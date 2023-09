Armenien - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 11.09.2023

Unser Armenien - Kroatien Tipp zum EM Quali Spiel am 11.09.2023 lautet: Die favorisierten Gäste finden mehr als nur einmal den Weg ins gegnerische Tor.

Am Montag muss die kroatische Nationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 in Armenien antreten. Dem Namen nach sollte das eigentlich eine klare Angelegenheit zu Gunsten des WM-Dritten sein. Doch die Armenier entpuppten sich im bisherigen Verlauf als durchaus unangenehmer Gegner.

Wir denken, dass die Kroaten ihrer Favoritenrolle dennoch gerecht werden, allerdings wissen wir auch, dass es eine zähe Angelegenheit werden könnte. Wir entscheiden uns letzten Endes für die Wette „Kroatien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,55 bei Mobilebet.

Darum tippen wir bei Armenien vs Kroatien auf „Kroatien Über 1,5 Tore“:

Armenien kassierte in allen bisherigen 4 Qualifikationsspielen Gegentreffer.

Die Kroaten erzielten in 3 Qualifikationsspielen bereits 8 Tore.

Mit einem Sieg springt Kroatien auf Platz eins.

Armenien vs Kroatien Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Bookies fällt sehr eindeutig aus. Für Wetten auf die Gäste gibt es Quoten von höchstens 1,40. Ein solcher Tipp lohnt sich allenfalls, wenn man ihn bei einem der Wettanbieter ohne Wettsteuer abgibt. Die Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg liegen im Bereich von 8,20 bis 9,00.

Interessant sind die Quoten bei den Torwetten: Während man für Über 2,5 Tore Wettquoten von höchstens „nur“ 1,85 erhält, ist die Wettoption „Beide treffen“ mit Werten bis 2,20 quotiert. Die Doppelte Chance 1X liegt bei Quoten bis 3,10. Eine der risikoreicheren Varianten empfiehlt sich insbesondere als Freiwette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Armenien vs Kroatien Prognose: Feldvorteile bei den Gästen

Nach der Hälfte der Spiele ist die armenische Nationalmannschaft noch voll im Rennen um ein Ticket für die EM im kommenden Jahr. Dass sie durchaus für die eine oder andere Überraschung gut ist, zeigte sie insbesondere beim 4:2-Auswärtserfolg in Wales, aber auch am Freitag beim 1:1 in der Türkei, als sie den Ausgleich erst in der 88. Minute kassierte.

Schon im Heimspiel gegen die Türken präsentierte sich Armenien als hartnäckiger Gegner und unterlag nur knapp und trotz eigener Führung mit 1:2. Mit dem 2:1-Heimsieg über Lettland sprang die Mannschaft von Trainer Oleksandr Petrakov sogar zwischenzeitlich auf Rang zwei.

Dass die Armenier mit den beiden aufeinanderfolgenden Siegen in Wales und gegen Lettland für Schlagzeilen sorgten, war dabei schon überraschend. Vor diesen beiden Erfolgen waren sie nämlich in neun aufeinanderfolgenden Länderspielen ohne Sieg geblieben und hatten sieben von ihnen verloren.

Die Mini-Siegesserie ist zwar seit Freitag gerissen, als es im Rückspiel in der Türkei ein 1:1 gab, das gleichbedeutend mit dem Absturz auf Rang drei war. Doch mit einem Sieg am Montag könnten sich die Armenier Platz zwei vorübergehend wieder zurückholen und weiter von der ersten Teilnahme an einem großen Turnier überhaupt träumen.

Armenien - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Armenien: 1:1 Türkei (A), 2:1 Lettland (H), 4:2 Wales (A), 2:2 Zypern (H), 1:2 Türkei (H)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 5:0 Lettland (H), 0:0 n.V., 4:5 i.E. Spanien (N), 2:2, 4:2 n.V. Niederlande (A), 2:0 Türkei (A), 1:1 Wales (H)

Letztes Spiel Armenien vs Kroatien: 1:1 (A)

Die Kroaten sind nach dem 5:0-Erfolg am Freitag zu Hause gegen Lettland voll auf Kurs Richtung EM. Mit sieben Punkten nach drei Spielen stehen sie zwar nur auf Rang zwei und haben drei Zähler weniger als die Türken. Doch die haben bereits zwei Spiele mehr absolviert und das erste direkte Duell zu Hause mit 0:2 verloren.

Mit einem weiteren Dreier am Montag könnte Hrvatska die Europameisterschaft im kommenden Jahr eigentlich schon planen. Und die Chancen auf einen Sieg stehen gemessen an den letzten Ergebnissen in den Auswärtsspielen der Karierten sehr gut.

Die Partien bei der WM 2022, die auf neutralem Platz stattfanden, ausgenommen, haben die Kroaten keines der letzten zehn Pflichtspiele in der Fremde verloren. Im Gegenteil: Im Anschluss an das torlose Remis in Russland am 01. September 2021 folgten satte neun Siege.

Unter den Erfolgen waren solche in Frankreich im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022 oder auch zuletzt im Spiel um Platz drei der Nations League bei gastgebenden Holländern, auch wenn man die Elftal erst in der Verlängerung schlug. Interessant: In fünf und damit genau der Hälfte der letzten zehn Auswärtspartien schoss Kroatien höchstens ein Tor.

Unser Armenien - Kroatien Tipp: Kroatien Über 1,5 Tore

Eine gute Wette für dieses Spiel zu finden, ist nicht leicht. Die Gäste sind der Favorit, aber einfache Siegwetten auf Kroatien bringen nur sehr wenig Ertrag. Armenien erwies sich in jüngerer Vergangenheit als durchaus unangenehmer Gegner und steht vor diesem Duell punktgleich hinter den Kroaten auf Platz drei in der Gruppe. Zudem haben die Armenier in sechs der letzten sieben Länderspiele getroffen. Allerdings präsentierten sich die Kroaten zuletzt hinten sehr stabil. Ein 2:0 oder 2:1 für die Gäste sind für uns die wahrscheinlichsten Ergebnisse.