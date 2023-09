Argentinien - Ecuador Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2023

Unser Argentinien - Ecuador Tipp zum WM Quali Spiel am 08.09.2023 lautet: Der Weltmeister belässt es nicht bei nur einem eigenen Tor.

Für Argentinien geht es zum Start der Südamerika-Qualifikation zur WM 2026 gegen Ecuador. Für die Albiceleste ist es das erste Pflichtspiel nach dem WM-Triumph im vergangenen Jahr. In den vier Testspielen seit der gewonnenen Weltmeisterschaft hatten die Gauchos keinerlei Probleme und auch gegen Ecuador erwarten wir diese nicht.

Als Kapitän wird niemand geringer als Lionel Messi seine Mannschaft aufs Feld führen. „La Pulga“ befindet sich in hervorragender Form und sollte in der Nacht zum Freitag mal wieder eine wesentliche Rolle spielen. Wir entscheiden uns für die Wette „Argentinien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Ecuador auf „Argentinien Über 1,5 Tore“:

Die Gauchos haben ihre letzten 10 Länderspiele alle gewonnen

In 15 der 16 Länderspiele traf Argentinien mindestens doppelt

Die Argentinier haben keines der letzten 5 direkten Duelle verloren (4 Siege)

Argentinien vs Ecuador Quoten Analyse:

Wenn der Weltmeister zu Hause gegen Ecuador antritt, dann kann man sich die Quotenverteilung von Interwetten und Co. sicherlich denken. Die Wettquoten für den Tipp auf die Gauchos bleiben in den meisten Fällen unter der Marke von 1,30. Die Quoten für Wetten auf die Ecuadorianer liegen dagegen meist im zweistelligen Bereich.

Mindestens genauso interessant wie der Interwetten Gutschein sind die Quoten für die Wettoption „Beide Teams treffen“. Diese liegen nämlich bei Werten bis 2,35. In vier der letzten fünf direkten Duelle in der WM-Quali erzielte Ecuador jedenfalls einen Treffer. Auch Wetten auf Über 2,5 Tore sind bei Quoten bis 1,87 sicherlich eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Argentinien vs Ecuador Prognose: Messi führt Gauchos zum Sieg

Vor knapp neun Monaten reckte Lionel Messi im Lusail Iconic Stadium den WM-Pokal in die Höhe. In der Nacht zum Freitag geht es für ihn und seine Gauchos nun wieder um die ersten drei Punkte für die Qualifikation zur WM 2026. Seit dem WM-Triumph bestritt die Albiceleste vier Testspiele, die sie allesamt mit einem Torverhältnis von 13:0 gewann.

Die Gegner waren zugegebenermaßen nicht die allerschwersten und dennoch baute Argentinien seine Serie an gewonnenen Länderspielen auf mittlerweile zehn in Folge aus. Weiter zurückblickend hat der Weltmeister 15 seiner letzten 16 Partien gewonnen, auch wenn es im Rahmen der WM 2022 zwei Erfolge im Elfmeterschießen gab.

Noch weiter zurückblickend war die Auftaktniederlage bei der Weltmeisterschaft gegen Saudi Arabien die einzige, die die Argentinier in ihren letzten 47 Länderspielen seit dem 6. Juli 2019, also seit über vier Jahren, kassierten - eine wahnsinnige Serie, die man weiter ausbauen will. Dabei helfen soll allen voran Lionel Messi.

„La Pulga“ befindet sich seit seinem Wechsel zu Inter Miami in herausragender Form. In jeder der elf Partien, die er für seinen neuen Klub zum Einsatz kam, sammelte er mindestens einen Scorerpunkt. Insgesamt kommt er in seinen ersten elf Partien für Miami auf elf Tore und fünf Vorlagen - inklusive des Gewinns des League Cups.

Argentinien - Ecuador Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Argentinien: 2:0 Indonesien (A), 2:0 Australien (N), 7:0 Curacao (H), 2:0 Panama (H), 2:2, 3:3 n.V., 4:2 n.E. Frankreich (N)

Letzte 5 Spiele Ecuador: 3:1 Costa Rica (N), 1:0 Bolivien (N), 2:1 Australien (A), 1:3 Australien (A), 1:2 Senegal (N)

Letzte 5 Spiele Argentinien vs. Ecuador: 1:1 (H), 3:0 (N), 1:0 (H), 6:1 (N), 3:1 (A)

Die Nationalmannschaft Ecuadors war bei der WM 2022 trotz eines Aufaktsieges gegen den Gastgeber bereits in der Gruppenphase gescheitert. Auch das erste Testspiel nach der Weltmeisterschaft war von wenig Erfolg gekrönt: Los Tricolores verloren mit 1:3 gegen Australien. Die Revanche ließ aber nicht lange auf sich warten.

Vier Tage später schlug man die Socceroos mit 2:1 und auch bei den beiden folgenden Freundschaftsspielen gegen Bolivien (1:0) und Costa Rica (3:1) blieb Ecuador siegreich. Auch die Gäste können auf eine durchaus respektable Bilanz zurückschauen.

Seit Ende März 2022 wurde von 14 Länderspielen neben der erwähnten Partie gegen Australien nur noch das Match am dritten Spieltag der WM-Vorrunde gegen Senegal verloren. Von den übrigen zwölf Begegnungen wurde mit sechs die Hälfte gewonnen. Allerdings gab es fünf dieser sechs Erfolge in Testspielen.

Gegen bereits qualifizierte Gauchos holten die Ecuadorianer im letzten Spiel der Quali zur WM 2022 zu Hause einen Punkt (1:1). Die vier direkten Duelle davor gingen alle an Messi und Co. Überhaupt hat „La Tri“ nur eines der letzten elf Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Weltmeister für sich entschieden und sechs der übrigen zehn verloren.

Unser Argentinien - Ecuador Tipp: Argentinien Über 1,5 Tore

Im ersten Pflichtspiel nach der gewonnenen WM spricht so ziemlich alles für die Argentinier, die keines der letzten fünf direkten Duelle verloren und vier von ihnen gewannen. Vor allem nur eine Niederlage in den letzten 47 Länderspielen sucht ihresgleichen. Zu Hause werden die Gauchos diese Partie für sich entscheiden und wenn Messi auch nur ansatzweise an seine Form von Miami anknüpft, dann sollte das eine recht klare Angelegenheit zugunsten der Albiceleste werden. Diese hat in 15 ihrer letzten 16 Länderspiele mindestens doppelt genetzt.