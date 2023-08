Almeria – Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 19.08.2023

Unser Almeria - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 19.08.2023 lautet: Alles andere als ein Sieg der Blancos wäre eine riesige Überraschung.

Almería hat den Saisonauftakt gehörig in den Sand gesetzt und musste zum Auftakt vor heimischer Kulisse gegen Rayo Vallecano eine bittere 0:2-Pleite in Kauf nehmen. Dabei waren die Gastgeber spielbestimmend, versäumten es aber, ihre Chancen zu verwerten. Die Königlichen aus Madrid setzten sich bei Athletic Bilbao mit 2:0 durch. Jude Bellingham feierte einen starken Liga-Einstieg und steuerte den zweiten Treffer bei.

Ähnlich der Wettanbieter-Einschätzung sehen auch wir Real Madrid in der Favoritenrolle und tendieren obendrein zu mehr als 1,5 Toren. Der Wettanbieter AdmiralBet stellt eine Quote von 1,52 für diesen Markt in Aussicht.

Darum tippen wir bei Almeria vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore“:

Almeria ist dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit nur knapp entgangen und landete auf Platz 17.

Real gehörte in der letzten Saison zu den drei auswärtsstärksten Teams und gewann deutlich mehr als 50 Prozent der Fernduelle.

Seit Februar 2008 hat Almeria nicht mehr zuhause gegen Real gewonnen (2U, 4N).

Almeria vs Real Madrid Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Almeria Real Madrid Wettquoten am Drei-Weg-Markt bringt die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti als klaren Favoriten auf den Sieg zum Vorschein. Wer auf den Anwärter auf drei Punkte wetten möchte, darf sich über etwas mehr als den 1,4-fachen Wetteinsatz freuen.

Almeria seinerseits ist als klarer Underdog gesetzt und zeigt eine Siegquote von über 8,0 auf. Absolut nachvollziehbar, da seit Februar 2008 kein Heimspiel mehr gegen Real gewonnen wurde.

Die Bookies tendieren zu einer recht torreichen Angelegenheit und gehen von drei oder mehr Treffern aus, wobei nicht zwingend mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Almeria vs. Real Madrid Prognose: Sorgt der Underdog für eine Überraschung?

Almeria hat sich viel für die neue Saison vorgenommen und will in erster Linie nicht wieder gegen den Abstieg spielen müssen. Trotz einer soliden Leistung am ersten Spieltag gegen Rayo Vallecano stand nach 90 Minuten eine 0:2-Niederlage auf der Anzeigetafel. Der Einstieg wurde somit gehörig in den Sand gesetzt.

In der neuen Saison sitzt Vicente Moreno auf der Trainerbank und soll für Erfolg sorgen. Der Coach blickt auf einen großen Erfahrungsschatz im spanischen Oberhaus des Fußballs und war bereits bei Espanyol Barcelona und RCD Mallorca an der Seitenlinie aktiv.

Auf heimischem Boden ist Almeria keineswegs zu unterschätzen und verlor nur eine der letzten sechs La-Liga-Heimansetzungen (3S, 2U). Beinahe 80 Prozent der Liga-Spiele im Estadio de los Juegos Mediterraneos endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Mal abgesehen vom spanischen Pokal stand für Real in der vergangenen Spielzeit kein einziger Titel zu Buche. Satte zehn Punkte betrug der Rückstand auf Meister Barcelona. Trotz der durchwachsenen Leistungen darf Carlo Ancelotti weiterhin auf der Trainerbank Platz nehmen.

Almeria - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Almeria: 0:2 Vallecano (PD, H), 3:3 Espanyol (PD, A), 0:0 Valladolid (PD, H), 0:1 Real Sociedad (PD, A), 3:0 Mallorca (PD, H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Bilbao (PD, A), 1:1 Bilbao (PD, H), 2:1 Sevilla (PD, A), 2:1 Vallecano (PD, H), 0:1 Valencia (PD, A)

Letzte Spiele Almeria vs. Real Madrid: 2:4 (PD, A), 1:2 (PD, H), 0:3 (PD, A), 1:4 (PD, H), 0:4 (PD, A)

Mit der Verpflichtung von Jude Bellingham ist den Blancos in der Sommerpause ein Königstransfer gelungen. Der 20-jährige Engländer kam für mehr als hundert Millionen Euro aus Dortmund und traf bereits im ersten Liga-Duell gegen Bilbao.

Real legte in der vergangenen Spielzeit auf gegnerischem Boden durchwachsene Leistungen an den Tag und gewann nur elf der insgesamt 19 Fernduelle (1U, 7N). Beinahe 80 Prozent der benannten Ansetzungen in der Ferne endeten mit zwei oder mehr Toren.

Um das Maximum aus den Almeria Real Madrid Wetten herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines AdmiralBet Gutscheins als sinnvoll herausstellen. Zudem besteht bei dem einen oder anderen Bookie die Möglichkeit eines risikofreien Wettabschlusses. Zur Umsetzung wird oftmals eine Freiwette ohne Einzahlung angeboten.

Unser Almeria – Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore

Real Madrid kratzt in Bezug auf den Kader-Marktwert an der Milliardengrenze und weist somit mehr als das Zehnfache der Hausherren auf. Seit Februar 2008 konnten die Andalusier auf heimischem Boden nicht mehr gegen Spaniens Rekordmeister gewinnen.

An dieser Statistik dürfte sich auch nach dem Spiel nichts geändert haben. Carlo Ancelotti wird vermutlich wie gegen Bilbao im 4-3-1-2 auflaufen lassen. Das magische Dreieck um Rodrygo, Vinicius Junior und Neuzugang Jude Bellingham dürfte einmal mehr offensive Akzente versprühen.