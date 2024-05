Alves - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2024

Unser Felipe Meligeni Alves - Casper Ruud Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Zwei Jahre in Folge hat Casper Ruud das Finale von Roland Garros erreicht. In unserem Wett Tipp heute marschiert der Norweger souverän in die nächste Runde.

Casper Ruud hat in diesem Kalenderjahr bereits zwei ATP-Turniere gewonnen, beide Titel gelangen ihm auf Sandplätzen. In seiner Karriere hob der 25-Jährige zehn Trophäen in die Höhe, neun davon holte er bei einem Turnier auf roter Asche. Für den Siebten der Weltrangliste sollte es daher kaum Probleme in der ersten Runde geben. Sein Kontrahent, Felipe Meligeni Alves, hat sich erfolgreich durch die Qualifikation gearbeitet und steht erstmals in seiner Karriere im Hauptfeld der French Open.

Im Wett Tipp heute hat der Brasilianer aber keine Chance. Wir spielen bei NEObet die Quote von 1,62 für „Sieg Casper Ruud (HC -2,5 Sätze)“.

Darum tippen wir bei Felipe Meligeni Alves vs Casper Ruud auf „Sieg Casper Ruud (HC -2,5 Sätze)“:

Casper Ruud hat einen starken Saisonstart hingelegt (35-9 Siege).

Casper Ruud hat in diesem Jahr bereits 2 Sandplatz-Titel geholt.

Felipe Meligeni Alves rangierte noch nie in den Top 100.



Felipe Meligeni Alves vs Casper Ruud Quoten Analyse:

Ein einfacher Sieg von Casper Ruud bringt im Wettanbieter Vergleich keine nennenswerten Quoten hervor, ein Erfolg des Norwegers bringt nur eine 1,045 ein. Wer sich mit einer Wette auf den Norweger befasst, muss demnach zu den Handicap-Wetten greifen.

Felipe Meligeni Alves erhält bei Siegquoten im zweistelligen Bereich um die 10,5 keine großen Außenseiterchancen. Das ist bei seiner ersten Teilnahme an den French Open definitiv nachvollziehbar.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Felipe Meligeni Alves vs Casper Ruud Prognose: Ruud will seinen Lauf auf Sand fortsetzen

Seit 2020 hat Casper Ruud in jedem Kalenderjahr mindestens einen Titel gewonnen. Insgesamt hat der 25-Jährige mittlerweile zwölf ATP-Trophäen in seinen Schrank stellen dürfen. Nur einen dieser zwölf Titel (Buenos Aires 2022) holte der zweifache French-Open-Finalist nicht auf einem Sandplatz.

In diesem Kalenderjahr hat Casper Ruud seiner Sammlung zwei weitere Titel hinzugefügt - beide auf Sand. Nach seinem Sieg in Barcelona (ATP 500) flachte die Formkurve des Norwegers etwas ab, ehe er sich im letzten Turnier vor den French Open wieder in Bestform zeigte und Genf als Champion verließ.

Seine Jahresbilanz von 35-9 Siegen ist hervorragend und hat den ehemaligen Weltranglisten-Zweiten zurück unter die Top 7 der ATP-Weltrangliste gespült. Nach zwei verlorenen Endspielen in Serie (2022, 2023) will der 25-Jährige in dieser Ausgabe den letzten Schritt machen und siegen.

Roland Garros meinte es bislang in den meisten Fällen gut mit Casper Ruud. Der Norweger steht bei einer Turnierbilanz von 19-6 Siegen und reist mit bestechender Form zu seinem favorisierten Grand Slam.

Felipe Meligeni Alves - Casper Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Felipe Meligeni Alves: 2:0 J. Faria, 2:0 Z. Kolar, 2:0 N. Fatic, 0:2 L. Musetti, 2:1 F. Maestrelli.

Letzte 5 Spiele Casper Ruud: 2:0 T Machac, 2:1 F. Cobolli, 2:1 S. Baez, 2:1 S. Ofner, 1:2 M. Kecmanovic.

Letzte 5 Spiele Felipe Meligeni Alves vs. Casper Ruud: -



Vor diesem Erstrunden-Match standen sich Felipe Meligeni Alves und Casper Ruud noch nie in einem Duell auf ATP-Ebene gegenüber. Überraschend ist das bei erst 13 Partien des Brasilianers auf Tour-Ebene (5-8) nicht. Für den 25-jährigen Herausforderer geht mit der ersten Teilnahme im Hauptfeld von Roland Garros ein Traum in Erfüllung, denn es ist gleichzeitig sein erster Auftritt auf der großen Grand-Slam-Bühne.

Ein Weiterkommen des Brasilianers können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. Innerhalb der vorangegangenen 52 Wochen war Ruud ein Top-8-Returner auf der roten Asche (165,4 Return-Rating). Findet ihr in den Sportwetten Apps ein Angebot für „Unter 3,5 Sätze“, solltet ihr es unserer Meinung nach nicht liegen lassen. Casper Ruud hat die passende Form zum richtigen Zeitpunkt gefunden und sollte keine großen Probleme in diesem Match bekommen.

Unser Felipe Meligeni Alves - Casper Ruud Tipp: Sieg Casper Ruud (HC -2,5 Sätze)

Casper Ruud stand zwei Jahre hintereinander im Endspiel von Roland Garros, ist ein exzellenter Sandplatz-Spieler und hat mit Felipe Meligeni Alves einen Grand-Slam-Debütanten als Erstrunden-Los gezogen. Wir erwarten einen glatten Sieg des Norwegers.