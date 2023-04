Arsenal - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2023

Unser Arsenal - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 02.05.2023 lautet: Mit gerade Mal 3 Remis aus den letzten 4 Spielen hat Arsenal seine Meisterschaftschancen wohl verspielt. Gegen die formschwachen Blues winkt aber das Ende der Sieglos-Serie.

Am 16. Spieltag übernahm Arsenal die Tabellenführung in der Premier League. Die Fans träumten vom ersten Titel seit 2003/04. Aktuell finden sich die Gunners immer noch auf der Pole Position wieder. Doch mit drei Remis und einer Niederlage aus den letzten vier Spielen haben die Männer von Coach Mikel Arteta ihre gute Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft verspielt. Da Titelverteidiger Manchester City nur noch zwei Punkte Rückstand, dafür aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat, müssen die Londoner die Meisterschaftsträume wohl begraben. Falls die Skyblues im Endspurt doch noch patzen, muss der AFC schnell wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Im London-Derby daheim gegen Chelsea sind die Gastgeber die deutlichen Favoriten. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,75 bei Admiralbet die Wette „Sieg Arsenal“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Chelsea auf „Sieg Arsenal“:

Arsenal musste in dieser Saison nur eine Heimpleite hinnehmen

Chelsea wartet seit 8 Pflichtspielen auf einen Sieg

Die letzten 3 London-Derbys gegen die Blues gingen an die Gunners

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Chelsea Quoten Analyse:

Arsenal ist mit 75 Punkten immer noch Tabellenführer. Chelsea belegt dagegen mit 39 Zählern den elften Rang. So sind die Hausherren bei der Arsenal vs Chelsea Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,71 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4,79 aus Sicht der Bookies wie AdmiralBet, dessen App wir an dieser Stelle bewertet haben, eher unwahrscheinlich.

Arsenal vs Chelsea Prognose: Wie haben die Gunners die Pleite bei den Skyblues verkraftet?

Mit einem Sieg am Mittwochabend zu Gast bei Man City hätte Arsenal den Vorsprung auf den Titelverteidiger auf acht Zähler ausbauen können. Am Ende wurde das Spitzenspiel aber zur Machtdemonstration der Skyblues. Schon nach 7 Minuten gerieten die Gäste in Rückstand. Die Gunners bekamen vor allem Kevin De Bruyne und Erling Haaland nicht in den Griff. So stand am Ende ein klarer 4:1-Heimsieg der Guardiola-Elf auf der Anzeigetafel.

Der Mannschaft von Coach Mikel Arteta ist somit zur ungünstigen Zeit die Puste ausgegangen. Zudem sind die Citizens aktuell wieder in Topform und durch nichts und niemanden zu bremsen. Den Londonern ist die Selbstverständlichkeit abhandengekommen. Die Mannschaft hat wie in Liverpool oder bei West Ham klare Führungen verspielt. Zudem kosteten die Aufholjagden gegen die Kellerkinder Southampton und Bournemouth viel Kraft.

Beim Nachbarn Chelsea wäre man über solche Probleme sicher froh. Die Verantwortlichen haben in dieser Saison schon vieles versucht. Der Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Graham Potter brachte überhaupt keine Fortschritte. Auch Transfers in dieser Saison von über 600 Mio. Euro sorgten nicht für den gewünschten Erfolg. Zudem ging der letzte Schachzug, die Spielzeit mit Trainer Frank Lampard zu retten, nach hinten los.

Die Blues dümpeln im grauen Mittelfeld umher und sind aus den drei Pokal-Wettbewerben (FA-Cup, EFL Cup, CL) vorzeitig ausgeschieden. Alle fünf Spiele unter dem „neuen“ Coach Lampard wurden verloren. So stellt sich die Frage, ob die Vereinsikone das Jahr wie geplant überhaupt zu Ende bringen darf, oder ein neuer Cheftrainer schon vorher seinen Dienst in der Hauptstadt antritt? Denn in der Liga verloren die Blues zuletzt gegen Wolverhampton (0:1), Brighton (1:2) und Brentford (0:2).

Arsenal - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:4 Manchester City (A), 3:3 Southampton (H), 2:2 West Ham United (A), 2:2 Liverpool (A), 4:1 Leeds United (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Brentford (H), 0:2 Real Madrid (H), 1:2 Brighton (H), 0:2 Real Madrid (A), 0:1 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Chelsea: 1.0 (A), 4:0 (H), 4:2 (A), 0:2 (H), 1:2 (H)

Das London-Derby zwischen Arsenal und Chelsea gab es schon 206-mal. Mit 81 Siegen zu 66 Niederlagen, bei 59 Remis, liegen die Gunners in der Bilanz vorne. Das Hinrundenspiel in dieser Saison entschied der AFC mit 1:0 an der Stamford Bridge für sich. So gingen die letzten drei Duelle an die Gunners. Die Blues konnten nur eines der vergangenen sechs Liga-Heimspiele gegen den Nachbarn gewinnen. Im Emirates ist die jüngste Bilanz mit 4 Heimsiegen, 4 Remis und 3 Auswärtserfolgen recht ausgeglichen.

Unser Arsenal - Chelsea Tipp: Sieg Arsenal

Arsenal ist beim Versuch, die Tabellenführung zu verteidigen, in eine kleine Krise gerutscht. Die Meisterschaft ist dadurch wohl futsch. Zum Glück trifft man am kommenden Spieltag im London-Derby auf einen Verein, der noch viel tiefer in der Patsche steckt. So wäre alles andere als ein Heimsieg der Gunners gegen die Blues unserer Meinung nach eine Überraschung.