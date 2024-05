Altmaier - Tsitsipas Tipp, Prognose, Quoten | French Open

Unser Altmaier - Tsitsipas Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Eigentlich fühlt sich Daniel Altmaier in Paris sehr wohl. Im Wett Tipp heute droht gegen die Nummer 9 der Welt allerdings ein klares Aus in drei Sätzen.

Sieben deutsche Männer sind im Hauptfeld der French Open 2024 am Start gewesen. Einer davon, der auch die zweite Runde erreicht hat, ist Daniel Altmaier. Der deutsche Profi hatte zum Auftakt in Roland Garros aber große Mühe und musste gegen den Serben Laslo Djere (ATP Nr. 52) über die volle Distanz gehen. Nach diesem extrem kräftezehrenden Match, welches über fünf Stunden ging, wartet nun mit Stefanos Tsitsipas, der Nummer 9 der Welt, ein harter Brocken auf den Mann aus Kempen.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,50 bei AdmiralBet für die Wette „Sieg Tsitsipas in 3 Sätzen“.

Darum tippen wir bei Altmaier vs Tsitsipas auf „Sieg Tsitsipas in 3 Sätzen“:

Altmaier konnte 2024 nur 5 von 15 Matches auf Sand gewinnen.

Tsitsipas steht in diesem Jahr bei einer Bilanz von 25-9.

Der Deutsche musste schon in Runde 1 über 5 Sätze gehen.

Altmaier vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Natürlich ist die Nummer 9 der Welt der klare Favorit bei der Altmaier vs Tsitsipas Prognose. Für einen Sieg des Griechen bekommt ihr gerade mal Quoten zwischen 1,04 und 1,06. Für ein Weiterkommen des Deutschen winkt dagegen der bis zu elffache Wetteinsatz.

Altmaier vs Tsitsipas Prognose: Wie hat der Deutsche das lange Auftaktmatch verkraftet?

Die French Open sind das Lieblings-Grand-Slam-Turnier von Daniel Altmaier. Hier spielte sich der gebürtige Kempener schon 2020, bei seinem Major-Debüt, als Qualifikant ins Achtelfinale. Auch im Vorjahr sorgte der Deutsche für Furore, als er in Runde 2 Jannik Sinner in fünf Sätzen ausschaltete. Dieses Jahr führte Altmaier zum Auftakt schon mit 2:0 in Sätzen gegen Djere. Dann wurde es aber noch mal eng und die Nummer 83 der Welt ließ im fünften Satz zunächst eine 2:0-Führung und fünf Matchbälle liegen.

Mit 10:6 im Tie-Break machte Altmaier weit nach Mitternacht aber doch noch das Weiterkommen klar. Nun geht es in der zweiten Runde erneut gegen einen Top-10-Spieler. Sand ist der Lieblingsbelag von Altmaier. Hier hat er sechs seiner sieben Challenger-Turniere gewonnen. Doch in diesem Jahr steht der Deutsche auf der roten Asche nur bei einer Bilanz von fünf Siegen und zehn Niederlagen. Vor dem Erfolg gegen Djere hatte der 25-Jährige auch vier Pleiten am Stück hinnehmen müssen.

Stefanos Tsitsipas gehört seit Jahren zur absoluten Weltelite. So erreichte der Grieche seit 2019 jedes Jahr die ATP Finals der besten acht Spieler einer Saison. Auch in der vergangenen Spielzeit legte der Mann aus Athen mit einer Finalteilnahme bei den Australian Open gleich gut los. Am Ende konnte der 25-jährige zum dritten Mal in Folge die Schallmauer von 50 Siegen in einer Saison durchbrechen. Allerdings reichte es aber nur für einen Titel beim ATP 250er in Los Cabos.

Zudem musste Tsitsipas auch 25 Niederlagen hinnehmen. 2024 war bei den Australian Open schon im Achtelfinale Endstation. Dafür gewann der Grieche im April zum dritten Mal das Masters in Monte Carlo. Auch beim darauffolgenden ATP 500 von Barcelona zog die Nummer 9 der Welt ins Finale ein, musste sich dieses Mal aber Casper Ruud geschlagen geben. Zum Auftakt der French Open 2024 siegte Tsitsipas in drei Sätzen gegen Marton Fucsovics (ATP Nr. 54).

Altmaier - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Altmaier: 3:2 Djere, 0:2 Carballes Baena, 0:2 Nardi, 1:2 Mochizuki, 0:2 Hurkacz

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:0 Fucsovics, 1:2 Jarry, 2:0 De Minaur, 2:0 Norrie, 2:1 Struff

Letzte Spiele Altmaier vs Tsitsipas: -

Beide Profis treffen in der ersten Runde von Roland Garros erstmals aufeinander, wobei die Favoritenrolle in diesem Aufeinandertreffen klar verteilt ist.

Unser Altmaier - Tsitsipas Tipp: Sieg Tsitsipas in 3 Sätzen

Sicherlich hat Daniel Altmaier in Roland Garros schon einige tolle Siege gefeiert, zudem fehlt es bei Stefanos Tsitsipas auch immer wieder mal an der nötigen Konstanz. Doch in Runde 2 droht dem Deutschen das Aus.

Erstens ist der Kempener noch nicht wirklich in der Saison 2024 angekommen, zweitens wird sich die Belastung des Marathon-Matches aus Runde 1 bemerkbar machen. Außerdem spielt der Grieche bisher ein gutes Jahr. So spricht am Ende sogar viel für einen deutlichen Sieg des Favoriten.