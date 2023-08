Antwerpen – AEK Athen Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2023

Unser Antwerpen - AEK Athen Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 22.08.2023 lautet: In einem defensiv geführten Match räumen wir den Belgiern aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile ein.

Antwerpen sorgte bereits am vergangenen Freitag für eine Überraschung und kam bei OH Leuven trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Für AEK startet die Super League aufgrund der 3. Qualifikationsrunde der Königsklasse erst am kommenden Wochenende. Kein Grund zur Trauer, da das Ticket gegen Dinamo Zagreb für die Playoffs gelöst wurde.

Aufgrund des Heimrechts favorisieren wir die Belgier, schließen aber ein Remis mit weniger als 3,5 Toren nicht aus. Für diesen Spielausgang bietet Oddset eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Antwerpen vs AEK Athen auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die Belgier verloren nur eines der letzten 14 Liga-Heimspiele (10S, 3U).

AEK gewann nur 2 der vergangenen 11 Auswärtsspiele in der Königsklasse (2U, 7N).

Royal Antwerpen hat die Chance, mit der erstmaligen Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase Geschichte zu schreiben.

Antwerpen vs AEK Athen Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Durchaus nachvollziehbar, da die Belgier durch die eigenen Fans zum Sieg getrieben werden könnten. Aus diesem Grund hat die Antwerpen AEK Athen Quote in Höhe von durchschnittlich 2,10 für den Heimsieg ihre Daseinsberechtigung.

Die Gäste werden jedoch nicht gänzlich abgeschrieben und sind mit einem Wert von knapp über 3,20 nur etwas höher bewertet. In Bezug auf „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ halten sich die Bookies sehr bedeckt und lassen das Pendel in keine Richtung ausschlagen.

Wer das Maximum aus seinen Antwerpen AEK Athen Wetten herausholen möchte, sollte in jedem Fall einen Blick in unseren Wettanbieter Vergleich werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Antwerpen vs. AEK Athen Prognose: Kann der belgische Traum weiterhin aufrechterhalten werden?

Im vergangenen Jahr sicherten sich die Mannen von Trainer Mark van Bommel zum fünften Mal den ersten Tabellenplatz und feierten nach mehr als 65 Jahren einen weitere nationale Meisterschaft. Der Titel sorgte für den direkten Einzug in die Playoffs.

Der Elf mangelt es an internationaler Erfahrung. Im Vorjahr scheiterten die Belgier in der Conference-League-Qualifikation an Basaksehir. Das Jahr zuvor konnte immerhin das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase gelöst werden. Obwohl dort gegen die Konkurrenz Piräus, Fenerbahce und Frankfurt der Einzug in die K.o.-Runde verpasst wurde.

Auf nationaler Ebene präsentierte sich „The Great Old“ mit durchwachsenen Ergebnissen. Nur zwei der vier Liga-Begegnungen brachten einen Sieg mit sich. Zudem mussten ein Remis und eine Niederlage in Kauf genommen werden.

Ähnlich wie die Belgier holten auch die Griechen in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft, zogen aber lediglich in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League ein.

Antwerpen - AEK Athen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Antwerpen: 1:1 Leuven (Liga, A), 6:0 Kortrijk (Liga, H), 0:1 Anderlecht (Liga, A), 1:0 Cercle Brügge (Liga, H), 5:4 n.E. KV Mechelen (Supercup, H).

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 2:2 Zagreb (CL-Quali, H), 2:1 Zagreb (CL-Quali, A), 2:0 PAOK (Pokal, A), 4:0 Volos (Liga, H), 2:1 Thessaloniki (Liga, A).

Letzte Spiele Antwerpen vs. AEK Athen: -

Mit Dinamo Zagreb brachte diese keinen leichten Gegner mit sich. Das 2:1 aus dem Hinspiel sorgte für eine sehr gute Ausgangssituation im Rückspiel, das vor heimischer Kulisse ausgetragen wurde. Im Re-Match deutete jedoch alles auf ein Ausscheiden der „Doppelköpfigen Adler“ hin. Bis zur 90. Spielminute lagen diese nämlich mit 0:2 auf heimischem Boden zurück. Die Treffer von Kapitän Sergio Araujo und Domagoj Vida in der Nachspielzeit stellten das Weiterkommen sicher.

AEK war in der vergangenen Saison auf nationaler Ebene sehr erfolgreich und beanspruchte neben der Meisterschaft den Titel im Pokal. Matías Almeyda konnte als Trainer gehalten werden und soll das Team erstmals seit 2019 wieder zurück in die Gruppenphase der Königsklasse führen.

Der von uns getestete Wettanbieter Oddset räumt beiden Mannschaften Chancen ein, das Ticket für die Champions League zu lösen.

Unser Antwerpen – AEK Athen Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Vor allem in der Fremde legten die Griechen in ihren CL-Begegnungen eine defensive Spielausrichtung an den Tag und bestritten die letzten acht Auswärts-Partien mit weniger als 3,5 Toren. Dabei kamen nur fünf eigene Treffer zustande.

Trainer Matías Almeyda dürfte nach dem glücklichen 2:2 gegen Zagreb zum 4-4-2 zurückkehren und das Match aus einer tiefstehenden Defensive gestalten.

Sein Gegenüber könnte, wie schon zuletzt auf nationaler Ebene, im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung aufstellen. Dabei setzen vermutlich Vincent Janssen, der vom IF Elfborg verpflichtete Jacob Ondrejka und Gyrano Kerk, die Leihe von Lokomotive Moskau, offensive Impulse. Vor allem Janssen sorgte mit vier Treffern in vier Liga-Ansetzungen für Aufsehen.