Argentinien - Australien Tipp, Prognose, Quoten | 15.6.23

Unser Argentinien - Australien Tipp zum Länderspiel am 15.06.2023 lautet: Zuletzt trafen die beiden Nationen im Achtelfinale der WM 2022 aufeinander. Messi brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Argentinien zog mit 2:1 ins Viertelfinale ein und kürte sich am Ende des Turniers zum Weltmeister.

Lionel Messi prägte in den vergangenen Tagen das Geschehen in der Fußballwelt. Der 35-Jährige unterschrieb erst kürzlich einen Vertrag bei Inter Miami und wird seine Dribbel-Künste in Zukunft in der MLS auspacken. Aktuell befindet sich der siebenfache Weltfußballer mit seiner argentinischen Nationalmannschaft auf Länderspielreise. In Peking ist ein Spiel gegen Australien geplant. Wir setzen auf gute Unterhaltung und Über 2,5 Tore in der Partie. Bei der Wahl des Buchmachers entscheiden wir uns für Betano und finden dort eine Quote von 1,60.