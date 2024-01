Arsenal - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Arsenal - Liverpool Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 07.01.2024 lautet: Jürgen Klopp reist als Tabellenführer der Premier League zum FA-Cup-Duell ins Emirates Stadium. Ohne Mohamed Salah, der am Afrika Cup teilnehmen wird, geben wir den Gunners im Wett Tipp heute einen kleinen Vorteil.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Liverpool auf „Sieg Arsenal“:

Arsenal vs Liverpool Quoten Analyse:

Zwei Top-Teams der Premier League duellieren sich in der dritten Runde des FA Cups. Die Buchmacher geben Arsenal mit Siegquoten von 1,99 bis 2,10 einen leichten Vorteil. Wettquoten in dieser Höhe sind eine gute Gelegenheit für einen Wettgutschein .

Liverpool zeigte in den vergangenen Pflichtspielen eine etwas bessere Form als die Gunners, hat bekanntlich jedoch in der Ferne immer wieder kleinere Schwierigkeiten. Die Außenseiterrolle mit Siegquoten zwischen 3,25 und 3,46 ist vor allem hinsichtlich des Fehlens von Mohamed Salah nachvollziehbar.

Arsenal vs Liverpool Prognose: Salah ist nicht zu ersetzen

In der Premier League war Mohamed Salah an 22 der 43 Liverpool-Tore direkt beteiligt. Sein Ausfall ist für den Tabellenführer der höchsten englischen Spielklasse kaum zu kompensieren.

Kürzlich erzielte Salah sein 150. Liga-Tor im Dress der Reds. Damit ist er einer von nur fünf Spielern, dem diese Anzahl an Treffern für einen einzigen Klub in der Premier League gelungen ist. Die Namen seiner Begleiter schinden ordentlich Eindruck: Harry Kane, Sergio Aguero, Wayne Rooney und Thierry Henry.

Arsenal - Liverpool Statistik & Bilanz:

Eigentlich spricht die Form der Gunners über die letzten drei Partien gegen die Hausherren. Arsenal wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg und verlor zuletzt zwei Begegnungen in Folge. Wir erwarten in diesem Spiel eine Antwort der Londoner auf diese Misere.

In dieser Spielzeit verlor Arsenal nur ein Pflichtspiel im Emirates Stadium und holte in der Premier League 2,30 Punkte pro Heimspiel. Liverpool leistete sich hin und wieder in der Ferne einen Ausrutscher und fuhr in der Liga 1,90 Punkte pro Auswärtsspiel ein.

Allen voran fehlt es der Klopp-Elf in den Auswärtsspielen an Torgefahr. Während die Reds in zehn Liga-Heimspielen 27 Treffer erzielten, waren es in ebenso vielen Gastauftritten nur 17. Außerdem verlor Liverpool in dieser Saison drei Pflichtspiele - alle drei Niederlagen kassierten die Reds in der Ferne.