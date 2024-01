Arsenal - Crystal Palace Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.

Unser Arsenal - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.01.2024 lautet: Aufgrund der letzten schwachen Ergebnisse der Gunners trauen wir den Gästen in unserem Wett Tipp heute einen Treffer zu.

Was ist mit Arsenal los? Diese Frage stellen sich momentan viele. Nach zuletzt schwachen Ergebnissen in der Premier League, in der man den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren droht, gab es jüngst auch das Aus im FA Cup. Im kommenden Heimspiel gegen Crystal Palace muss nun ein Sieg her. Doch die Eagles konnten zuletzt ordentliche Ergebnisse erzielen und stehen in der Formtabelle der letzten fünf Premier-League-Spiele sogar vor den Gunners. Vor allem konnten sie in den letzten Partien regelmäßig treffen.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Crystal Palace auf „Beide Teams treffen“:

Arsenal hat keines der letzten 4 Pflichtspiele gewonnen.

Crystal Palace konnte in den letzten 5 Premier-League-Partien treffen.

In 5 der letzten 6 direkten Duelle im Emirates Stadium trafen beide Teams.

Arsenal vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, deren Wettangebot enorm ist, haben im bevorstehenden Duell eine klare Meinung. Mit Quoten von höchstens 1,35 für Wetten auf einen Sieg Arsenals haben die Buchmacher keine Zweifel am Sieger dieser Partie.

Auf der anderen Seite erreichen die Wettquoten für einen Tipp auf die Eagles die Marke von 10,00. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten bis 3,50 ab. Interessant finden wir die Werte bei der Wettoption „Beide Teams treffen“. Mit Quoten bis 2,15 trauen die Wettanbieter den Gästen nämlich offenbar kein Tor zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Crystal Palace Prognose: Eagles setzen Nadelstiche

Ein Blick auf die letzten Ergebnisse Arsenals offenbart wenig Gutes. Nach dem 1:1 in Anfield bei Liverpool, das man sicherlich noch als Erfolg werten kann, haben die Gunners die folgenden drei Pflichtspiele alle verloren. Neben zwei Pleiten in der Premier League gab es zuletzt das Aus im FA Cup - wieder gegen Liverpool, dieses Mal aber zu Hause.

Doch auch wenn man noch etwas weiter zurückgeht, dann findet sich in den letzten sieben Pflichtspielen der Londoner nur ein Sieg. Von den übrigen sechs Partien wurden vier verloren. In der Premier League stehen die Gunners nur noch auf dem vierten Platz und haben einen Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool von fünf Punkten.

Aus den letzten fünf PL-Partien holte Arsenal gerade einmal vier Punkte. Nur drei Teams holten aus ihren letzten fünf Liga-Begegnungen weniger Zähler. In der Formtabelle der letzten fünf Ligaspiele stehen die Kanoniere trotz, aber auch wegen des Torverhältnisses von 4:6 nur auf dem 14. Rang.

In diese Phase fällt auch das 0:2 zuhause gegen West Ham. Es war nicht nur die erste PL-Heimpleite in dieser Spielzeit, sondern saison- und wettbewerbsübergreifend auch die erste Heim-Niederlage in einem Pflichtspiel seit dem 14. Mai 2023 oder umgerechnet 13 Partien. Die zweite folgte dann wie erwähnt im Anschluss im FA Cup gegen die Reds.

Arsenal - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:2 Liverpool (H), 1:2 Fulham (A), 0:2 West Ham (H), 1:1 Liverpool (A), 2.0 Brighton (H)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:1 Everton (A), 0:0 Everton (H), 3:1 Brentford (H), 1:2 Chelsea (A), 1:1 Brighton (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Crystal Palace: 1:0 (A), 4:1 (H), 2:0 (A), 0:3 (A), 2:2 (H)

Crystal Palace beendete derweil seine Sieglos-Serie in der Premier League und konnte nach acht PL-Spielen ohne Dreier (3U, 5N) das letzte Liga-Match zu Hause gegen Brentford mit 3:1 gewinnen. Aus den letzten fünf Partien holten die Eagles fünf Zähler und damit einen mehr als der kommende Gegner.

An den letzten fünf Spieltagen bekam Palace es unter anderem mit Liverpool zu tun und musste auswärts bei Manchester City und Chelsea ran. Gegen alle drei Schwergewichte konnte man treffen und aus dem Etihad Stadium bei den Citizens sogar ein 2:2 entführen. Gegen die Reds und die Blues gab es derweil nur knappe Niederlagen (jeweils 1:2).

Überhaupt konnte Crystal Palace in zehn der letzten elf Premier-League-Spiele treffen und zuletzt in fünf Liga-Partien in Serie. Nur beim 0:1 beim FA-Cup-Aus unter der Woche gegen Everton (0:1) blieb das Torkonto leer. Trotz allem gibt es triftige Gründe, davon auszugehen, dass die Gäste auch am Samstag treffen. Sie haben zudem in fünf der letzten sechs Gastspiele im Emirates Stadium mindestens ein Tor schießen können. Bereits die Quoten für die Option „Beide Teams treffen“ sind lohnenswert. Spielt man die Kombi „Sieg Arsenal & Beide Teams treffen“, dann kann man dafür Quoten über 3,00 bekommen. Bei Oddset bekommt man konkret eine Wettquote von 3,20 und mit dem Oddset Sportwetten Bonus kann man diesen Tipp sogar völlig bedenkenfrei abgeben.

Unser Arsenal - Crystal Palace Tipp: „Beide Teams treffen“

Beim Blick auf die letzten Ergebnisse der beiden Teams sind wir doch sehr überrascht, dass die Wettanbieter den Gästen offenbar kein Tor zutrauen. Palace hat gegen Liverpool und bei Chelsea getroffen und im Etihad Stadium von Man City sogar doppelt. Überhaupt trafen die Eagles nur an einem der letzten elf Spieltage nicht. Die Gunners auf der anderen Seite hielten in nur einem ihrer letzten neun Pflichtspiele die Null. Bei Quoten über 2,00 für das so genannte „Both to score“ ist eine entsprechende Wette fast schon ein Muss.