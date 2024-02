Almeria - Atletico Madrid Tipp Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Almeria - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 24.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem Arbeitssieg der Gäste aus.

Die Union Deportiva Almeria ist der einzige Verein aus den fünf Top Ligen Europas, der zu dieser schon recht späten Stunde der Saison immer noch keinen einzigen Sieg vorweisen kann. Der Abstieg scheint mittlerweile beschlossene Sache, wenn nicht noch ein mittelgroßes Fußball-Wunder geschieht.

Am Samstag kommt Atletico Madrid in das Power Horse Stadium und wir können uns nicht vorstellen, dass das Schlusslicht von La Liga hier irgend etwas Zählbares mitnimmt. Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Atletico“ mit einer Quote von 1,73 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Almeria vs Atletico Madrid auf „Sieg Atletico“:

Almeria steht ohne Sieg und mit nur 8 Punkten abgeschlagen am Tabellenende.

Atletico braucht einen Dreier mit Blick auf den Champions League-Platz 4.

Die Rojiblancos haben 4 der letzten 5 direkten Duelle gewonnen.

Almeria vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Wir sind zugegebenermaßen ein wenig überrascht, wenn wir uns die Quotenverteilung der Sportwetten Anbieter ansehen - allerdings im positiven Sinne. Denn für Wetten auf einen Sieg der Gäste gibt es durchgehend Quoten von über 1,70. Hier hätten wir deutlich niedrigere Werte erwartet.

Ein Tipp auf einen Heimsieg ist hingegen mit Wettquoten bis 4,50 verbunden. Apropos verbinden: Nach den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen könnte man hier auch einen Tipp auf Atletico mit der Wette „Beide Teams treffen“ verbinden. Diese Kombi liefert aktuell Quoten um 3,40 und eignet sich hervorragend für eine Freiwette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Almeria vs Atletico Madrid Prognose: Arbeitssieg für die Rojiblancos

Mit nur acht Punkten nach 25 Spieltagen steht Almeria abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwölf Punkte. Damit müsste das Schlusslicht an den verbleibenden 13 Spieltagen anderthalbmal so viele Zähler aufholen, wie es in den ersten 25 Partien überhaupt geholt hat.

Gedanklich hat sich wohl schon jeder im Verein mit dem Abstieg abgefunden. Sechs der bisherigen acht Punkte holten die „Almeriensistas“ daheim, wo sie bislang neben sechs Unentschieden sechs Niederlagen vorzuweisen haben. Vier dieser sechs Heim-Remis gab es in den letzten fünf Heimspielen.

Kurios: Die erwähnten letzten vier Heimpartien, in denen Almeria einen Punkt holte, endeten alle torlos. Die fünfte Heimbegegenung in diesem Zeitraum schlossen die „Indalicos“ ebenfalls ohne eigenen Treffer ab und verloren gegen Alaves mit 0:3. Insgesamt erzielten sie in ihren bisherigen zwölf Heimspielen gerade einmal zehn eigene Treffer.

Mit insgesamt 52 Gegentoren stellt Almeria die schlechteste Defensive von La Liga. Den kommenden Gegner konnte man allerdings in der Vergangenheit zu Hause meist in Schach halten. Von den bisherigen sieben Heimduellen mit Atletico in Spaniens Oberhaus haben die Almeriensistas nur eines verloren - aber auch nur zwei gewonnen (4 U).

Almeria - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Almeria: 1:1 Granada (A), 0:0 Athletic Bilbao (H), 1:2 Valencia (A), 0:3 Alaves (H), 2:3 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:1 Inter Mailand (A), 5:0 Las Palmas (H), 0:1 Sevilla (A), 0:1 Athletic Bilbao (H), 1:1 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Almeria vs Atletico Madrid: 1:2 (A), 1:2 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 0:1 (H)

Bei fünf der letzten sechs Gastspiele in Almeria kassierten die Rojiblancos Gegentreffer und auch in den letzten drei direkten Duellen überhaupt gab es für die Madrilenen ein Gegentor. Insofern ist die bereits angesprochene Kombi „Sieg Atletico & Beide Teams treffen“ eine lukrative Option.

Bei Bet-at-home zum Beispiel wirft diese Kombi eine Quote von 3,40 ab und mit dem Bet-at-home Sportwetten Bonus kann man diese Wette völlig risikofrei platzieren. Einen Auswärtsdreier muss man hier jedenfalls voraussetzen, auch wenn die letzten Ergebnisse der Gäste auch nicht immer stimmig waren.

Nur eines ihrer letzten fünf Pflichtspiele haben die Colchoneros gewonnen (1U, 3N). Davor feierten sie noch fünf Siege am Stück. Unter der Woche verloren sie ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Inter Mailand mit 0:1, drei Tage, nachdem sie in La Liga noch Las Palmas mit 5:0 auseinandergenommen hatten.

In der Tabelle steht Atletico Madrid auf Rang vier und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Athletic Bilbao. Insofern ist ein Dreier beim abgeschlagenen Schlusslicht mit Blick auf die Champions League-Ränge Pflicht. Dazu bedarf es aber Tore und was das angeht, blieben die Rojiblancos in drei ihrer letzten vier Pflichtspiele gänzlich ohne eigenen Treffer.

Unser Almeria Atletico Madrid Tipp: Sieg Atletico

Zugegeben: Die letzten Ergebnisse der Gäste waren alles andere als überragend. Aber beim abgeschlagenen Schlusslicht muss einfach ein Sieg her, auch wenn man sich die aktuelle Tabellensituation rund um die Ränge 3 bis 5 ansieht. Wir erwarten zwar keine vollkommen dominant geführte Partie der Rojiblancos, aber für den berühmten „Arbeitssieg“ sollte es am Ende reichen.