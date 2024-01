Arandina - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten|06.01.2024

Unser Arandina - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 06.01.2024 lautet: Selbst wenn Coach Carlo Ancelotti im Pokal kräftig rotiert, sind die Königlichen gegen den Viertligisten die haushohen Favoriten. So haben wir im Wett Tipp heute auch keine Zweifel am Weiterkommen von Real.

Am Wochenende steht im spanischen Pokal, der Copa del Rey, das Sechzehntel-Finale an. Hier greift auch erstmals in der neuen Saison Titelverteidiger Real Madrid ins Geschehen ein. Die Losfee hat es mit den Königlichen recht gut gemeint. Zum Auftakt bekommen es „Los Blancos“ mit einem von zwei verbliebenen Viertligisten zu tun. Dementsprechend geht die Truppe von Carlo Ancelotti auch als klarer Favorit ins Duell gegen Arandina.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 für den Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei Arandina vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen: Nein“:

Der Erstligist Real trifft auf den Viertligisten Arandina

Seit 18 Pflichtspielen sind die Königlichen ungeschlagen

Madrid hat die beste Abwehr in La Liga

Arandina vs Real Madrid Quoten Analyse:

Natürlich ist der Viertligist bei der Arandina vs Real Madrid Prognose der haushohe Außenseiter. Für einen Sieg der Königlichen gibt es bei den Wettanbietern gerade mal Quoten im Schnitt von 1,10.

Dagegen wird ein Weiterkommen der Gastgeber in der regulären Spielzeit mit hohen durchschnittlichen Quoten von 19,69 bezahlt. Wer dem Underdog das Erreichen der Verlängerung zutraut, bekommt dafür einen Quotenschnitt von 9,75. Solche Tipps lassen sich prima über Wettgutscheine absichern.

Arandina vs Real Madrid Prognose: Kann der David den Goliath ärgern?

Der Viertligist Arandina ist in der nordspanischen Stadt Aranda de Duero beheimatet. Der Verein wurde erst im Jahr 1987 gegründet. Seitdem bewegt sich der „Club de Futbol“ zwischen der fünften und der dritten spanischen Spielklasse hin und her. Nach zwei Jahren in der fünften Liga ist Arandina im Vorjahr als Meister wieder in die vierte Liga zurückgekehrt. Hier geht es für die Truppe von Coach Alex Izquierdo einzig und allein um den Klassenerhalt.

Doch das wird schon eine große Herausforderung. Nach 16 Spieltagen ist der ACF mit zwei Siegen, vier Remis und zehn Niederlagen das Schlusslicht der Tabelle. Das rettende Ufer ist schon sieben Punkte entfernt. Im Pokal ist „La Arandina“ das dritte Mal am Start. Erstmals in der Vereinsgeschichte hat man die dritte Runde erreicht. Nach einem 1:0 daheim gegen Drittligist Real Murcia setzten sich die Blau-Weißen vor den eigenen Fans sogar mit 2:1 gegen La-Liga-Vertreter Cadiz durch.

Real Madrid ist gut ins neue Jahr gestartet. Mit einem 1:0-Sieg daheim gegen Mallorca konnten die Königlichen die Tabellenführung in La Liga verteidigen. Dabei konnte Carlo Ancelotti erstmals nach einer Verletzungspause im Angriff auch wieder auf Rückkehrer Vinicius Junior setzen.

Das entscheidende Tor erzielte aber Abwehrmann Antonio Rüdiger. So haben „Los Blancos“ in La Liga den Vorsprung auf die Rivalen Atletico und Barcelona auf zehn Punkte ausgebaut. Allerdings hat Barca noch ein Spiel in der Hinterhand.

Das einzige Team, welches mit der Truppe von Carlo Ancelotti mithalten kann, ist der FC Girona, der nach 19 Spieltagen auch auf 48 Zähler kommt. Mit nur elf Gegentoren hat Real die mit Abstand beste Abwehr in La Liga.

Zudem ist die Mannschaft seit 18 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen. In den letzten beiden Liga-Partien war Real aber etwas minimalistisch unterwegs und gewann jeweils nur mit 1:0. Die bisher einzige Saisonniederlage setzte es Ende September zu Gast bei Atletico Madrid.

Arandina - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arandina: 1:3 Marino de Luanco (A), 1:1 Racing Santander II (H), 2:1 Cadiz (H), 1:2 Real Aviles (A), 1:1 Real Oviedo II (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 RCD Mallorca (H), 1:0 Alaves (A), 4:1 Villarreal (H), 3:2 Union Berlin (A), 1:1 Betis Sevilla (A)

Letzte Spiele Arandina vs Real Madrid: -

Beide Vereine treffen am Samstag erstmals aufeinander. Das letzte Mal, als die Königlichen in der dritten Pokalrunde gegen einen unterklassigen Verein gescheitert waren, war 2020/21.

Damals verlor Real Madrid mit 1:2 nach Verlängerung beim Drittligisten Alcoyano. Dabei waren „Los Blancos“ sogar mit 1:0 in Führung gegangen.

Unser Arandina - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen: Nein

Für den Viertligisten fängt das neue Jahr natürlich gleich mit einem Highlight an. In Runde 2 der Copa del Rey hat Arandina bewiesen, dass man auch einen Erstligisten besiegen kann.

Doch nun bekommt man es mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Real wird sicher kräftig durchwechseln. Doch am Ende geht es nicht um die Frage, ob die Gäste gewinnen, sondern nur wie hoch. Da die Hausherren hier auf die beste Abwehr von La Liga treffen, trauen wir ihnen keinen Treffer zu.