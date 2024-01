Angola - Namibia Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser Angola - Namibia Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 27.01.2024 lautet: Nach dem Sieg in der Gruppe D sind die „Antilopen“ im ersten Achtelfinale der Favorit. Beim Wett Tipp heute muss sich Angola aber durchaus auf ein enges Spiel einstellen.

Beim Afrika Cup 2024 sind mit Ghana, Algerien oder Tunesien einige große Nationen schon in der Vorrunde ausgeschieden. Dafür schlägt nun die Stunde von Mannschaften aus der zweiten Reihe. So bestreiten Angola und Namibia das erste Achtelfinale. Während die „Palancas Negras“ bisher beim Afrika Cup als bestes Ergebnis nur zweimal im Viertelfinale standen, haben die „Brave Warriors“ bei diesem Turnier erstmals die K.o.-Runde erreicht.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Angola vs Namibia auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

Angola ist seit 8 Spielen ungeschlagen

Die „Brave Warriors“ konnten bisher nur ein Testspiel gegen die Antilopen für sich entscheiden

Die „Palancas Negras“ haben die Gruppe D auf Platz 1 abgeschlossen



Angola vs Namibia Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, sind beide Nationen fast Nachbarn. Namibia hat auf Rang 115 gegenüber Angola auf Platz 117 minimal die Nase vorne. Nimmt man die Erfolge beim Afrika Cup und den Verlauf des bisherigen Turniers dazu, bekommen die besten Bookies, die auch den besten Wettbonus parat haben, ein besseres Bild.

So gehen die „Palancas Negras“ als Sieger der Gruppe D zurecht favorisiert ins Spiel. Doch für einen Favoriten-Erfolg klettern die Quoten auch auf einen Schnitt von 2,15. Auf der Gegenseite bekommt ein Sieg der „Brave Warriors“ in der regulären Spielzeit durchschnittliche Quoten von 3,88 verpasst.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Angola vs Namibia Prognose: Feiern „Brave Warriors“ ersten K.o.-Sieg?

Angola feierte den größten Erfolg seiner Verbandsgeschichte, als man sich für die WM 2006 in Deutschland qualifizierte. Damals schieden die „Palancas Negras“ mit zwei Remis gegen Mexiko und Iran sowie einem knappen 0:1 gegen Portugal nach der Vorrunde aber gleich wieder aus. Danach erzielte der südafrikanische Staat mit dem Erreichen des Viertelfinales 2008 und 2010 auch die besten Ergebnisse beim Afrika Cup. Von den sechs folgenden Kontinentalmeisterschaften verpasste man drei.

Bei den anderen drei war nach der Gruppenphase Endstation. In diesem Jahr zeigen sich die „Antilopen“ nun jedoch von ihrer besten Seite. In der Vorrunde reichten ein 1:1 gegen Algerien, ein 3:2 gegen Mauretanien und ein 2:0 am Dienstag gegen Burkina Faso für den ersten Platz in der Gruppe D. Die Mannschaft wird seit 2019 vom Portugiesen Pedro Goncalves betreut und kassierte in den letzten elf Länderspielen nur eine Niederlage (0:4 im Testspiel gegen den Iran). Seit acht Spielen ist die Auswahl ungeschlagen.

Namibia absolvierte erst im Jahr 1989 sein erstes Länderspiel. Im Jahr 1998 schaffte es der Staat aus dem südwestlichen Afrika dann erstmals zur Kontinentalmeisterschaft. Genauso wie bei den Teilnahmen 2008 und 2019 war das Turnier aber jeweils nach der Gruppenphase zu Ende. Dabei blieb die Mannschaft ohne Sieg und kam nur auf eine Statistik von zwei Remis und sieben Niederlagen. Doch beim vierten Afrika Cup konnten die „Brave Warriors“ nun endlich die ersten Erfolge feiern.

Gleich das erste Spiel der Gruppe E wurde gegen Tunesien durch einen Treffer in der 88. Minute mit 1:0 gewonnen. Im zweiten Gruppenspiel setzte es dann ein bitteres 0:4 gegen Südafrika. Doch davon erholten sich die Männer von Coach Collin Benjamin bestens und zogen mit einem 0:0 gegen Mali zum ersten Mal beim Africa Cup of Nations in die K.o.-Runde ein. Vier Punkte reichten für Platz 2 im Ranking der besten Gruppendritten. Die meisten Spieler verdienen ihr Geld in Südafrika oder in der Heimat.

Angola - Namibia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Angola: 2:0 Burkina Faso (H), 3:2 Mauretanien (A), 1:1 Algerien (A), 1:1 DR Kongo (A), 0:0 Mauritius (A)

Letzte 5 Spiele Namibia: 0:0 Mali (H), 0:4 Südafrika (A), 1:0 Tunesien (A), 0:0 Ghana (A), 2:0 Sao Tome e Principe (A)

Letzte 5 Spiele Angola vs Namibia: 1:0 (H), 0:0 (H), 0:0 (H), 2:1 (H), 1:3 (H)



Die Bilanz ist nach zwölf Duellen recht eindeutig. Namibia konnte bisher erst einen Sieg feiern. Dieser historische Erfolg kam im September 2003 mit einem 3:1 in einem Testspiel zu Gast in Angola zustande. Demgegenüber stehen fünf Siege für die „Palancas Negras“ und sechs Remis. Die ersten Pflichtspiele stammen aus dem Jahr 1996 in der Quali für die Afrikameisterschaft. Hier gab es einen Heimsieg von Angola und ein Remis im Rückspiel.

1998 in der Gruppenphase trafen beide Mannschaften zum ersten und einzigen Mal bei einem Afrika Cup aufeinander. Hier gab es ein wildes 3:3, nachdem die „Brave Warriors“ schon mit 2:0 und 3:1 geführt hatten. Endet der Vergleich am Samstag nach 90 Minuten auch ohne Sieger, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 2,94. Zuvor solltet ihr euch den Intertops Einzahlungsbonus nicht entgehen lassen.

Unser Angola - Namibia Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore

Angola ist aufgrund des Turnierverlaufs zurecht der Favorit. Doch gegen Namibia erwarten wir durchaus ein enges Spiel. Die „Brave Warriors“ werden sich hinten hineinstellen und viel Leidenschaft sowie Einsatz in den Ring werfen. So kann dieses Spiel durchaus auch in die Verlängerung gehen. Zudem sollten sich die Zuschauer eher auf wenige Tore einstellen.