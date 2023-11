Argentinien - Uruguay Tipp, Prognose, Quoten | 17.11.2023

Unser Argentinien - Uruguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 17.11.2023 lautet: Unser Wett Tipp heute ergibt sich vor allem aufgrund der starken Leistungen der Heimmannschaft aus Argentinien in der laufenden WM-Qualifikation. Auch im kommenden Duell gegen Uruguay sehen wir die Albiceleste im Vorteil.

Mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen stehen die Argentinier auf dem ersten Platz der WM-Quali-Gruppe Südamerikas. In der Nacht auf Freitag reist mit Uruguay der aktuell Zweitplatzierte an.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Uruguay auf „Sieg Argentinien & Unter 3,5 Tore“:

Argentinien vs Uruguay Quoten Analyse:

Der amtierende Weltmeister aus Argentinien geht naturgemäß als Favorit in die anstehende Partie. Das sehen auch die besten Bookies so und vergeben eine Heimsieg-Quote von 1,57. Ein Sieg Uruguays wird mit einer Quote von 6,25 als sehr unwahrscheinlich angesehen, ein Unentschieden erhält da schon eine deutlich niedrigere Quote von 3,90.