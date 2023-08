Argentinien - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2023

Unser Argentinien - Schweden Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 02.08.2023 lautet: Im letzten Gruppenspiel der WM 2023 steht für Schweden eigentlich nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Wir trauen den „Blagult“ trotzdem einen weiteren Sieg zu.

Aus Sicht der Experten gehörte Schweden zu Beginn der Frauen WM 2023 nicht unbedingt zu den ganz großen Favoriten auf den Weltmeistertitel . Doch mit dem 5:0-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Italien und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale haben die „Blagult“ ein Ausrufezeichen gesetzt. Zum Ende der Vorrunde trifft die schwedische Auswahl am Mittwoch auf Argentinien.

„La Albiceleste“ darf ebenfalls noch aufs Weiterkommen hoffen, braucht dafür aber den Dreier. Laut den Wettquoten ist ein Sieg der Südamerikanerinnen allerdings recht unwahrscheinlich. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,51 bei Oddset für die Wette „Sieg Schweden“.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Schweden auf „Sieg Schweden“:

Argentinien vs Schweden Quoten Analyse:

Schweden ist die Nummer 3 der Weltrangliste. Argentinien wird im FIFA-Ranking dagegen nur auf Platz 28 geführt. So sind die „Blagult“ in diesem Duell wenig überraschend die klaren Favoriten.

Trotzdem gibt es bei der Argentinien vs Schweden Prognose ordentliche Quoten im Schnitt von 1,55 für einen Sieg der Skandinavierinnen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die schwedische Auswahl schon für die nächste Runde qualifiziert ist. So bekommen Sportwetten-Tipper bei den Buchmachern durchschnittliche Quoten von 5,92 für einen Erfolg der „Albiceleste“.

Argentinien vs Schweden Prognose: Machen die schwedischen Standards erneut den Unterschied?

Die argentinische Frauen-Nationalmannschaft nimmt in diesem Jahr schon zum vierten Mal an einer WM teil. Noch immer wartet „La Albiceleste“ auf den ersten Sieg bei einer Endrunde. Während man bei den ersten beiden Weltmeisterschaften zusammengenommen mit null Punkten und 33 Gegentoren nach Hause fuhr, reichte es 2019 in Frankreich immerhin für zwei Remis und ein Torverhältnis von 3:4. Das erste Spiel beim diesjährigen Turnier ging knapp mit 0:1 gegen Italien verloren.