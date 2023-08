Arsenal - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Arsenal - Fulham Tipp zum Premier League Spiel am 26.08.2023 lautet: Heimspiele gegen Fulham liegen den Gunners. Daran dürfte sich auch am Samstag nichts ändern. Auf die Zuschauer warten dabei Treffer auf beiden Seiten.

Arsenal stand in der Vorsaison an 28 von 38 Spieltagen an der Tabellenspitze und hoffte auf die erste Meisterschaft seit der Saison 2003/04. Am Ende mussten die Gunners aber Manchester City vorbeiziehen lassen und sich mit dem zweiten Platz begnügen. In diesem Jahr starten die Londoner mit aller Macht einen neuen Anlauf. Der Auftakt ist mit zwei Siegen schon mal geglückt.

Am Samstag im Heimspiel gegen Fulham soll der dritte Dreier her. Die Bookies haben kaum Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens. Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,94 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Fulham auf „Beide Teams treffen“:

Die Wette BTS hätte in 6 der letzten 7 Duelle der beiden Vereine zu Gast bei den Gunners Erfolg gehabt

Im Emirates fielen seit Beginn der Saison 2022/23 im Schnitt über 4 Tore

Fulham landete in der vergangenen Spielzeit auf Platz 6 der Auswärtstabelle

Arsenal vs Fulham Quoten Analyse:

Arsenal war in der vergangenen Spielzeit das drittbeste Heimteam der Premier League. Fulham kann dagegen zu Gast bei den Gunners keine gute Bilanz vorweisen und kassierte in den 19 Auswärtspartien der Vorsaison zehn Niederlagen. So haben sich die Buchmacher, die ihren Kunden immer wieder Freebets anbieten, eine klare Meinung gebildet.

Bei der Arsenal vs Fulham Prognose wird ein Heimsieg mit niedrigen Quoten im Schnitt von 1,23 belohnt. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gäste aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 13,6 sehr unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Fulham Prognose: Tut sich Arsenal auch gegen Fulham schwer?

Im Endspurt der Saison 2022/23 ging Arsenal im Duell mit Manchester City etwas die Puste aus. Ein Grund war die fehlende Tiefe im Kader. So gaben die Verantwortlichen im Sommer fast 235 Millionen Euro auf dem Transfermarkt aus. Im Mittelpunkt standen hier die Transfers von Declan Rice (116 Mio.), Kai Havertz (75 Mio.) und Jurrien Timber (40 Mio.). Einen ersten Erfolg gab es im Community Shield, als man mit 4:1 nach Elfmeterschießen gegen die Skyblues gewann.

Beim Auftakt in die neue PL-Saison gab es zwei knappe Siege: Ein 2:1 daheim gegen Nottingham Forest und ein 1:0 bei Crystal Palace. Am 2. Spieltag mussten die Gunners allerdings ab der 67. Minute in Unterzahl spielen. Nun geht es im Emirates am Samstag um 15 Uhr weiter. Zu dieser Anstoßzeit hat Arsenal daheim nur eines der letzten 34 Ligaspiele verloren (27 Siege, 6 Remis). Verlass ist zudem auf Leandro Trossard. Kein anderer PL-Spieler hat seit Januar 2023 mehr Tore vorbereitet als der Belgier (10).

Fulham war in der Vorsaison als Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld auf Platz 10 gelandet und hatte die ganze Saison über nichts mit dem Abstieg zu tun. Am Ende verpasste man den Punkterekord der Saison 2008/09 (53) nur um einen Zähler. Zwischenzeitlich hofften die Cottagers sogar auf einen Platz im Europapokal. Dieser wurde aber durch einen schwachen Saison-Endspurt verspielt. Besonders stark war der FFC gegen die vermeintlich kleinen Teams, so holte man gegen die letzten Fünf der Tabelle 28 Punkte.

Mit 53 Gegentoren hatte der Verein aus dem Westen Londons die zweitschwächste Defensive in der oberen Tabellenhälfte. Im Sommer wechselte Top-Stürmer Aleksandar Mitrovic für 52 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Zum Auftakt der neuen Saison gab es einen 1:0-Sieg in Everton. Dann folgte aber am Samstag eine bittere 0:3-Heimpleite gegen Brentford. In der Fremde hat Fulham nur eines der letzten 19 London-Derbys in der Premier League für sich entschieden (4 Remis, 14 Niederlagen).

Arsenal - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Crystal Palace (A), 2:1 Nottingham Forest (H), 1:1 Manchester City (H), 1:1 AS Monaco (H), 5:3 Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Fulham: 0:3 Brentford (H), 1:0 Everton (A), 2:1 TSG Hoffenheim (H), 0:2 Chelsea (A), 0:2 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Fulham: 3:0 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 3:0 (A), 4:1 (H)

Arsenal gehört nicht zu Fulhams Lieblingsgegnern. Die Cottagers feierten in 61 Derbys gegen die Gunners nur acht Siege, alle im eigenen Stadion. Zu Gast beim AFC wartet der FFC nach 31 Versuchen mit sechs Remis und 25 Niederlagen noch auf den ersten Erfolg.

Insgesamt wartet Fulham seit zehn Premier-League-Partien auf einen Sieg gegen Arsenal und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte. Seit 16 Spielen blieben die West-Londoner in diesem Derby auch nicht mehr ohne Gegentreffer.

Seit dem Start der vergangenen Saison fielen im Emirates Stadium 81 Tore, so viele wie in keinem anderen in der Premier League (Schnitt von 4,05). Bekommen die Zuschauer auch am Samstag über 3,5 Tore zu sehen, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 2,10.

Unser Arsenal - Fulham Tipp: Beide Teams treffen

Arsenals Bilanz nach zwei Spieltagen kann sich sehen lassen, allerdings hatten die Gunners recht viel Mühe. Trotzdem ist das Team von Coach Mikel Arteta auch im Heimspiel gegen Fulham der Favorit. Da wir für einen Heimsieg eine zu niedrige Quote bekommen und das Emirates in der jüngsten Vergangenheit für torreiche Spiele stand, rechnen wir am ehesten mit Toren auf beiden Seiten.