Arsenal – Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Arsenal - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.12.2023 lautet: Wie die Wettanbieter sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Gunners als Favoriten.

Nach vier Premier-League-Siegen am Stück musste Arsenal zuletzt bei Aston Villa eine knappe 0:1-Niederlage akzeptieren. Aufgrund der Pleite gaben die Recken aus London die Tabellenführung an Liverpool ab. Mit nur einem Triumph aus drei Liga-Begegnungen hat Brighton kürzlich an Boden in der Premier-League-Tabelle verloren. Jüngst kam vor heimischer Kulisse gegen Burnley ein wenig überzeugendes 1:1 zum Vorschein. Darüber hinaus erreichten beide Konkurrenten unter der Woche als Gruppensieger die K.o.-Runde ihres internationalen Wettbewerbs (CL bzw. EL).

In einem torreichen Duell sind die Gastgeber zu favorisieren. Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,95 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Brighton auf “Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore”:

Die Gunners sind nach wie vor zu Hause ungeschlagen und holten 6 PL-Siege und 2 Remis.



Brighton gestaltete nur eines der vergangenen 5 Auswärtsspiele siegreich (1U, 3N), traf aber bisweilen in jedem Liga-Fernduell.



Arsenal liegt in der Tabelle 6 Plätze vor Brighton und spielte die deutlich bessere Saison.



Arsenal vs Brighton Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Ein Dreier der Gastgeber aus London wird bei den Bookies in unserem Sportwetten Vergleich mit einer durchschnittlichen Quote von 1,44 versüßt. Tipp-Freunde, die hingegen den Außenseiter favorisieren, dürfen sich im Erfolgsfall über mehr als den sechsfachen Wetteinsatz freuen.

Drei der letzten vier Aufeinandertreffen im Emirates Stadium endeten zwischen beiden Konkurrenten mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal ist laut Wettanbieter-Bewertung mit einer torreichen Ansetzung zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs. Brighton Prognose: Bleiben die Gunners zu Hause weiterhin ungeschlagen?

Arsenal startete sehr stark in die aktuelle Saison und bestritt die ersten zehn Spieltage ohne Niederlage (7S, 3U). Am 13. Matchday wurde erstmals die Tabellenführung in der aktuellen Spielzeit übernommen. Aufgrund des Misserfolgs gegen Aston Villa (0:1) ging der Platz an der Sonne aber kürzlich verloren.

Am kommenden Matchday soll dieser aber nun bei einem Rückstand von einem mageren Zähler auf Liverpool zurückerobert werden. Mut macht ohne jeden Zweifel die bisherige Heimbilanz.

Die Gunners sind im Emirates Stadium nach wie vor ungeschlagen und holten in der obersten englischen Spielklasse sechs Siege und zwei Remis. Satte 87,5 Prozent der Heimspiele endeten mit drei oder mehr Toren. Die Offensive erzielte in jedem Heimspiel mindestens einen Treffer, hielt aber nur zweimal die Null.

Arsenal - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 PSV Eindhoven (A), 0:1 Aston Villa (A), 4:3 Luton Town (A), 2:1 Wolverhampton (H), 6:0 RC Lens (H).



Letzte 5 Spiele Brighton: 1:0 Marseille (H), 1:1 Burnley (H), 2:1 Brentford (H), 2:3 Chelsea (A), 1:0 AEK Athen (A).



Letzte Spiele Arsenal vs. Brighton: 0:3 (H), 4:2 (A), 1:3 (H), 1:2 (H), 0:0 (A).



Brighton, das mit fünf Siegen und einer Niederlage in die aktuelle Saison startete, hat zuletzt deutlich an Boden im Kampf um die internationalen Plätze verloren.

Nur zwei Siege kamen an den vergangenen zehn Spieltagen zum Vorschein. Gemeinsam mit Nottingham fungieren die “Seagulls” als Remis-Könige der Premier League. Satte fünf Mal sollten nämlich die Punkte bisher geteilt werden.

Trotz allem ist die Offensive mit 33 Saisontoren als sehr gefährlich einzustufen. Die Recken von Trainer Roberto De Zerbi trafen bisweilen in jedem Premier-League-Spiel und ließen es insgesamt 33 Mal beim Gegner klingeln.

15 Treffer wurden in der Fremde erzielt. Die Abwehr stand auswärts jedoch alles andere als sicher und musste sich 16 Gegentore ankreiden lassen. Mehr als 85 Prozent der Begegnungen in der Fremde endeten mit drei oder mehr Toren. Darüber hinaus wurde nur eines der jüngsten vier Auswärtsduelle gewonnen (1U, 3N).

Unser Arsenal – Brighton Tipp: Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore

Die “Gunners” sind sehr heimstark und werden gegen Brighton eben jene Formstärke auf den Platz bringen, um das 0:1 vom letzten Matchday gegen Aston Villa zu egalisieren.

Brighton präsentierte sich in der Ferne mit nur einem Sieg in den letzten fünf Duellen nicht auf der Höhe (1U, 3N) und wird im Emirates Stadium keinen leichten Stand haben.