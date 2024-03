Arsenal - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Arsenal - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.03.2024 lautet: Bei den Gunners zeigt die Formkurve steil nach oben. Sieben PL-Siege am Stück sprechen für sich. Im Wett Tipp heute dürfte auch Brentford den Favoriten nicht besiegen.

In der englischen Premier League zeichnet sich derzeit ein Dreikampf um die Meisterschaft ab. Dieser wird zwischen Liverpool (63), Manchester City (62) und Arsenal (61) ausgetragen. Lediglich zwei Punkte fehlen den Gunners auf Spitzenreiter Liverpool. Um weiterhin im Meisterschaftsrennen zu bleiben, dürfen sich die Recken von Trainer Mikel Arteta im London-Derby gegen Brentford keinen Aussetzer leisten.

In unserem Wett Tipp heute gehen wir in einem defensiv geführten Match von einem Sieg der Hausherren aus. Für „Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore“ gewährt Intertops eine Quote von 2,22.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Brentford auf „Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore“:

Arsenal blickt auf 7 PL-Siege in Serie und setzte sich in 77 Prozent der Heimspiele im englischen Oberhaus durch.

Nur eines der letzten 8 Auswärtsspiele konnte Brentford siegreich gestalten (7N).

6 von 8 direkten Aufeinandertreffen im Emirates Stadium endeten mit weniger als 3,5 Toren.



Arsenal vs Brentford Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am Drei-Weg-Markt eine sehr klare Linie. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg käme zumindest laut Quotenverteilung einem Fußballwunder gleich. Sofern Arsenal den Platz als Sieger verlässt, stehen bei einem Wetteinsatz von 10 Euro lediglich durchschnittlich 2,5 Euro als Gewinn zu Buche.

Wer hingegen den Underdog aus dem Westen Londons in Front sieht, darf sich im Falle eines Auswärtssieges über mehr als den elffachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Wer einen mobilen Wett-Abschluss anstrebt, kann in unserem Wettanbieter Vergleich genauere Informationen zu den besten Sportwetten Apps finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs. Brentford Prognose: Erweist sich Brentford als Stolperstein?

Die letzte englische Meisterschaft geht bei den Gunners bereits auf das Jahr 2004 zurück. Das gesamte Team präsentiert sich unter Coach Mikel Arteta hungrig und will, nachdem es im vergangenen Jahr nur zum zweiten Tabellenplatz reichte, nun endlich den 14. Titel sein Eigen nennen.

Satte 21 Punkte resultierten aus den letzten sieben Spieltagen. Eine mehr als beeindruckende Bilanz, die es gegen Brentford auszubauen gilt.

32 der insgesamt 61 erbeuteten Punkte erspielten die Gunners im Emirates-Stadium. Die bisher einzige Niederlage zuhause kam beim 0:2 gegen West Ham zustande (10S, 2U). Mit satten 34 Toren ist die Offensive auf heimischem Boden extrem gefährlich. Ein Umstand, der nicht zulasten der Abwehr geht. Beinahe ein Drittel der Heimspiele endete als „Clean Sheet“. Bukayo Saka ist mit 13 Treffern in 26 Spielen der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Arsenal - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 6:0 Sheffield United (A), 4:1 Newcastle United (H), 0:1 FC Porto (A), 5:0 FC Burnley (A), 6:0 West Ham (A).

Letzte 5 Spiele Brentford: 2:2 FC Chelsea (H), 2:4 West Ham (A), 0:1 Manchester City (A), 1:4 FC Liverpool (H), 2:0 Wolverhampton (A).

Letzte Spiele Arsenal vs. Brentford: 1:0 (A), 1:0 (A), 1:1 (H), 3:0 (A), 2:1 (H).



Beim FC Brentford zeichnete sich kürzlich eine handfeste Krise ab. Nur zwei der letzten 13 Premier-League-Spieltage waren von Erfolg gekrönt. Diesen beiden Siegen stehen auf der anderen Seite ein Remis und zehn Niederlagen gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aufsteiger von 2021 tabellarisch verschlechtert und muss ernsthaft um die Klasse bangen. Bislang beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone zwar noch sechs Punkte, aber das Polster dürfte bei den momentanen Leistungen weiterhin schrumpfen.

Vor allem auswärts war die Ausbeute an Punkten zuletzt als sehr schwach zu bewerten. Dem 2:0 in Wolverhampton stehen auf der anderen Seite satte sieben Niederlagen gegenüber. Die Offensive stellt mit 15 Auswärtstoren nicht das Maß aller Dinge dar und verpasste in vier der 13 Partien auf gegnerischem Boden einen eigenen Treffer. 77 Prozent der Spiele in der Fremde brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.

Unser Arsenal - Brentford Tipp: Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore

Arsenal marschierte zuletzt von einem Erfolgserlebnis zum nächsten und fertigte die Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes ab. Obwohl die Hausherren sich durch mehr als den 2,7-fachen Kader-Marktwert auszeichnen, gehen wir dennoch von keinem Kantersieg aus. Der Direktvergleich untermauert diese These. Die letzten beiden Aufeinandertreffen gingen nämlich jeweils mit 1:0 an die Gunners.

Aufgrund ihrer Auswärtsschwäche werden die Recken aus Brentford defensiv in Erscheinung treten und in erster Linie versuchen, die Null zu halten. Somit dürfte im Umkehrschluss die Offensive bei den „Bees“ nur selten in Erscheinung treten.