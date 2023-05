Arsenal - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Arsenal - Brighton Tipp zum Premier League Spiel am 14.05.2023 lautet: Mit einem Sieg vor heimischem Publikum bleiben die Gunners weiterhin im Titelrennen.

Wenn am Sonntag um 17:30 Uhr der Anpfiff im Emirates Stadium ertönt, dann weiß Arsenal bereits, ob die Londoner mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen oder wieder nur den Rückstand auf Manchester City auf einen Punkt verringern können.

So oder so müssen die Gunners gewinnen, wenn sie weiterhin Chancen auf die englische Meisterschaft haben wollen. Den Dreier trauen wir den Londonern gegen Brighton ohne Weiteres zu und daher entscheiden wir uns für den Tipp auf Heimsieg, der bei Betano eine Quote von 1,75 bringt.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Brighton auf „Heimsieg“

Arsenal ist seit 6 PL-Heimspielen ungeschlagen und hat 5 davon gewonnen

Brighton verlor 2 der letzten 3 Auswärtspartien

Im Hinspiel gewannen die Gunners auswärts mit 4:2

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Brighton Quoten Analyse:

Risikofrei auf einen Heimsieg Arsenals wetten? Das geht unter anderem bei Betano, das aktuell eine 20-Euro-Freiwette anbietet.

Doch auch andere Bookies haben Gratiswetten und Freebets im Angebot. Sie alle sehen die Gunners in diesem Duell vorne, wie die bereits erwähnte Siegquote von 1,75 verdeutlicht.

Wetten auf einen Auswärts-Dreier bringen dagegen Quoten über der Marke von 4,00. Sicher sind sich die Wettanbieter damit, dass es auf beiden Seiten klingelt. Für das „Beide treffen“ betragen die Quoten in der Spitze gerade einmal 1,55. Bei vielen Bookies identisch sind dann auch die Wettquoten für den Tipp auf Über 2,5 Tore.

Arsenal vs Brighton Prognose: Vorteile bei den Gunners

Es war das vermeintlich schwerste Spiel im Schlussspurt der Saison, das Arsenal am Ende dank seiner Effizienz für sich entschieden hat. Mit 2:0 gewannen die Gunners am vergangenen Wochenende beim Dritten Newcastle und blieben damit Spitzenreiter ManCity weiter auf den Fersen. Der Rückstand auf den Ligaprimus beträgt einen Punkt.

Nach wie vor sind die Kanoniere auf Patzer der Citizens angewiesen, während sie selbst alle verbleibenden drei Partien siegreich gestalten müssen. Brighton ist wohl noch die größte Hürde im Restprogramm, in dem außerdem nur noch die Auswärtspartie bei Nottingham (aktuell Platz 16) und das Heimmatch gegen die Wolves (Platz 13) zu finden ist.

Zu Hause ist Arsenal seit sechs Premier-League-Partien ungeschlagen. Fünf dieser sechs Begegnungen haben die Gunners gewonnen. Insgesamt kommt das Team aus der Hauptstadt auf eine 13-3-1-Heimbilanz bei 48:22 Toren. Nur ManCity traf zu Hause (59:17) öfter, auch insgesamt haben nur die Citizens (89) mehr Tore als die Londoner (83) erzielt.

Doch ohne Gegentreffer ging es zuletzt zu Hause auch nicht. In neun der letzten zehn Pflichtspiele auf heimischem Rasen gab es Gegentore, zuletzt in sechs Heimspielen in Folge. Insgesamt gab es in dieser Premier-League-Saison daheim schon 22 Gegentore. Von den ersten zehn Teams in der Heimtabelle hat keines mehr.

Arsenal - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Newcastle (PL, A), 3:1 Chelsea (PL, H), 1:4 Man City (PL, A), 3:3 Southampton (PL, H), 2:2 West Ham (PL, A)

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:5 Everton (PL, H), 1:0 Man United (PL, H), 6:0 Wolverhampton (PL, H), 1:3 Nottingham (PL, A), 0:0, 6:7 n. E. Man United (FAC, N)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Brighton: 4:2 (PL, A), 3:1 (LC, H), 1:2 (PL, H), 0:0 (PL, A), 2:0 (PL, H)

Brighton ist das einzige Team der Premier League, das noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Das ist bei der Bewertung des ohnehin schon guten siebten Platzes zu berücksichtigen. Rein rechnerisch haben die Seagulls sogar noch Chancen auf die Champions League, doch wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht.

Anders hätte es ausgesehen, wäre Brighton am vergangenen Wochenende nicht zu Hause mit 1:5 gegen Everton unter die Räder geraten. Die Heimniederlage gegen den bis dato Vorletzten kam völlig überraschend, zumal Brighton zuvor beim 6:0 gegen Wolverhampton und beim 1:0 über Manchester United noch brilliert hatte.

Nach drei Partien zu Hause muss man nun wieder auswärts ran und in der Fremde verlor man zwei der letzten drei Ligaspiele. Das waren dann aber auch gleichzeitig die einzigen beiden Niederlagen in den letzten zehn Premier-League-Begegnungen auf des Gegners Platz. Von den anderen acht wurden fünf gewonnen.

Mit einer 7-4-5-Bilanz und 30:26 Toren ist Brighton das viertbeste Auswärtsteam der PL. Die letzten beiden Gastspiele im Emirates in Liga und Ligapokal haben die Seagulls gewonnen. Weiter zurückblickend haben sie nur eines der letzten fünf Auswärtsmatches bei den Gunners verloren und drei der übrigen vier gewonnen.

Unser Arsenal - Brighton Tipp: „Heimsieg“

Das Emirates war also in der Vergangenheit kein allzu schlechtes Pflaster für Brighton, das allerdings im Hinspiel in dieser Saison zu Hause mit 2:4 den Kürzeren zog. Arsenal muss diese Partie gewinnen, um weiter Chancen auf den Meistertitel zu haben.

Das Momentum liegt bei den Gunners, die in der vergangenen Woche beim Dritten Newcastle mit 2:0 gewannen, während Brighton gegen den Vorletzten zu Hause mit 1:5 unterging. Mit den heimischen Fans im Rücken sollten sich die Londoner hier durchsetzen.