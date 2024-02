Arsenal - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2024

Unser Arsenal - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.02.2024 lautet: Liverpool tanzt in dieser Saison noch auf vier Hochzeiten. Beim Wett Tipp heute ist zu Gast bei Arsenal auch mindestens ein Punkt drin.

Das Spitzenspiel des 23. Spieltags in der Premier League steigt im Emirates Stadium. Tabellenführer Liverpool ist zu Gast beim Tabellendritten Arsenal. Erst im vergangenen Monat gab es diese Paarung im FA Cup. Die Reds setzten sich auswärts mit 2:0 durch. Trotzdem gehen die Gunners am Sonntag laut den Wettquoten als Favoriten ins Rennen.

Wir kommen zu einer anderen Einschätzung und spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 2,05 bei Bwin den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Die Gunners konnten nur 2 der jüngsten 23 Pflichtspiel-Duelle gegen die Reds für sich entscheiden

Liverpool gewann 4 der vergangenen 5 Gastspiele im Emirates Stadium

In 29 nationalen Partien dieser Saison kassierte der LFC erst eine Pleite



Arsenal vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Reds führen die Premier-League-Tabelle mit 51 Punkten an. Die Gunners folgen mit 46 Zählern auf Rang 3. Auch der direkte Vergleich der jüngsten Vergangenheit spricht eher für die Gäste. Trotzdem sind die Hausherren nach Ansicht der Bookies leicht favorisiert.

So gibt es bei der Arsenal vs Liverpool Prognose für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten 2,25. Auf der Gegenseite wird ein Dreier des LFC mit Quoten im Schnitt von 3,09 belohnt. Wenn ihr auf dieses Spiel ohne Einzahlung setzen möchtet, findet ihr alle aktuellen Freebets in unserer Gratiswetten-Übersicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Liverpool Prognose: Muss sich Arsenal aus dem Meisterrennen verabschieden?

Nach dem 15. Spieltag stand Arsenal an der Spitze der PL-Tabelle, zwei Punkte vor den Reds. Dann mussten die Männer von Coach Mikel Arteta eine Serie von nur einem Sieg aus sieben Pflichtspielen verkraften (2U, 4N). Davon haben sich die Londoner mit zwei Siegen inzwischen wieder erholt. Auf ein 5:0 daheim gegen Crystal Palace folgte ein 2:1 am Dienstag bei Nottingham. Trotzdem ist der Rückstand auf die Spitze auf fünf Zähler angewachsen. Bei einer Niederlage gegen die Reds wären es sogar acht Punkte.

Dann wäre der Meisterschafts-Zug für die Gunners wohl abgefahren. Daheim ist die Truppe aus dem Stadtteil Holloway aber stark. Nur Liverpool (29) und Aston Villa (28) haben in dieser Saison mehr Heimpunkte gesammelt als Arsenal (26). Die einzige Heimpleite setzte es kurz nach Weihnachten beim 0:2 gegen West Ham. Doch auch in der Auswärtstabelle liegt der AFC nur zwei Zähler hinter Rang 1 zurück. Mit 21 Gegentoren hat das Arteta-Team die zweitbeste Abwehr der Premier League.

Eigentlich hätte die Nachricht, dass Jürgen Klopp sein Amt als Liverpool-Trainer nach dieser Saison an den Nagel hängt, für alle Fans und Spieler ein großer Schock sein müssen. Doch das Team lässt sich nichts anmerken und will dem Coach wohl einen erfolgreichen Abschied bescheren. Im ersten Spiel nach „Kloppos“ Ankündigung gewannen die Reds im Pokal daheim mit 5:2 gegen Zweitligist Norwich, dann folgte ein souveränes 4:1 gegen Chelsea.

Somit ist der LFC seit mittlerweile 15 PL-Begegnungen ungeschlagen. In 29 Partien der nationalen Wettbewerbe auf der Insel in dieser Saison setzte es erst eine Niederlage. Seit vier Spieltagen führt das Klopp-Team die Tabelle an. Fünf der sieben Punktverluste setzte es in der Fremde. Allerdings sind die Reds seit sieben PL-Gastspielen ungeschlagen und gewannen die vergangenen vier Auswärtsreisen mit einem Torverhältnis von 10:1. 51 Tore bedeuten die beste Offensive, 19 Gegentreffer die beste Abwehr.

Arsenal - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 Nottingham Forest (A), 5:0 Crystal Palace (H), 0:2 Liverpool (H), 1:2 Fulham (A), 0:2 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 4:1 Chelsea (H), 5:2 Norwich City (H), 1:1 Fulham (A), 4:0 Bournemouth (A), 2:1 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Liverpool: 0:2 (H), 1:1 (A), 2:2 (A), 3:2 (H), 0:2 (H)



Arsenal hat nur gegen Manchester United (26) mehr PL-Niederlagen kassiert als gegen Liverpool (25), außerdem haben die Gunners gegen kein anderes Team mehr Gegentore hinnehmen müssen (108). Zudem konnten die Londoner nur zwei der jüngsten 23 Pflichtspiel-Duelle gegen die Reds für sich entscheiden (10U, 11N). Im Emirates Stadium ging der LFC in den vergangenen fünf Gastspielen sogar viermal als Sieger vom Feld (1N).

Schaut man nur auf die Premier League, ist Arsenal jedoch seit drei Duellen gegen Liverpool ungeschlagen (1S, 2U). Liverpool hat 32 von 51 Toren in der zweiten Halbzeit erzielt. Auch Arsenal trifft nach dem Seitenwechsel (28) häufiger als im ersten Durchgang (16). Setzt sich diese Tendenz am Sonntag fort, bekommt ihr dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,95. Alle Infos über den Anbieter bekommt ihr in unserem Bet3000 Test.

Unser Arsenal - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Buchmacher rechnen mit einem engen Spitzenspiel. Dieser Meinung können wir uns voll und ganz anschließen. Im heimischen Emirates Stadium sind die Gunners nur schwer zu bezwingen. Trotzdem sehen wir die Gäste leicht vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat einerseits mit der tollen Form von Liverpool zu tun, während die Londoner zuletzt ein paar Probleme hatten. Andererseits kann sich der direkte Vergleich der Reds gegen Arsenal sehen lassen. Zudem dürfte es in dieser Partie Tore zu sehen geben.