Antwerpen - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.23

Unser Antwerpen - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.12.2023 lautet: Barca hat mit dem Einzug ins CL-Achtelfinale schon das Minimalziel erreicht. Im Wett Tipp heute dürfte mit einem weiteren Dreier auch der Gruppensieg hinzukommen.

In der Champions League-Gruppe H hat sich der FC Barcelona bereits das erste von zwei Achtelfinal-Tickets gesichert. Für den sicheren Gruppensieg reicht den Katalanen im letzten Vorrundenspiel schon ein Remis. Am Mittwoch sind die Blaugrana zu Gast bei Royal Antwerpen.

Der belgische Meister ist das einzige Team im laufenden Wettbewerb, welches noch null Punkte auf dem Konto hat. Damit sind die Männer von Coach Mark van Bommel auch schon sicher aus dem Europapokal ausgeschieden. An dem Punktestand wird sich unserer Meinung nach auch nichts ändern. So spielen wir mit einer Quote von 1.60 bei Interwetten die Wette „Sieg Barcelona“.

Darum tippen wir bei Antwerpen vs Barcelona auf „Sieg Barcelona“:

Antwerpen ist in dieser CL-Spielzeit noch ohne Punkt.

Das Hinspiel ging mit 5:0 an Barca.

Die Katalanen haben 14 von 21 Pflichtspielen in dieser Saison gewonnen.

Antwerpen vs Barcelona Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf den Marktwert treffen hier Welten aufeinander. Die Katalanen kommen auf insgesamt 862 Mio. Euro, während der Kader des belgischen Meisters gerade mal mit 121 Mio. Euro bewertet wird.

So sind die Gäste aus LaLiga mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.60 auch die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren werden bei den führenden Bookies des Sportwetten Vergleichs Quoten von im Schnitt 5.44 gezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Antwerpen vs Barcelona Prognose: Holt der belgische Meister den ersten Punkt?

Das erste Jahr unter Trainer Mark van Bommel hätte für Antwerpen nicht besser laufen können. Die „Roten“ holten die erste Meisterschaft seit 66 Jahren und den vierten Pokaltitel der Vereinsgeschichte. Nach dem allerersten Double wollte der Royal FC in dieser Saison beweisen, dass die Erfolge keine Eintagsfliege waren. Und die Spielzeit fing mit dem ersten Einzug in eine Champions League-Gruppenphase auch gut an. Doch die Gegner in der Königsklasse waren eine Nummer zu groß für den belgischen Meister.

Nach fünf Spieltagen haben die „Great Old“ mit fünf Niederlagen und 3:15 Toren schon längst ein mögliches Überwintern in der Europa League verspielt. Auch in der heimischen Liga ist die Titelverteidigung kein Thema mehr. Nach 17 Spieltagen liegt Antwerpen auf Platz 4, elf Punkte hinter Tabellenführer Union Saint-Gilloise. Ende Oktober hatte der amtierende Meister zwei Niederlagen am Stück kassiert. Seit fünf Ligaspielen sind die „Roten“ nun aber ungeschlagen und holten dabei 13 von 15 möglichen Punkten.

In den letzten beiden CL-Spielzeiten hatte Barcelona das Achtelfinale verpasst und musste jeweils in der Europa League weiterspielen. In dieser Saison haben es die Katalanen mit vier Siegen aus den ersten fünf Partien schon unter die besten 16 Teams der Königsklasse geschafft. Die einzige Pleite war ein 0:1 am vierten Spieltag gegen Schachtjor Donezk. In der Liga kassierte Barca am Wochenende mit dem 2:4 daheim gegen das Überraschungsteam aus Girona die zweite Niederlage.

So stehen die Blaugrana aktuell in LaLiga nur auf Platz 4 und haben schon sieben Punkte Rückstand auf Rang 1. Vor allem die Abwehr tut sich mit 18 Gegentoren nach 16 Partien in diesem Jahr schwer. In 38 Spielen der Vorsaison hatten die Katalanen insgesamt nur 20 Gegentreffer kassiert. Und auch die Offensive macht aus den Chancen aktuell zu wenig. Ohne Ball kann Barca zu wenig Druck auf den Gegner aufbauen. Zudem ist die Taktik von Coach Xavi zu vorhersehbar.

Antwerpen - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Antwerpen: 3:1 Cercle Brügge (A), 5:2 Sporting Charleroi (H), 1:0 OH Leuven (H), 0:1 Schachtjor Donezk (A), 1:1 St. Truiden (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:4 Girona (H), 1:0 Atletico Madrid (H), 2:1 Porto (H), 1:1 Rayo Vallecano (A), 2:1 Deportivo Alaves (H)

Letztes Spiel Antwerpen vs Barcelona: 0:5 (A)

Zum Auftakt der laufenden Gruppenphase waren beide Vereine erstmals aufeinandergetroffen. Der belgische Meister kassierte im Camp Nou eine bittere 0:5-Klatsche.

Damit hat Antwerpen sechs von sieben Duellen in seiner Europapokal-Geschichte gegen spanische Mannschaften verloren. Barca kommt auf 12 Siege, ein Remis und drei Niederlagen gegen Teams aus Belgien.

Während der Royal FC in den drei Auswärtsspielen dieser CL-Gruppenphase ohne Treffer blieb, kamen in den beiden Heimspielen immerhin drei Tore zusammen. Insofern lässt sich ohne Weiteres über die Wette „Beide Teams treffen“ nachdenken.

Für diesen Tipp gibt es bei NEObet eine Quote von 1.66. Vor einer Wette bei dem Bookie lohnt sich der NEObet Neukundenbonus.

Unser Antwerpen - Barcelona Tipp: „Sieg Barcelona“

Sicherlich will sich Antwerpen ordentlich aus dem Europapokal verabschieden. Doch schon im Hinspiel gegen Barca war kein Kraut gewachsen. Und im Rückspiel am Mittwoch dürften es die Gäste aus zweierlei Gründen nicht schleifen lassen.

Einerseits will man den Gruppensieg unter Dach und Fach bringen. Andererseits steht die Wiedergutmachung nach der Heimpleite am Wochenende in LaLiga auf dem Programm. So spricht hier alles für einen Erfolg der Gäste.