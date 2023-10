Argentinien - Paraguay Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.2023

Unser Argentinien - Paraguay Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 13.10.2023 lautet: Argentinien ist mit zwei Siegen perfekt in die Quali für die WM 2026 gestartet. Am Donnerstag daheim gegen Paraguay spricht alles für den nächsten Erfolg des Weltmeisters.

Obwohl der Beginn der WM 2026 noch gut drei Jahre entfernt ist, hat in Südamerika schon der Kampf um die Endrunden-Tickets begonnen. Nach den ersten zwei Spieltagen der Qualifikation wird die Tabelle wenig überraschend von Brasilien und Argentinien (jeweils 6 Punkte) angeführt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wartet auf den amtierenden Weltmeister die nächste Aufgabe.

In Buenos Aires empfängt man die Auswahl von Paraguay. Laut den Wettquoten sind die Kräfteverhältnisse hier klar. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,50 bei Happybet für die Wette „Sieg Argentinien & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Paraguay auf „Sieg Argentinien & Unter 4,5 Tore“:

Argentinien hat die letzten 12 Länderspiele alle gewonnen

Paraguay konnte nur 4 von 55 Partien zu Gast bei der Albiceleste für sich entscheiden

In den vergangenen 6 Duellen zwischen beiden Nationen fiel im Schnitt nur ein Tor

Argentinien vs Paraguay Quoten Analyse:

Im Heimspiel gegen Paraguay ist der amtierende Weltmeister natürlich nicht nur bei den neuen Wettanbietern der klare Favorit. Für einen Heimsieg gibt es lediglich Quoten im Schnitt von 1,25. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 11,5 aus Sicht der Bookies recht unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Argentinien - Paraguay Prognose: Was kann der neue Coach der „Albirroja“ bewirken?

Gut zehn Monate nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft dreht sich in Argentinien immer noch alles um Lionel Messi. Laut Nationaltrainer Scaloni darf der Superstar so lange in der Albiceleste weitermachen, wie er will - zunächst aber mal bis zur Copa America 2024. Im ersten Quali-Spiel für die WM 2026 erzielte Messi den Treffer zum 1:0-Sieg gegen Ecuador. Beim anschließenden 3:0-Erfolg in Bolivien wurde der Profi von Inter Miami dann geschont. Etwas überraschend steht Messi im Kader für die Spiele gegen Paraguay und Peru.

Denn der „Zauberfloh“ hatte fünf der letzten sechs Spiele seines Vereins Inter Miami verletzungsbedingt verpasst. Prompt hatte Miami auch nur eine von fünf Partien ohne den Top-Star gewonnen. Insgesamt hat der Kader der Albiceleste in allen Mannschaftsteilen auch ohne Messi extrem viel Qualität zu bieten. Besonders formstark ist Inter-Stürmer Lautaro Martinez, der in der Serie A schon auf zehn Saisontore kommt. Seit dem WM-Finale hat Argentinien alle sechs Länderspiele gewonnen, bei einem Torverhältnis von 17:0.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Die letzten drei Weltmeisterschaften fanden alle ohne Paraguay statt. Diese Negativserie soll natürlich dringend beendet werden. Die Mannschaft wurde seit Oktober 2021 vom Argentinier Guillermo Barros Schelotto betreut. In 17 Partien unter dem Coach feierte die „Albirroja“ aber nur vier Siege. Auch in der WM-Quali ging es nicht gut los. Nach einem 0:0 daheim gegen Peru setzte es Mitte September eine 0:1-Pleite zu Gast in Venezuela. Danach zog der Verband die Reißleine.

Coach Barros wurde entlassen. Sein Nachfolger ist nun mit Daniel Garnero wieder ein argentinischer Ex-Profi. Garnero hatte seit 2021 mit Erfolg den Club Libertad aus Asuncion betreut. Der neue Trainer feiert gegen Argentinien sein Debüt an der Seitenlinie und hat wenig überraschend die meisten Spieler von Meister und Spitzenreiter Libertad ins Aufgebot berufen. Doch insgesamt stehen auch acht neue Spieler im Kader. Zu den bekanntesten Namen gehören Alderete (Getafe), Sanabria (Torino) und Almiron (Newcastle).

Argentinien - Paraguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Argentinien: 3:0 Bolivien (A), 1:0 Ecuador (H), 2:0 Indonesien (A), 2:0 Australien (H), 7:0 Curacao (H)

Letzte 5 Spiele Paraguay: 0:1 Venezuela (A), 0:0 Peru (H), 2:0 Nicaragua (H), 2:3 Chile (A), 0:2 Kolumbien (A)

Letzte 5 Spiele Argentinien vs Paraguay: 0:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 1:1 (H), 0:1 (H)

Argentinien führt die Bilanz gegen den Nachbarn nach 106 Duellen mit 55 Siegen und 35 Remis an. Paraguay konnte den großen Rivalen bisher nur 16 Mal besiegen. Zwölf dieser Erfolge feierten die „Albirroja“ daheim.

Zu Gast bei der Albiceleste nahmen diese so nur in vier von 55 Fällen einen Sieg mit nach Hause. Der letzte Erfolg von Paraguay gegen die Argentinier war ein 1:0 in Cordoba in der WM-Quali im Oktober 2016.

Die Hausherren hatten dabei einen Elfmeter verschossen und mussten auf Lionel Messi verzichten. In den letzten sechs Duellen beider Nationen fielen insgesamt nur sechs Treffer. Dieses Mal hat bei den Buchmachern die Wette „Über 2,5 Tore“ aber etwas die Nase vorne.

Unser Argentinien - Paraguay Tipp: Sieg Argentinien & Unter 4,5 Tore

Für die Buchmacher sind die Kräfteverhältnisse klar. Doch Argentinien konnte nur eines der letzten sechs Duelle gegen Paraguay gewinnen und kassierte in diesem Zeitraum auch eine Heimniederlage gegen den Nachbarn.

Durch das Debüt des neuen Trainers auf der Seite der „Albirroja“ kommt ein schwer berechenbarer Faktor ins Spiel. Am Ende müssten sich der Heimvorteil und die Qualität der Hausherren gegen einen formschwachen Gegner aber durchsetzen.