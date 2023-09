Arsenal - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 03.09.2023

Unser Arsenal - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 03.09.2023 lautet: Die Gunners sind mit sieben Punkten aus drei Spielen stark aus den Startlöchern gekommen. Der September beginnt mit einem Spitzenspiel gegen Manchester United, was in aller Regel ein gutes Omen ist.

Der September ist in London ein heißgeliebter Jahresabschnitt. Seit 2012 hat Arsenal in diesem Monat kein PL-Heimspiel mehr verloren. Zudem wurde Manchester United zuletzt gerne ins Emirates Stadium eingeladen. Vier der vergangenen fünf direkten Duelle gingen an die Hausherren. United muss sich noch von Staub befreien. Sechs Punkte aus drei Partien klingen besser, als die Leistungen waren. Auf den mageren 1:0-Auftaktsieg folgte eine 0:2-Niederlage bei den Spurs, ehe gegen Nottingham ein Comeback nötig war (3:2).

Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“ mit einer Quote von 1,88 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester United auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Arsenal hat nur 2 der letzten 24 Premier-League-Heimspiele verloren.

Manchester United hat 5 der vergangenen 9 Liga-Duelle gegen Arsenal verloren.

Die Red Devils haben 7,1 erwartbare Tore (3.) erzielt, aber auch 5,3 erwartbare Gegentore (12.) kassiert.

Arsenal vs Manchester United Quoten Analyse:

Im eigenen Stadion fühlen sich die Gunners wohl, vor allem gegen Manchester United. Vier der letzten fünf Heimspiele hat Arsenal gegen die Red Devils gewonnen (inklusive der letzten beiden). Das hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, von dem sich die Buchmacher ebenfalls nicht lösen können. Ein weiterer Heimsieg der Gunners wird von den Wettanbietern mit Quoten bis 1,82 quittiert.

Zuletzt hatte die Mannschaft von Erik ten Hag wenig Erfolg im Emirates Stadium. Die vergangenen Ergebnisse innerhalb der Premier League sehen deutlich besser aus. Sechs der vorangegangenen sieben Ligaspiele hat United für sich entschieden. Da sollte man lieber doppelt hinschauen, wenn ein Auswärtssieg für Wettquoten zwischen 4,00 und 4,50 sorgt. Quoten in dieser Höhe rücken Gratiswetten & Freebets in den Fokus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Manchester United Prognose: Siegreicher September

Der September fällt in aller Regel in die Frühphase einer Saison. Es ist schon bemerkenswert, dass Arsenal Jahr für Jahr zu diesem Zeitpunkt in Topform aufläuft. Seit 2012 haben die Gunners kein Heimspiel im neunten Monat des Jahres verloren (13 Siege, 3 Remis).

Nach drei Ligaspielen bahnt sich ein weiterer erfolgreicher September an. Arsenal hat in den vergangenen Partien an Fahrt aufgenommen und sowohl gegen Crystal Palace (2,55 xG) als auch gegen Fulham (2,71 xG) selbst für über 2,5 erwartbare Tore gesorgt.

Zwar sind die Londoner in Sachen erwartbarer Tore noch nicht ganz an der Spitze angekommen (6 xG), doch die Entwicklung stimmt. Defensiv sind die Spieler von Mikel Arteta bereits einen Schritt weiter. Mit 2,8 erwartbaren Gegentoren stellen die Hausherren aktuell die drittbeste Hintermannschaft der Premier League.

Passend zum September kommt einer der Lieblingsgegner ins Emirates. Zu Hause haben die Gunners sechs der letzten acht Duelle mit den Red Devils gewonnen. Unabhängig vom Gegner jubelten die Gastgeber in 20 ihrer letzten 24 Heimspiele mindestens doppelt.

Arsenal - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:2 Fulham (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:1 Nottingham (H), 4:1 n.E. Manchester City (A), 5:4 n.E. Monaco (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:2 Nottingham (H), 0:2 Tottenham (A), 1:0 Wolverhampton (H), 1:1 Athletic Bilbao (H), 3:1 Lens (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Manchester United: 0:2 (H), 3:2 (H), 1:3 (A), 3:1 (H), 2:3 (A)

Der letzte Vergleich der beiden Top-6-Teams war ein Testspiel. Diese Partie ausgenommen fielen in den vergangenen vier Aufeinandertreffen jeweils Über 3,5 Tore und Treffer auf beiden Seiten. Torreich war dieses Duell zuletzt fast immer.

Beim Thema Tore kommen wir auf zwei starke Einzelkönner zu sprechen. Bukayo Saka traf in den letzten beiden Spielzeiten je zweistellig (2021/22: 11, 2022/23: 14) und erzielte dabei pro 90 Minuten mehr Tore als erwartbare Tore - ein Indiz für seine Qualitäten im Abschluss.

Ganz individuell betrachtet zählt Manchester United ebenfalls zu seinen Lieblingsgegnern, denn der Offensivspieler der Gunners hat in den vergangenen drei PL-Spielen gegen die Red Devils getroffen. Sein Pendant auf der anderen Seite ist Marcus Rashford, der im vergangenen Jahr in beiden Vergleichen gegen Arsenal jubeln durfte (3 Tore).

Konzentriert ihr euch in diesem Top-Spiel auf Spielerwetten, stechen die erwähnten Namen hervor. Trifft Bukayo Saka, könnt ihr bei Oddset eine Quote von 2,87 einsammeln. Derselbe Buchmacher verteilt für ein Tor von Marcus Rashford eine Wettquote in der Höhe von 3,50.

Unser Arsenal - Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

United wird eine Verteidigung aufbieten, die laut erwartbaren Gegentoren in die untere Tabellenhälfte gehört. Das kann gegen Arsenal zum Problem werden, die Gunners haben in 17 der letzten 18 Duelle mit den Red Devils mindestens ein Tor erzielt. Andererseits haben die Gäste rund um Erik ten Hag mit 7,1 xG die drittbeste Angriffsreihe der Liga im Koffer.