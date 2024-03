Argentinien - Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.

Unser Argentinien - Costa Rica Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 27.03.2024 lautet: Die Gauchos machen es wieder deutlich. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem argentinischen Erfolg mit mindestens zwei Toren Vorsprung aus.

Im Los Angeles Memorial Coliseum kommt es am Mittwoch um 03:50 Uhr mitteleuropäischer Zeit zum Testspiel zwischen den Nationalmannschaften von Argentinien und Costa Rica. Die Rollen in diesem Duell sind klar verteilt und alles andere als ein Sieg der Gauchos wäre eine Überraschung.

Auch ohne den verletzten Lionel Messi gelten die Südamerikaner als klarer Favorit und wir gehen davon aus, dass sie dieser Rolle auch gerecht werden. Deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Argentinien (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,57 bei Interwetten.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Costa Rica auf „Sieg Argentinien (HC 0:1)“:

Argentinien hat 16 der letzten 17 Länderspiele gewonnen.

In 10 der letzten 11 Partien kassierten die Gauchos kein Gegentor.

Am Wochenende schlug der Weltmeister El Salvador mit 3:0.

Argentinien vs Costa Rica Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Wettquoten ganz klar in Richtung des Weltmeisters aus. Wetten auf einen Sieg der Argentinier lohnen sich bei Quoten von höchstens 1,18 nicht. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein Tipp auf einen Erfolg des Außenseiters Wettquoten bis 15,00 bringt. Empfehlen können wir diese Option aber nicht.

Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies den Ticos zu. Die Wette „Beide Teams treffen“ wirft Quoten bis 2,35 ab. Zum Vergleich: Ein Tipp auf „Über 2,5 Tore“ bringt Quoten von gerade einmal 1,52. Für die von uns empfohlene Handicap-Wette liefert Interwetten eine der Höchstquoten. Mehr zu diesem Buchmacher erfahrt in unserem Interwetten Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Argentinien vs Costa Rica Prognose: Klare Vorteile bei den Gauchos

Das erste Länderspiel des Jahres 2024 endete für Argentinien wie die meisten Partien im vergangenen Jahr - nämlich mit einem Sieg. In Abwesenheit des verletzten Superstars Lionel Messi schlug die Albiceleste am vergangenen Samstag in einem Freundschaftsspiel El Salvador glatt mit 3:0.

Für die Gauchos war das gleichzeitig der 16. Sieg in den letzten 17 Länderspielen. Die einzige Ausnahme war die 0:2-Pleite im Rahmen der Qualifikation für die WM 2026 zu Hause gegen Uruguay. Diese änderte aber nichts daran, dass der Weltmeister die Tabelle in der WM-Quali Südamerikas mit fünf weiteren Siegen und insgesamt 8:2 Toren anführt.

Vor allem die Defensive der Gauchos war in den letzten Monaten einfach nicht zu überwinden. Die erwähnte Niederlage gegen die Urus war das einzige der letzten elf Länderspiele, in denen Argentinien nicht zu Null spielen konnte. Heißt im Umkehrschluss: In zehn der letzten elf Partien hielt der Weltmeister seinen Kasten sauber.

Insofern lässt sich auch über einen Tipp auf einen Zu-Null-Sieg der Südamerikaner nachdenken. Worüber es aber nichts nachzudenken gibt, ist ein Wettanbieter-Bonus, der immer gut ist, wenn man mal in das Thema Sportwetten reinschnuppern möchte. Aktuell können wir zum Beispiel den Betway Bonus sehr empfehlen.

Argentinien - Costa Rica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Argentinien: 3:0 El Salvador (N), 1:0 Brasilien (A), 0:2 Uruguay (H), 2:0 Peru (A), 1:0 Paraguay (H)

Letzte 5 Spiele Costa Rica: 3:1 Honduras (N), 2:0 El Salvador (N), 1:3 Panama (A), 0:3 Panama (H), 1:4 Vereinigte Arabische Emirate (N)

Letzte Spiele Argentinien vs Costa Rica: 3:0 (N), 0:0 (N), 3:2 (N)

Costa Rica ist erwartungsvoll ins neue Fußball-Jahr 2024 gestartet. Vier der letzten fünf Länderspiele im vergangenen Jahr hatten die Ticos verloren und bei jeder dieser vier Pleiten mindestens zwei Gegentore kassiert (insgesamt 12). Nur einen Test gegen Saudi-Arabien hatten sie in diesem Zeitraum mit 3:1 für sich entschieden. In diesem Jahr gab es in bisher zwei Partien zwei Siege. Nach dem 2:0-Erfolg in einem Freundschaftsspiel gegen El Salvador wurde das erste wirklich wichtige Match dieses Kalenderjahres siegreich gestaltet: Im US-amerikanischen Frisco setzte sich Costa Rica am vergangenen Sonntag mit 3:1 gegen Honduras durch.

Dank dieses Erfolges qualifizierten sich die Mittelamerikaner für die Copa America, nachdem sie in den diesbezüglichen Nations-League-Playoffs noch krachend an Panama gescheitert waren (0:3, 1:3). Interessant: Die insgesamt fünf Treffer gegen El Salvador und Honduras erzielten allesamt verschiedene Spieler. Getroffen haben die Costa Ricaner in fünf ihrer letzten sechs Länderspiele. Dennoch würden wir aufgrund der Stärke der Gauchos und deren letzten Ergebnissen nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie auch in der Nacht zum Mittwoch treffen. In den letzten beiden Duellen mit Argentinien schossen sie kein Tor. Diese Begegnungen liegen allerdings schon etwa 13 Jahre zurück.

Unser Argentinien - Costa Rica Tipp: „Sieg Argentinien (HC 0:1)“

Die Gauchos sind der Favorit und sollten sich auch durchsetzen. Bei der bärenstarken Defensive des Weltmeisters erwarten wir nicht zwingend ein Tor der Ticos, wohl aber gleich mehrere der Argentinier. Diese dominierten erst am Samstag El Salvador mit 24:2 Abschlüssen und 14:1 Schüssen aufs Tor und hätten auch durchaus höher als 3:0 gewinnen können. Ein 2:0 ist daher das Mindeste, was wir in der kommenden Begegnung erwarten.