Anderlecht - Fenerbahce Tipp, Prognose, Quoten 20.02.2025

Am 20. Februar 2025 steht im Lotto Park ein spannendes Europa-League-Playoff-Rückspiel zwischen RSC Anderlecht und Fenerbahçe an. Fenerbahçe kommt nach einem überzeugenden 3:0-Sieg im Hinspiel als klarer Favorit in diese Partie. Die Belgier werden jedoch alles geben, um das Blatt in der Anderlecht Fenerbahce Prognose zu wenden. Mit Spielern wie Dusan Tadic und Trainer Jose Mourinho auf Seiten von Fenerbahce wird es spannend zu sehen sein, ob Anderlecht die Überraschung gelingt.