Angers - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2023

Unser Angers - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 21.04.2023 lautet: Im ungleichen Duell zwischen dem designierten Meister und dem designierten Absteiger wäre alles andere als ein Auswärtssieg eine große Überraschung.

Die erste Saison unter Coach Christophe Galtier hat man sich bei PSG anders vorgestellt. In der Champions League schied die Millionentruppe um Weltmeister Lionel Messi schon im Achtelfinale gegen die Bayern aus. Als die Pariser Anfang April mit dem 0:1 daheim gegen Lyon schon die achte Niederlage des Kalenderjahres 2023 kassierten, wackelte der Stuhl des Trainers dann bedenklich. Doch mit einem Sieg bei seinem Ex-Klub Nizza und einem Erfolg im Spitzenspiel gegen Lens hat Galtier die Wogen wieder etwas geglättet. Nun gilt es im Endspurt der Saison wenigstens den Trostpreis „Meisterschaft“ einigermaßen souverän ins Ziel zu bringen. Am Freitag geht es für die „Rouge-et-Bleu“ mit einem Gastspiel in Angers weiter. Hier haben die Buchmacher so gut wie keine Zweifel am Erfolg der Gäste. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Sieg PSG & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Angers vs PSG auf „Sieg PSG & Unter 4,5 Tore“:

Angers konnte seit September 2022 nur ein einziges Ligaspiel gewinnen

Die „Scoistes“ warten seit 48 Jahren auf einen Sieg gegen Paris

In den letzten 4 Duellen gegen SCO hat PSG nie mehr als 3 Tore erzielt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Angers vs PSG Quoten Analyse:

Paris ist mit acht Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille souveräner Tabellenführer der Ligue 1. Angers SCO ist hingegen das abgeschlagene Schlusslicht. Der Rückstand der „Noirs et Blancs“ aufs rettende Ufer beträgt schon 17 Punkte. Schon am Wochenende könnten die „Scoistes“ als erster Absteiger feststehen.

Bei der Angers vs PSG Prognose trauen die besten Buchmacher den Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 9,95 somit nicht wirklich viel zu. Auf der Gegenseite gibt es mit einem Sieg der Gäste und durchschnittlichen Quoten von 1,29 auch nicht wirklich viel zu gewinnen.

Angers vs PSG Prognose: Besiegelt Paris den Abstieg von SCO?

Im Jahr 2015 feierte Angers nach 21 Jahren die Rückkehr in die höchste französische Spielklasse. Im ersten Jahr landeten die „Scoistes“ in der Endabrechnung gleich auf einem respektablen neunten Platz. In den folgenden Spielzeiten ging „Le SCO“ dann immer zwischen Rang zwölf und 14 über die Ziellinie. In dieser Saison geht die Zeit der Westfranzosen in der Ligue 1 aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu Ende.

Kurz vor der Weihnachtspause wurde Coach Gerald Baticle entlassen und durch den eigenen U19-Trainer Abdel Bouhazama ersetzt. Bouhazama konnte keine Wende herbeiführen und trat Anfang März nach einer skandalösen Aussage gegenüber einem Spieler zurück. Auf Interimsbasis übernahm dann Alexandre Dujeux. Angers konnte bis dato aber nur drei von 31 Ligaspielen gewinnen und ging 23 Mal als Verlierer vom Feld. Am vorletzten Spieltag glückte mit dem 1:0 daheim gegen OSC Lille immerhin der erste Dreier seit Mitte September.

Paris war ungeschlagen in die WM-Pause gegangen und träumte von einer historischen Saison. Dann nahm das Unheil mit dem Aus im französischen Pokal gegen den Erzrivalen Olympique Marseille seinen Lauf. Neben den beiden Niederlagen in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister ging PSG in 15 Ligue-1-Spielen des Jahres 2023 fünf Mal als Verlierer vom Platz. Vor allem im Liga-Alltag schaffte es Trainer Galtier nicht, seinen Stars die nötige Motivation mitzugeben.

Auch wenn der Coach nach den letzten zwei Erfolgen die Saison wohl doch noch als Trainer von PSG zu Ende bringen darf, suchen die Verantwortlichen für die kommende Saison schon nach einem neuen Cheftrainer. Auch im Kader steht ein Umbruch an. Lionel Messi wird gerüchteweise mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Im Heimspiel gegen Lens am Samstag durfte PSG schon ab der 19. Minute in Überzahl spielen und siegte am Ende mit 3:1. Der Tabellenführer konnte aber nur bedingt überzeugen.

Angers - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Angers: 1:2 Clermont Foot (A), 1:0 OSC Lille (H), 1:1 OGC Nizza (H), 0:3 RC Lens (A), 0:2 Toulouse (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Lens (H), 2:0 Nizza (A), 0:1 Lyon (H), 0:2 Stade Rennes (H), 2:1 Stade Brest (A)

Letzte Spiele Angers vs PSG: 0:2 (A), 0:3 (H), 1:2 (A), 0:5 (A), 0:1 (H)

Angers konnte nur drei von 32 Duellen gegen PSG für sich entscheiden, bei sieben Remis und 22 Niederlagen. Der letzte Sieg von SCO gegen Paris stammt aus der Saison 1974/75. Seit dem Wiederaufstieg 2015 steht die Bilanz der „Noirs et Blancs“ gegen die „Rouge-et-Bleu“ bei einem Remis und 13 Niederlagen. Das Torverhältnis in diesem Zeitraum spricht mit 39:6 überdeutlich für die Männer aus der Hauptstadt.

Unser Angers - PSG Tipp: Sieg PSG & Unter 4,5 Tore

Am 32. Spieltag treffen im Stade Raymond-Kopa natürlich Welten aufeinander. Paris steht kurz vor der nächsten Meisterschaft und Angers hat praktisch keine Chance mehr im Kampf um den Klassenerhalt. So wäre alles andere als ein Sieg der Gäste aus der Hauptstadt eine große Überraschung. Da die Männer von Coach Galtier in den letzten fünf Ligaspielen nie mehr als drei Tore erzielen konnten, rechnen wir zudem nicht mit einem Torfestival.