5-Klatsche. Bis zur Pause gestaltete sich die Ansetzung recht ausgeglichen. Erst im zweiten Durchgang offenbarte das Match teilweise einen Klassenunterschied und führte zu einem deutlichen Ergebnis. Da die Gastgeber mehr Torgefahr an den Tag legten, ging der Erfolg auch in der Höhe in Ordnung.

Wir visieren einen Heimsieg von Alkmaar an, schließen das Remis aber keineswegs aus. Zudem rechnen wir mit weniger als 3,5 Toren. AdmiralBet hält für dieses Ergebnis eine Quote von 1,58 bereit.

Darum tippen wir bei Alkmaar vs Anderlecht auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die Holländer gewannen alle Heimspiele in der Conference League bzw. Quali (7S).

Anderlecht bestritt alle Auswärtsspiele auf internationaler Ebene in dieser Saison mit weniger als 3,5 Treffern.

Im Hinspiel fielen nur zwei Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alkmaar vs Anderlecht Quoten Analyse:

Die Quoten zu dieser Paarung drängen die Hausherren aus Holland in die Favoritenrolle. Nach dem 0:2 aus dem Hinspiel ist Alkmaar gezwungen, offensiv zu agieren und auf einen früheren Treffer zu hoffen. Die Alkmaar Anderlecht Quoten für den Heimsieg bewegen sich zwischen 1,65 und 1,70.

Der Erfolg der Gäste aus Belgien wird nach der zuletzt deutlichen 2:5-Niederlage in Genk für recht unwahrscheinlich gehalten und dementsprechend mit einer Quote in Höhe von durchschnittlich 5,00 bewertet.

Ähnlich dem Hinspiel gehen die besten Wettanbieter für das Rückspiel von einer defensiven Herangehensweise aus und tendieren zu weniger als 3,5 Toren. Eine Einschätzung, die wir in unserem Alkmaar Anderlecht Tipp direkt unterschreiben.

Alkmaar vs Anderlecht Prognose: „Wenden die Niederländer ein Ausscheiden im Rückspiel ab?“

Bereits in der Vorrunde lieferten die Mannen aus der Provinz Noord-Holland ab und beanspruchten in der Gruppe E den Platz an der Sonne. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SC Dnipro-1 belief sich auf fünf Punkte. Als Tabellenprimus zog die Elf von Trainer Pascal Jansen, der bereits seit Dezember 2020 auf der Bank Platz nimmt, direkt ins Achtelfinale ein.

Mit Lazio Rom wartete in der K.o.-Runde ein alles andere als leichter Gegner. Die „Kaaskoppen“ feierten gegen die Italiener zwei knappe Triumphe und sicherten sich so das Ticket für die Runde der letzten Acht.

Vor heimischer Kulisse sind die Holländer eine Wucht und gewannen einschließlich der Qualifikation alle sieben Heimspiele auf internationaler Ebene. Dabei stehen drei Siege mit weißer Weste zu Buche.

Nach drei sieglosen Duellen auf nationaler Ebene kam kürzlich ein deutlicher 3:0-Erfolg bei Fortuna Sittard zustande. Durch den Triumph sowie aufgrund der Heimstärke gehen die Holländer erhobenen Hauptes ins Match gegen Anderlecht.

Erst am letzten Gruppenspieltag löste der belgische Rekordmeister das Ticket für die Playoffs der Europa League. Das Duell mit dem direkten Konkurrenten Silkeborg wurde mit 2:0 in der Fremde gewonnen.

Alkmaar - Anderlecht Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alkmaar: 3:0 Fortuna (Liga, A), 0:2 Anderlecht (ECL, A), 0:1 Sparta (Liga, H), 1:1 Heerenveen (Liga, H), 1:2 Twente (Liga, A)

Letzte 5 Spiele Anderlecht: 2:5 Genk (Liga, A), 2:0 Alkmaar (ECL, H), 0:0 Westerlo (Liga, H), 1:0 Eupen (Liga, A), 2:0 Oud-Heverlee (Liga, A)

Letzte 3 Spiele Alkmaar vs. Anderlecht: 0:2 (ECL, H), 1:0 (EL, A), 1:0 (EL, H)

In der K.o.-Runde konnten die Mannen von Trainer Brian Riemer auf gegnerischem Boden nur bedingt überzeugen. Während der Zwischenrunde setzte es in Ludogorets eine knappe 0:1-Pleite, doch im Rückspiel gelang zu Hause ein 3:0. Der größte Coup gelang jedoch mit einem starken 1:0-Erfolg im Achtelfinale bei Villarreal. Ein Triumph, der nach dem 1:1 im Hinspiel das Erreichen des Viertelfinales nach sich zog.

Auf nationaler Ebene ist der belgische Rekordmeister nur im grauen Mittelfeld zu finden. Nur zwei der vergangenen fünf Liga-Duelle in der Ferne wurden gewonnen.

Unser Alkmaar - Anderlecht Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Beide Mannschaften begegneten sich in der Vergangenheit eher defensiv. Das Hinspiel brachte nur zwei Tore. Die vorherigen Kräftemessen offenbarten jeweils nur einen Treffer.

Anderlecht kam jüngst in Genk mit 2:5 unter die Räder und konnte nicht überzeugen. Wenngleich das 2:0 gegen die Holländer aus dem Hinspiel eine gute Basis schafft, werden es die Gäste nicht einfach haben.

Alkmaar gewann bisweilen jedes Heimspiel in der Conference League und hielt sogar dreimal die Null. Aufgrund der Heimstärke schreiben wir den Niederländern klare Vorteile zu. Da die Gäste aber mauern werden, ist nicht mit vielen Toren zu rechnen und darüber hinaus ist ein Remis nicht auszuschließen.