Arsenal - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2024

Unser Arsenal - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 09.04.2024 lautet: Eigentlich gehören die Gunners im Europapokal zu den Lieblingsgegnern der Bayern. Im Wett Tipp heute ist im Hinspiel aber nicht mehr als ein Remis für die Münchner drin.

Am Wochenende wollten die Bayern eigentlich eine Reaktion auf die 0:2-Heimpleite gegen den BVB zeigen. Zur Pause führten die Münchner auch mit 2:0 in Heidenheim, doch am Ende verlor der Rekordmeister noch mit 2:3. Nach der Partie sprachen die Verantwortlichen Trainer Thomas Tuchel trotzdem weiterhin das Vertrauen aus. So wird der Coach auch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales zu Gast bei Arsenal auf der Bank sitzen. Der FCB steht aber vor einer schwierigen Aufgabe. Das bestätigen auch die Wettquoten.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,51 bei ODDSET für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Bayern auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Arsenal ist Tabellenführer der Premier League.

Die Gunners sind 2024 in der Liga noch ungeschlagen.

Die Bayern haben in der BL-Rückrunde schon 5 Niederlagen kassiert.

Arsenal vs Bayern Quoten Analyse:

Die Gunners führen die Premier-League-Tabelle an und dürfen damit natürlich noch auf die Meisterschaft hoffen. Auf der Gegenseite haben die Münchner in der Bundesliga als Zweiter schon 16 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen.

So gehen die Hausherren auch bei der Arsenal vs Bayern Prognose mit Siegquoten von maximal 1,78 als Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite trauen die Buchmacher den Gästen aus München mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,49 nicht allzu viel zu. Wo ihr auf dieses Spitzenspiel mobil wetten könnt, zeigt euch unsere Übersicht der besten Wett-Apps.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Bayern Prognose: Zeigen die Münchner eine Reaktion?

Schon im Vorjahr spielte Arsenal um den Liga-Titel mit, ließ am Ende aber etwas Cleverness, Routine und Stehvermögen vermissen. In diesem Jahr wirkt die Mannschaft von Coach Mikel Arteta reifer, homogener und gefestigter. In der Premier League sind die Gunners mit zehn Siegen und einem Remis (0:0 bei ManCity) in diesem Jahr noch ungeschlagen. In der Liga lag die Mannschaft 2024 nicht eine Minute in Rückstand. So eroberten die Londoner am Wochenende mit einem 3:0-Sieg in Brighton die Tabellenführung zurück.

Der AFC hat die beste Offensive (75) und die beste Abwehr (24) der Liga. Die aktuelle Tordifferenz von plus 51 ist der Bestwert für diesen Verein seit 2005. Zudem hat nur Liverpool (42) mehr Heimpunkte gesammelt als die Gunners (38). Die einzige Heimpleite setzte es Ende Dezember im Derby gegen West Ham. Nun hofft Arsenal in der Königsklasse auf die erste Halbfinal-Teilnahme seit 15 Jahren. Nur im FA Cup gab es in diesem Jahr ein 0:1 gegen Liverpool. Zudem verlor man das CL-Achtelfinal-Hinspiel mit 0:1 in Porto.

Obwohl es bei den Bayern mit dem Innenverteidiger-Duo de Ligt und Dier zuletzt recht gut funktioniert hatte, gab Thomas Tuchel am Samstag in Heidenheim dem Duo Upamecano/Kim eine Chance. Am Ende hatten die beiden neuen Abwehrspieler an allen drei Gegentreffern ihren Anteil. Mit dem 2:3 gegen den FCH stehen die Münchner in der Rückrunde schon bei fünf Niederlagen. In der ersten Saisonhälfte hatte der Rekordmeister gerade mal eine einzige Pleite hinnehmen müssen.

Nun kann der Verein die Saison nur noch in der Königsklasse retten. Doch auch bei den Buchmachern ist der FC Bayern von den verbliebenen acht Mannschaften nur noch die Nummer 5, wenn es um den Gewinn des Henkelpotts geht. Im diesjährigen CL-Achtelfinale hatte der FCB das Hinspiel bei Lazio mit 0:1 verloren. Von den letzten sechs Gastspielen in England haben die Münchner immerhin nur eines verloren (4S, 1U). Die letzten drei Partien in London wurden sogar alle mit einem gesamten Torverhältnis von 15:3 gewonnen.

Arsenal - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:0 Brighton (A), 2:0 Luton Town (H), 0:0 Manchester City (A), 1:0 FC Porto (H), 2:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:3 Heidenheim (A), 0:2 Dortmund (H), 5:2 Darmstadt (A), 8:1 Mainz (H), 3:0 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Bayern: 1:5 (H), 1:5 (A), 1:5 (A), 2:0 (H), 1:1 (A)

Nach zwölf Pflichtspiel-Duellen, die alle in der Königsklasse ausgetragen wurden, führen die Bayern die Bilanz mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen deutlich an. Die letzten drei Vergleiche konnte der FCB sogar jeweils mit 5:1 für sich entscheiden. Viermal trafen beide Mannschaften in einem K.o.-Duell aufeinander, immer im Achtelfinale. Arsenal schied viermal aus. Die Europapokal-Bilanz der Gunners gegen deutsche Vereine ist knapp positiv: 19S, 6U und 17N. Sieben Mal gab es daheim eine Niederlage.

Die Münchner kommen auf 29 Erfolge, 17 Remis und 19 Pleiten gegen englische Teams. 14 der 19 Niederlagen setzte es auf der Insel. Die Vergleiche zwischen dem AFC und dem FCB kommen exakt auf einen Schnitt von drei Toren pro Partie. Bei NEObet bekommt ihr dieses Mal für den Tipp „Über 2.5 Tore“ eine Quote von 1,68. Für Neukunden hat der Anbieter noch den spannenden NEObet Sportwetten Bonus parat. Hier warten der 200-Prozent-Starter-Bonus oder der 100-Euro-Profi-Bonus auf euch.

Unser Arsenal - Bayern Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Sicherlich werden die Bayern im Emirates Stadium ein anderes Gesicht zeigen, als in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim. Aber kann die Mannschaft den Schalter wirklich so umlegen, dass man mit Arsenal mithalten kann? Denn die Gunners spielen erneut eine Top-Saison, sind schwer zu schlagen und gewannen in dieser Saison jedes CL-Heimspiel ohne Gegentor. So spricht auch dieses Mal viel für einen Heimsieg.

Da die Münchner gerne gegen die Londoner spielen und sich auch eigentlich gegen englische Mannschaften recht wohl fühlen, trauen wir den Gästen am Ende unter Umständen ein Remis zu und sichern so unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.