Arsenal - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Arsenal - Burnley Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: Auf dem Papier ist das eine klare Angelegenheit und auf dem Feld sollte es nicht anders sein. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einigen Toren der Londoner.

Am Samstag gastiert mit Burnley der Vorletzte der Premier League im Emirates Stadium. Dort hatte Gastgeber Arsenal in seinem letzten Ligaspiel das Schlusslicht Sheffield United mit 5:0 geschlagen. Gegen die Clarets erwarten nun viele einen ähnlich souveränen Auftritt mit einigen Treffern. Dazu gehören auch wir. Für uns kann der Sieger in diesem Match nur Arsenal heißen. Zu Hause spielen die Gunners eine starke Saison und wollen dort gegen die Weinroten eine kleine Negativserie beenden.

Wir rechnen mit einem klaren Erfolg und entscheiden uns für die Wette „Arsenal Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Burnley auf „Arsenal Über 2,5 Tore“:

Arsenal ist zu Hause seit 9 Pflichtspielen ungeschlagen.

Burnley hat die letzten 5 Pflichtspiele alle verloren.

Die Clarets kassierten in den besagten letzten 5 Pflichtspielen 14 Gegentore.

Arsenal vs Burnley Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter haben keine Zweifel, dass Arsenal die drei Punkte zu Hause behält. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es nicht nennenswerte Quoten von höchstens 1,20. Ein Tipp auf den Auswärtserfolg wird dagegen mit Wettquoten bis 17,00 belohnt. Selbst die „Doppelte Chance X2″ liefert noch Werte bis 4,80.

Der Bookie Bet3000 bietet noch viele weitere Wett-Optionen. Zunächst muss man sich bei Bet3000 anmelden, dann hat man Zugriff auf ein breites Angebot. So lässt sich zum Beispiel der Wettmarkt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,35 anspielen. Daran sieht man aber auch, dass die Buchmacher den Gästen nicht wirklich einen Treffer zutrauen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Burnley Prognose: Gunners dominieren vom Start weg

Am Mittwoch empfing Arsenal im Rahmen des vierten Spieltags der Champions-League-Gruppenphase mit dem FC Sevilla den Rekord-Europa-League-Sieger. Erst in der Nachspielzeit schossen die Spanier zum ersten und einzigen Mal auf das englische Tor. Ansonsten dominierten die Londoner das Geschehen nach Belieben.

Mit dem 2:0-Erfolg blieben sie saisonübergreifend auch im neunten Pflichtspiel in Folge im heimischen Emirates Stadium ungeschlagen. Sieben dieser neun Partien haben sie gewonnen. Am Samstag wollen sie nun nachlegen und nach dem letzten Match in der Premier League müssen sie das auch.

Denn am vergangenen Wochenende gab es die erste Saison-Pleite im Ligabetrieb. Doch nicht nur das: Arsenal erzielte beim 0:1 in Newcastle noch nicht einmal ein Tor. In Heimspielen gegen Aufsteiger, wie Burnley einer ist, blieben die Gunners aber wiederum 37 Mal in Folge ungeschlagen und haben 32 dieser Partien für sich entschieden.

Mit den Clarets hatten sie in der Vergangenheit aber so ihre Probleme. Nachdem die Londoner keines der ersten elf Aufeinandertreffen in der Premier League verloren und zehn von ihnen gewonnen hatten, blieben sie in den letzten fünf direkten Begegnungen nur einmal siegreich. In vier dieser letzten fünf Duelle gab es zudem jeweils höchstens nur einen Treffer im Spiel.

Arsenal - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Sevilla (H), 0:1 Newcastle (A), 1:3 West Ham (A), 5:0 Sheffield United (H), 2:1 Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Burnley: 0:2 Crystal Palace (H), 0:3 Everton (A), 1:2 Bournemouth (A), 0:3 Brentford (A), 1:4 Chelsea

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Burnley: 0:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 0:1 (H), 0:0 (A)

In der jetzigen Verfassung der Gäste ist etwas Zählbares im Emirates Stadium aber ziemlich unwahrscheinlich. Ihre letzten fünf Pflichtspiele haben die Clarets alle verloren und dabei insgesamt 14 Gegentreffer kassiert. Allein in der Liga verloren die Weinroten sechs ihrer letzten sieben Partien und zuletzt viermal in Serie. Fünf Pleiten in der höchsten englischen Spielklasse in Serie gab es zuletzt im Januar 1976. In der Premier League stehen sie mit einer 1-1-9-Bilanz und 8:27 Toren auf dem vorletzten Platz. Schlusslicht Sheffield United hat wie Burnley vier Zähler auf dem Konto, allerdings das um nur zwei Treffer schlechtere Torverhältnis.

Das letzte Gastspiel bestritt Sheffield bei Arsenal und ging dort mit 0:5 unter. Insofern lässt sich auch über eine Wette auf einen Handicap-Sieg der Kanoniere nachdenken. Bei Happybet zum Beispiel bringt ein Tipp auf einen Heimsieg mit mindestens drei Toren Vorsprung eine Quote von 2,40.

Zwar holten die Gäste alle ihre bisherigen vier Zähler in der Fremde, den einzigen Dreier gab es aber bei Mit-Aufsteiger Luton Town. In der englischen Hauptstadt sind sie dagegen seit sieben Gastspielen sieglos (4N, 3U). Zudem hat Burnley in allen 16 PL-Duellen mit den Gunners nur acht Tore erzielt und nie mehr als eines pro Match.

Unser Arsenal - Burnley Tipp: „Arsenal Über 2,5 Tore“

Die Gunners sind zu Hause der haushohe Favorit und werden ihrer Stellung gerecht. Die Weinroten verloren zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge und kassierten in drei davon mindestens drei Gegentore. Mindestens diese Anzahl sollte es auch im Emirates Stadium geben, wo Arsenal seit neun Pflichtspielen ungeschlagen ist und zuletzt dreimal in Folge gegen Man City (1:0), Sheffield (5:0) und Sevilla (2:0) gewann.