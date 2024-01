Äquatorialguinea - Guinea Tipp, Prognose, Quote|28.1.2024

Unser Äquatorialguinea - Guinea Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 28.01.2024 lautet: Der Underdog aus Äquatorialguinea spielte eine starke Vorrunde und ist im Wett Tipp heute gegen Guinea keineswegs zu unterschätzen.

Außenseiter Äquatorialguinea lieferte in der Gruppenphase eine überzeugende Vorstellung ab. Überragend war der 4:0-Triumph am vergangenen Matchday gegen Afrika-Cup-Gastgeber Elfenbeinküste. Guinea reichte ein magerer Sieg in der Gruppenphase, um sich als Tabellendritter für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Gegen Senegal gab es zuletzt beim 0:2 nichts zu holen.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, rechnen aber mit beiderseitigen Toren. Der Markt „Beide Teams treffen“ wird bei Betano mit einer Quote von 2,00 versüßt.

Darum tippen wir bei Äquatorialguinea vs Guinea auf „Beide Teams treffen“:

Äquatorialguinea zeigt mit 9 erzielten Toren die beste Offensive des Afrika Cups auf.

Guinea hielt nur in einem der 3 Vorrundenspiele hinten die Null und traf zudem an 2 der 3 Spieltage.

Da es sich um ein K.o.-Spiel handelt, werden beide Konkurrenten den Weg nach vorne suchen, um das Ticket fürs Viertelfinale zu lösen.



Äquatorialguinea vs Guinea Quoten Analyse:

Obwohl sich die Guineer mit 89,4 Millionen Euro anhand des mehr als achtfachen Kader-Marktwertes des Gegners auszeichnen, unterliegt der Drei-Weg-Markt keiner klaren Rollenverteilung. Mit einer Quote von ca. 2,25 für den Triumph Guineas ist von keiner Favoritenrolle zu sprechen. Ein Sieg der Recken aus Äquatorialguinea wird nicht gänzlich ausgeschlossen und bringt den durchschnittlich 3,75-fachen Wetteinsatz mit sich.

Äquatorialguinea vs. Guinea Prognose: Schlägt der beste Angriff des Afrika Cups einmal mehr zu?

Erst zum vierten Mal nimmt Äquatorialguinea am Afrika Cup teil. Bei den vorherigen Turnieren wurde immer zumindest das Viertelfinale erreicht. Der bislang größte Erfolg gelang 2015, als das Spiel um Rang 3 gegen die Demokratische Republik Kongo verloren ging.

Im bisherigen Turnierverlauf gaben sich die Recken von Trainer Juan Micha keine Blöße und sind nach wie vor ungeschlagen. Nach einem 1:1 gegen Nigeria zum Auftakt konnten im Anschluss Guinea-Bissau (4:2) sowie Gastgeber Elfenbeinküste (4:0) souverän bezwungen werden.

Mit neun Toren stellen die Äquatorialguineer den besten Offensiv-Verbund des Afrika Cups. Satte fünf der neun Treffer gehen auf das Konto von Emilio Nsue. Der bereits 34-Jährige ist gelernter Rechtsverteidiger, kommt aber unter Übungsleiter Micha als klassischer Neuner zum Einsatz.

Äquatorialguinea - Guinea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Äquatorialguinea: 4:0 Elfenbeinküste (A), 4:2 Guinea-Bissau (A), 1:1 Nigeria (A), 1:0 Liberia (A), 1:0 Namibia (H).

Letzte 5 Spiele Guinea: 0:2 Senegal (A), 1:0 Gambia (A), 1:1 Kamerun (A), 2:0 Nigeria (H), 0:1 Botswana (A).

Letzte Spiele Äquatorialguinea vs. Guinea: -



Bereits zum 14. Mal nimmt Guinea am Afrika Cup teil. Dabei wurde zum vierten Mal in Serie die Gruppenphase gemeistert. Die letzten beiden Turniere brachten aber ein Ausscheiden im Achtelfinale mit sich. In der diesjährigen Gruppe C war die Konkurrenz mit Senegal, Kamerun und Gambia keineswegs zu verachten. Am Ende reichte ein einziger, wenig glanzvoller 1:0-Triumph gegen Gambia, um das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen (1U, 1N).

Die Offensive traf in zwei der bisherigen drei Gruppenspiele. Auf der anderen Seite sollte die von Trainer Kaba Diawara präferierte Viererkette nur in einer der drei Vorrunden-Begegnungen hinten die Null halten. Seit nunmehr 24 Spielen steht der Übungsleiter an der Seitenlinie und zeigt eine durchschnittliche Ausbeute von 1,33 Punkten pro Ansetzung auf. Die Offensive erzielte im Schnitt ein Tor pro Partie und der Abwehr wurden grundlegend 1,1 Gegentore pro Paarung eingeschenkt.

Unser Äquatorialguinea - Guinea Tipp: Beide Teams treffen

In unserer Äquatorialguinea vs. Guinea Prognose schließen wir uns nahtlos der Einschätzung der Wettanbieter an und sehen keinen klaren Favoriten. Obwohl die Guineer im FIFA-Ranking acht Plätze vor dem Gegner liegen und mehr als den achtfachen Kader-Marktwert aufzeigen, ist eine Drei-Weg-Wette sehr gewagt. Äquatorialguinea spielte im bisherigen Verlauf des Turniers stark und konnte vor allem offensiv mit neun Toren überzeugen. Ein Umstand, der zulasten der defensiven Standfestigkeit ging. Nur einmal zeigte der Gruppensieger bisweilen einen „Clean Sheet“ auf. Wir trauen beiden Mannschaften mindestens einen Treffer zu.