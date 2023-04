Anderlecht - Alkmaar Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser Anderlecht - Alkmaar Tipp zum Conference League Spiel am 13.04.2023 lautet: Einen wirklichen Favoriten sehen wir in dieser Paarung nicht. Beide Teams werden sich defensiv begegnen und zu wenigen Toren gelangen.

Der belgische Rekordmeister patzte bei seiner Generalprobe und kam am vergangenen Liga-Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Westerlo nicht über ein torloses Remis hinaus. Dabei waren die Gäste gar das torgefährlichere Team und verzeichneten mehr Schüsse auf den Kasten von Anderlecht.

Bei Alkmaar lief es am Wochenende auf nationaler Ebene deutlich schlechter. In der Eredivisie setzte es auf heimischem Boden gegen Sparta eine knappe 0:1-Niederlage. Ein bitterer Misserfolg, da die Gastgeber spielbestimmend waren und mehr als 60 Prozent Ballbesitz aufzeigten. Gerade offensiv blieb Alkmaar aber ideenlos und zeigte wenig Kreativität im gegnerischen Strafraum.

Beide Mannschaften machten zuletzt nicht gerade durch ihre offensive Durchschlagskraft auf sich aufmerksam und werden im Hinspiel ebenfalls eine defensive Ausrichtung aufzeigen. Unser Anderlecht Alkmaar Tipp zielt auf weniger als 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Happybet ab .

Darum tippen wir bei Anderlecht vs Alkmaar auf „Unter 2,5 Tore“:

Anderlecht vs Alkmaar Quoten Analyse:

Markant ist zudem, dass die bisherigen Aufeinandertreffen mit weniger als 1,5 Toren endeten und eine sehr defensive Spielausrichtung zum Vorschein brachten. Auch diesmal ist eher mit wenigen Toren zu rechnen. Die besten Wettanbieter tendieren zu zwei oder weniger Treffern und halten diesbezüglich eine Quote von 1,80 bereit.

Anderlecht vs Alkmaar Prognose: „Kommt es zu einer Abwehrschlacht?“

Erst am letzten Spieltag der Vorrunde konnte Anderlecht mit einem 2:0 gegen Silkeborg den zweiten Platz in der Gruppe B der Conference League erringen. In der Zwischenrunde mühten sich die Belgier gegen Ludogorets nach einem 0:1 im Hinspiel im Rückspiel im Elfmeterschießen ins Achtelfinale. Dort wurde der spanische Vertreter Villarreal ausgeschaltet (1:1, 1:0).