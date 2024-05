Arsenal - Bournemouth Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Arsenal - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.05.2024 lautet: Im Endspurt der PL-Saison 2023/24 steigt die Spannung an der Tabellenspitze. Die Gunners dürften sich im Wett Tipp heute daheim gegen die Cherries keine Blöße leisten.

Lange Zeit gab es in dieser Premier-League-Saison einen Dreikampf um die Meisterschaft. Doch da Liverpool zuletzt zu viele Punkte liegen gelassen hat, sind bei der Titelvergabe nur noch Arsenal und Manchester City im Rennen. Die Gunners führen die Tabelle mit einem Punkt vor den Skyblues an. Die Männer von Coach Pep Guardiola haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Da nur noch drei Spieltage auf dem Programm stehen, kann nun jeder Patzer schon für eine endgültige Entscheidung sorgen. Am Samstag daheim gegen Bournemouth scheint ein Stolpern die Londoner allerdings nicht sehr wahrscheinlich.

Wir spielen mit einer Quote von 1.50 bei Betano die Wette „Sieg Arsenal & Über 2.5 Tore“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Bournemouth auf „Sieg Arsenal & Über 2.5 Tore“:

Arsenal steht in der Rückrunden-Tabelle ganz oben

Nur Liverpool hat mehr Heimpunkte gesammelt als die Gunners

Die Cherries sind nach 7 Gastspielen beim AFC noch ohne Punkt



Arsenal vs Bournemouth Quoten Analyse:

Die Cherries stehen auf Platz 10 und sind beim Tabellenführer zu Gast. Alleine aus dieser Ausgangslage ergibt sich für die Arsenal vs Bournemouth Prognose eine klare Tendenz. Für einen Heimsieg bekommt ihr gerade Mal Quoten von 1.20.

Auf der Gegenseite haben die Buchmacher mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Gäste den 13- oder 14-fachen Wetteinsatz parat. Und für ein Remis liegen die Quoten bei einem Schnitt von 7.85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Bournemouth Prognose: Können die formstarken Cherries ins Meisterrennen eingreifen?

Auch im letzten Jahr lieferte sich Arsenal einen Zweikampf um die Meisterschaft mit Manchester City. Dabei setzten sich am Ende die Konstanz und die Qualität der Skyblues durch. Auch dieses Mal müssen die Gunners im Endspurt auf einen Patzer des Titelverteidigers hoffen. Die Londoner selbst haben sich nach dem Aus in der Champions League gegen die Bayern schadlos gehalten. Alle drei Partien in der Premier League wurden seitdem gewonnen.

So kommt die Truppe von Coach Mikel Arteta im Kalenderjahr 2024 auf 13 Siege in 15 Ligaspielen (1U, 1N). Die Mannschaft aus der Hauptstadt stellt die beste Abwehr (28) und die beste Offensive (85) der Premier League. In der Heimtabelle hat nur Liverpool (42) einen Zähler mehr gesammelt als der AFC (41). Und auch im Rückrunden-Ranking grüßen die Gunners von der Pole Position. Hinzu kommt die zweitbeste Chancenverwertung (21,4%) im englischen Oberhaus.

Als Aufsteiger konnte Bournemouth im Vorjahr mit einem Vorsprung von drei Plätzen und fünf Punkten die Klasse halten. Im vergangenen Sommer übernahm Coach Andoni Iraola die Cherries und sollte die Mannschaft weiter nach oben führen. Nach neun Spieltagen stand der AFC aber mit lediglich drei Remis auf dem vorletzten Platz. Doch danach platzte der Knoten. Aus den folgenden 26 Partien holte man 45 Punkte (13S, 6U, 7N). Nur die aktuellen Top 4 der PL-Tabelle haben in diesem Zeitraum besser gepunktet.

Schon jetzt hat Bournemouth mit 13 Siegen seine Erstliga-Bestmarke eingestellt. Bei den letzten beiden Erfolgen gegen Wolverhampton (1:0) und Brighton (3:0) blieb man sogar ohne Gegentreffer. Das Spiel gegen Arsenal steigt an einem Samstag im Mai um 12:30 Uhr. Das ist kein gutes Omen. Die Cherries haben noch nie ein PL-Auswärtsspiel an einem Samstag zu dieser Uhrzeit gewonnen (1U, 3N). Zudem hat man die letzten fünf PL-Spiele im Monat Mai alle verloren. Auch konnten die Schwarz-Roten lediglich zwei der letzten 12 PL-Gastspiele in London für sich entscheiden (3U, 7N).

Arsenal - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:2 Tottenham (A), 5:0 Chelsea (H), 2:0 Wolverhampton (A), 0:1 Bayern München (A), 0:2 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 3:0 Brighton (H), 1:0 Wolverhampton (A), 1:3 Aston Villa (A), 2:2 Manchester United (H), 1:2 Luton Town (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Bournemouth: 4:0 (A), 3:2 (H), 3:0 (A), 2:1 (A), 1:1 (A)



Arsenal hat nur eines der letzten 15 Pflichtspiele gegen Bournemouth verloren (12S, 2U). Insgesamt holten die Cherries in 15 Premier-League-Duellen gegen die Londoner gerade mal fünf Punkte und blieben nie ohne Gegentor.

Daheim ist die Bilanz der Gunners gegen den AFC mit sieben Siegen in sieben Spielen und 20:4 Toren sogar makellos. Auch Mikel Arteta ist als Trainer gegen den Verein von der Südküste noch ohne Niederlage (4S, 1U).

Das Hinspiel im Dean Court ging klar mit 4:0 an die Londoner. Einen Treffer steuerte auch Kai Havertz bei. Der deutsche Nationalspieler war in seinen letzten 11 Ligapartien an 13 Toren beteiligt (8 Tore, 5 Vorlagen).

Trifft der Angreifer am Samstag auch für die Hausherren, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 2.16. Noch besser spielt sich diese Wette in Verbindung mit dem Sunmaker Bonus. Hier wartet ein Mix-Angebot mit zwei Freebets und zwei Bet Boosts auf euch.

Unser Arsenal - Bournemouth Tipp: Sieg Arsenal & Über 2.5 Tore

Sicher müssen die Gunners vor den formstarken Cherries gewarnt sein. Doch am Ende sprechen doch sehr viele Faktoren wie die Heimbilanz, die Formkurve oder der direkte Vergleich für Arsenal.

Gegen die Topteams der Premier League ist der AFC in dieser Saison noch ohne Sieg. Daran dürfte sich auch am Samstag nichts ändern. Allerdings dürfen sich die Zuschauer auf ein Spiel mit einigen Toren freuen.