Arsenal - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Arsenal - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.05.2024 lautet: Ein Sieg der Gunners, egal in welcher Art und Weise, ist Pflicht für die Titel-Hoffnungen. In unserem Wett Tipp heute kalkulieren wir etwas Nervenflattern mit ein.

Die englische Meisterschaft wird tatsächlich erst am letzten Spieltag der Saison entschieden. Arsenal fehlen zwei Punkte auf Manchester City. Ein Sieg der Hausherren ist unumgänglich, soll es doch noch einen Führungswechsel an der Tabellenspitze geben. Die Basis für den Erfolg von Mikel Arteta und seiner Mannschaft ist ihre Defensive.

Verteidigen genießt auch beim Gegenüber hohe Priorität. Sean Dyche hat bei den Toffees ein System installiert, mit dem Everton die viertbeste erwartbare Defensive aus dem Spiel heraus anbieten kann (36,60 xGA). Wir spielen unseren Wett Tipp heute bei Sunmaker und nehmen uns dort eine Quote von 1,80 für “Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Everton auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Arsenal hat mit großem Abstand die beste erwartbare Verteidigung der Premier League (27,8 xGA).

Everton rangiert mit 53,1 erwartbaren Gegentore unter den 6 besten Defensiven im Liga-Vergleich.

Beide Teams haben 4 ihrer letzten 5 Liga-Spiele ohne Gegentor gewonnen.



Arsenal vs Everton Quoten Analyse:

Wenig überraschend rufen die Gunners bei den Wettanbietern nur eine sehr kleine Gewinnmarge auf. Erfüllt Arsenal seine Pflicht und siegt gegen Everton, steht euch maximal das 1,19-Fache eures zuvor verwendeten Einsatzes zu.

Greift ihr über die Bwin App auf die Quoten zu diesem Spiel zu, erhaltet ihr einen ziemlich guten Eindruck über die Höhe der Siegquoten von Everton. Diese liegen in der Spitze bei 15,50 und fallen nirgendwo in den einstelligen Bereich.

Arsenal vs Everton Prognose: Nur ungern zu Gast

Everton hat über die vergangenen Wochen einen beeindruckenden Lauf zustande gebracht und sich mit 17 Punkten aus den acht vorangegangenen Begegnungen den Klassenerhalt redlich verdient.

Besonders in den vergangenen fünf Partien präsentierten die Toffees ihre große Stärke und gewannen vier von fünf Spielen ohne Gegentor. Allerdings sah Gäste-Trainer Sean Dyche in der Ferne regelmäßig in die Röhre.

Das Kalenderjahr 2024 verlief für Everton außerhalb der eigenen Arena maximal mittelmäßig. Die Geduld der Everton-Fans wurde auf die Probe gestellt - seit dem Jahreswechsel verzeichneten die Gäste noch keinen Auswärtssieg.

Gerade in dieser Paarung sollte ein Ende dieser Serie nicht in Sicht sein.Vier der letzten fünf direkten Liga-Duelle zwischen Arsenal und Everton gingen jeweils an die gastgebende Mannschaft und die zwei vergangenen Begegnungen zeigten einen Zu-Null-Sieg der Gunners auf der Anzeigetafel.

Arsenal - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Manchester United (A), 3:0 Bournemouth (H), 3:2 Tottenham (A), 5:0 Chelsea (H), 2:0 Wolverhampton (A).

Letzte 5 Spiele Everton: 1:0 Sheffield (H), 1:1 Luton Town (A), 1:0 Brentford (H), 2:0 Liverpool (H), 2:0 Nottingham (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Everton: 1:0 (A), 4:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 5:1 (H).



Problemlos wird der letzte Spieltag für Arsenal aber nicht verlaufen. Everton hat mit 36,60 erwartbaren Gegentreffern aus dem Spiel heraus die viertbeste Defensive in dieser Kategorie. An der Spitze triumphiert, wie in so vielen Defensiv-Statistiken, Arsenal (18,93 xGA).

Everton hat immense Schwierigkeiten, Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen. Kein anderes Team im englischen Oberhaus jubelte ohne Standards seltener als die Toffees (19). Der ruhende Ball wird hingegen nirgendwo gefährlicher getreten als im Team von Sean Dyche. Everton sammelte die meisten erwartbaren Tore aus Standards (17,44 xG). In dieser Paarung sinkt die Bedeutung der ruhenden Bälle aber, da Arsenal mit 6,51 xGA nach Manchester City (5,86 xGA) die beste Standard-Defensive der Premier League hat.

Konzentriert ihr euch eher auf die richtige Match-Kombi für einen “Sieg Arsenal”, raten wir euch zu einer Wette auf “Arsenal gewinnt ohne Gegentor”. Diese könnt ihr zu einer Quote von 1,90 spielen und mit diesem Bet3000 Bonus ausstatten.

Unser Arsenal - Everton Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Zwei extrem starke Verteidigungen treffen am letzten Spieltag aufeinander. Everton strahlt im eigenen Angriff zwar deutlich weniger Gefahr aus, könnte im Gegenzug aber von einer verständlichen Nervosität der Hausherren profitieren.