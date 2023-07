Argentinien - Südafrika Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2023

Unser Argentinien - Südafrika Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 28.07.2023 lautet: Das Außenseiter-Duell in der Gruppe G verspricht wahrlich kein Leckerbissen zu werden. Südafrika trauen wir dabei aber mindestens einen Punkt zu.

Schon bei der letzten WM lag Südafrika als Außenseiter gegen Spanien in Führung, musste sich der europäischen Top-Nation am Ende aber doch noch geschlagen geben. Das gleiche Schicksal ereilte die „Banyana Banyana“ nun beim Auftaktspiel zur WM 2023 gegen Schweden.

So wartet der amtierende Afrikameister bei einer Weltmeisterschaft immer noch auf den ersten Sieg. Glaubt man den Wettquoten, wird es auch im zweiten Gruppenspiel am Freitag gegen Argentinien nichts mit dem ersehnten Dreier. Doch wir schätzen die Ausgangslage bei der Partie etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Südafrika auf „Doppelte Chance X2″:

Südafrika ist amtierender Afrikameister.

„Banyana Banyana“ kassierte gegen die Nummer 3 der Welt erst in der 90. Minute das Gegentor zur Niederlage.

Argentinien ist nach 10 Spielen bei einer WM-Endrunde immer noch ohne Sieg.

Argentinien vs Südafrika Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste der Frauen findet man Argentinien auf Rang 28. Südafrika belegt lediglich Platz 54.

Das ist einer der Gründe, warum die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, bei der Argentinien vs Südafrika Prognose „La Albiceleste“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,05 als leichte Favoriten auf den Platz schicken. Doch auch ein Sieg von „Banyana Banyana“ ist mit Quoten im Schnitt von 3,86 aus Sicht der Bookies nicht so abwegig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Argentinien vs Südafrika Prognose: Wer hat die späten Gegentreffer besser verkraftet?

Argentinien nimmt in diesem Jahr zum vierten Mal an der Frauen-WM teil. Die Bilanz der Auswahl bei Endrunden war vor dem Turnier mit zwei Remis und sieben Niederlagen noch stark ausbaufähig. Auch das Torverhältnis von „La Albiceleste“ bei Weltmeisterschaften war mit 5:37 noch nicht wirklich ruhmreich. Hoffnung machte „Las Guerreras“ die letzte Südamerika-Meisterschaft, als man es mit nur sechs Gegentoren in sechs Partien auf den dritten Platz schaffte. Die Copa America taugte aber selten als Spiegelbild für die WM.

Denn mit einem Titel (2006), drei zweiten Plätzen und vier weiteren Halbfinal-Teilnahmen ist Argentinien in Südamerika eigentlich die Nummer 2 hinter Brasilien. Im Auftaktspiel der diesjährigen Endrunde durfte die Mannschaft von Coach German Portanova gegen Italien lange auf einen Punkt hoffen. In der 87. Minute kassierte die AFA-Auswahl aber doch noch das Gegentor zur 0:1-Niederlage. Trotzdem wollen die argentinischen Frauen bei der WM 2023 erstmals die K.o.-Runde erreichen.

Südafrika feierte bei der letzten WM 2019 sein Debüt. Dort hatte man gegen Spanien, China und Deutschland eine schwere Gruppe erwischt und schied nach drei Niederlagen in der Vorrunde wieder aus. Doch die Formkurve der „Banyana Banyana“ zeigt weiter nach oben. Im Vorjahr wurde die Auswahl zum ersten Mal Afrikameister. Die Südafrikanerinnen gewannen alle sechs Spiele bei der Endrunde mit einem gesamten Torverhältnis von 10:3 und stellten damit die beste Offensive des Turniers.

Zum Auftakt der Endrunde 2023 gegen Schweden lag Südafrika lange Zeit auf Kurs. Durch einen Gegentreffer in der 90. Minute stand das Team von Trainerin Desiree Ellis am Ende mit einem 1:2 doch mit leeren Händen da. Nach einer unter dem Strich guten Leistung gegen die Nummer 3 der Weltrangliste glauben die Spielerinnen aber weiter an den ersten Sieg bei einer WM und das Erreichen des Achtelfinales. Zu den Stärken des Teams gehört eine große Pass-Sicherheit.

Argentinien - Südafrika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Argentinien: 0:1 Italien (A), 4:0 Peru (H), 3:0 Venezuela (H), 6:7 n.E. Venezuela (H), 1:0 Neuseeland (A)

Letzte 5 Spiele Südafrika: 1:2 Schweden (A), 2:0 Costa Rica (A), 0:5 Botswana (H), 2:3 Serbien (A), 1:1 Slowenien (H)

Letzte Spiele Argentinien vs Südafrika: -

Beide Nationen treffen am Freitag erstmals aufeinander. Das Auftaktspiel von Südafrika bei der WM 2023 war im zehnten Versuch das erste Match des Turniers, bei dem auf beiden Seiten Tore gefallen sind. Geht dieser Trend weiter, ist der Tipp „Beide Teams treffen - Nein“ auch im zweiten Gruppenspiel eine spannende Option.

Bei Buchmacher Bwin, der für Neu- und Bestandskunden aktuell einen tollen Bwin Gutschein Code parat hat, gibt es dafür eine Quote von 1,61. Sportwetten-Tipper sollten auch die Tatsache, dass Argentinien alle seine WM-Tore bisher in der zweiten Halbzeit erzielt hat, auf dem Zettel haben.

Unser Argentinien - Südafrika Tipp: Doppelte Chance X2

Beide Nationen gehören sicher nicht zum Favoritenkreis bei der WM 2023. Auch der Einzug ins Achtelfinale wird nach den Auftaktniederlagen schwer. Doch beide Teams können im zweiten Gruppenspiel immerhin den historischen ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft erreichen. In einem engen, defensiv geprägten Spiel auf Augenhöhe sehen wir aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre Südafrika knapp vorne.