Altmaier - Dimitrov Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Altmaier - Dimitrov Tipp zum French Open Spiel lautet: Nach dem Coup gegen die Nummer 9 der Welt möchte Daniel Altmaier in Roland Garros für die nächste Überraschung sorgen. Warum sollte ihm dies nicht auch gelingen?

Für eine der größten Überraschungen bei den diesjährigen French Open sorgte am Donnerstag Daniel Altmaier. Der Deutsche besiegte den an Nummer 8 gesetzten Italiener Jannik Sinner in fünf Sätzen mit 6:7, 7:6, 1:6, 7:6 und 7:5. Nun darf von einem deutschen Achtelfinale geträumt werden. Denn wenn Altmaier und Zverev ihre Dritttrunden-Matches in Roland Garros gewinnen, treffen sie in der Runde der letzten 16 direkt aufeinander. Altmaier bekommt es zuvor am Samstag aber mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov zu tun. Obwohl die Wettquoten gegen den Deutschen sprechen, trauen wir dem 24-Jährigen mit einer Quote von 3,05 bei Bet-at-home das Weiterkommen zu und spielen somit die Wette „Sieg Altmaier“.

Darum tippen wir bei Altmaier vs Dimitrov auf „Sieg Altmaier“:

Altmaier stand schon 2020 bei den French Open in Runde 4.

Die Bilanz des Deutschen 2023 auf Sand steht bei 14:5.

Dimitrov kommt in diesem Jahr auf Asche „nur“ auf 9:5.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Altmaier vs Dimitrov Quoten Analyse:

Der Bulgare steht aktuell auf Rang 29 der Weltrangliste. Altmaier ist auf Platz 79 zur Zeit der viertbeste Deutsche. Für die Top-Buchmacher aus dem Bereich der Tennis Wetten ist die Ausgangslage bei der Altmaier vs Dimitrov Prognose somit klar.

Der deutsche Profi ist mit Siegquoten im Schnitt von 3,09 der Außenseiter. Auf der Gegenseite wird ein Sieg des Favoriten nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,37 belohnt.

Altmaier vs Dimitrov Prognose: Sorgt Altmaier für die nächste Überraschung?

An Roland Garros hat Daniel Altmaier gute Erinnerungen. Gleich bei seiner ersten Major-Teilnahme zog der Mann aus Kempen 2020 in die vierte Runde ein. Damals besiegte der Deutsche in der dritten Runde mit Matteo Berrettini die Nummer Acht der Weltrangliste. Zu Beginn der French Open 2023 setzte sich Altmaier mit 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP Nr. 84) durch. In Runde 2 gegen die Nummer 9 der Welt Jannik Sinner war Altmaier dann der klare Außenseiter.

Doch der deutsche Profi agierte auf Augenhöhe, blieb mutig, weitgehend fehlerfrei sowie aggressiv und behielt die Nerven. So wehrte Altmaier zwei Matchbälle ab und setzte sich am Ende nach fast fünfeinhalb Stunden in fünf Sätzen durch. Den Unterschied machte schließlich auch die bessere Fitness. Auf Sand fühlt sich der 24-Jährige grundsätzlich wohl. Sechs seiner sieben Challenger-Tour-Titel holte er auf Asche. Auf dem roten Belag steht seine Bilanz 2023 bei 14:5. Beim Masters in Madrid zog er jüngst als Lucky Loser sensationell ins Viertelfinale ein.

Grigor Dimitrov begann seine ATP-Karriere schon im Jahr 2008 und entwickelte sich über die Jahre zum besten bulgarischen Tennisprofi. In drei der vier Majors stand der Bulgare schon im Halbfinale. In Wimbledon reichte es 2014 für die Runde der letzten Vier. Danach erreichte er 2017 bei den Australian Open und 2019 bei den US Open die Vorschlussrunde. Auch wenn die großen Erfolge in der jüngsten Vergangenheit etwas weniger wurden, hält sich der 32-Jährige weiterhin kontinuierlich in den Top 30 der Weltrangliste.

Die beste Platzierung im ATP-Ranking war der dritte Platz im November 2017. Auch in diesem Jahr ist die Bilanz von Dimitrov mit 18 Siegen zu 10 Niederlagen positiv. Auf Sand steht der Bulgare bei 9:4. In Runde 1 der French Open hatte er beim 6:0, 6:3, 6:2 gegen den Kasachen Timofey Skatov (ATP Nr. 147) wenig Mühe. Auch in Runde 2 blieb Dimitrov beim 7:6, 6:3, 6:4 gegen Emil Ruusuvuori (ATP Nr. 46) ohne Satzverlust.

Altmaier - Dimitrov Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Altmaier: 3:2 Sinner, 3:0 Hüsler, 1:2 Tiafoe, 2:1 Zeppieri, 2:0 Ymer

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 Ruusuvuori, 3:0 Skatov, 0:2 Jarry, 2:1 Fritz, 2:1 O‘Connell

Letztes Spiel Altmaier vs Dimitrov: 0:2

Beide Spieler trafen in ihrer Karriere bisher erst einmal aufeinander. Dimitrov setzte sich 2021 in der zweiten Runde von Indian Wells mit 6:4 und 6:2 durch. Auf Sand kommt es am Samstag zum ersten Vergleich.

Unser Altmaier - Dimitrov Tipp: Sieg Altmaier

Daniel Altmaier weiß wie man in Roland Garros die vierte Runde erreicht. Der Deutsche fühlt sich auf Sand aktuell pudelwohl und ist rechtzeitig zum wichtigsten Turnier auf Asche in Topform. Sicher wartet mit Dimitrov eine weitere harte Nuss auf den Deutschen, doch wer die Nummer 9 der Welt eliminiert, hat auch gegen die Nummer 29 gute Chancen. Wir glauben an Altmaier!