Arsenal - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser Arsenal - Nottingham Tipp zum Premier League Spiel am 12.08.2023 lautet: Arsenal geht als Vizemeister und frischgebackener Community-Shield-Sieger in den ersten Spieltag. Die letzten vier direkten Duelle zwischen Arsenal und Nottingham endeten mit einem Heimsieg.

Nottingham hat eine schwache Vorbereitung durchlebt und sich besonders im eigenen Offensivspiel schwer getan. Diese Schwäche ist bekannt, denn in der letzten Saison erzielten die Reds nur 38 Tore (15.). Unser Tipp: „Sieg Arsenal ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,95 bei Betano .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Nottingham auf „Sieg Arsenal ohne Gegentor“:

Arsenal vs Nottingham Quoten Analyse:

Nottingham befand sich in der abgelaufenen Spielzeit am anderen Ende der Tabelle und konnte sich mit zwei Zählern Vorsprung nur hauchdünn vor den Abstiegsrängen halten. Gebt ihr den Gästen eine Chance auf den Sieg, vergeben auch die neuen Wettanbieter Siegquoten zwischen 12,00 und 14,00.

Arsenal vs Nottingham Prognose: Angriff auf den Titel

Mit drei sinnvollen Neuzugängen will es Arsenal in diesem Jahr besser machen und die Meisterschaft für sich entscheiden. Declan Rice, Kai Havertz und Jurrien Timber standen beim Community-Shield Finale allesamt in der Startelf und halfen dabei, den ersten Titel der Saison einzufahren. Als Team hielten die Gunners Manchester City bei 0,94 xGA.

Arsenal - Nottingham Statistik & Bilanz:

Was noch deutlich auffälliger aus den letzten Partien zwischen Arsenal und Nottingham hervorgeht, ist die hohe Quote an Heimsiegen. Zuletzt endeten fünf direkte Duelle in Folge mit einem Sieg der Gastgeber. Während die Gunners ihre letzten beiden Gastauftritte mit 0:1 verloren, schossen sie die Reds bei den vorangegangenen beiden Heimspielen mit 5:0 aus dem Stadion.