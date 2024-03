Arsenal – Porto Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2024

Unser Arsenal - Porto Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.03.2024 lautet: Wenngleich Arsenal das Hinspiel (0:1) knapp verloren hat, sehen wir den Premier-League-Klub in unserem Wett Tipp heute klar in Front.

Arsenal zitterte sich kürzlich gegen Brentford zu einem knappen 2:1. Ein Triumph, der die Gunners an die Tabellenspitze der Premier League katapultierte. Die Drachen aus Porto gaben sich bei ihrer Generalprobe am vergangenen Freitag gegen Portimonense keine Blöße und sackten auswärts einen souveränen 3:0-Erfolg ein. Im Hinspiel waren die Portugiesen das torgefährlichere Team und verließen das Feld mit 1:0.

Auf englischem Boden erwarten wir ein anderes Spiel und tendieren zu „Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore“. Interwetten bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 1,95 .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Porto auf „Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore“:

Arsenal gewann in der Königsklasse alle 3 Heimspiele mit jeweils mindestens 2 Toren Vorsprung.

Zu Hause haben die Gunners kein Gegentor im bisherigen Turnierverlauf zugelassen.

Im Emirates Stadium hat der englische Tabellenführer alle Kräftemessen mit Porto ohne Gegentor gewonnen (3S).

Arsenal vs Porto Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kickoff unterliegt diese Paarung einer klaren Rollenverteilung, alles andere als ein deutlicher Heimsieg käme zumindest laut Buchmacher-Bewertung einer großen Überraschung gleich. 10 Euro Wetteinsatz auf die Gunners bringen im Durchschnitt einen Gesamtumsatz von 12 Euro mit sich. Wer als Neukunde bei Tipwin seine Arsenal Porto Wette spielt, kann sich einen Tipwin Einzahlungsbonus bis 100 Euro sichern.

Das Hinspiel entschied der FC Porto knapp für sich. Im Falle eines erneuten Erfolgs steht teilweise mehr als der 15-fache Wetteinsatz im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs. Porto Prognose: Wirft Porto den Favoriten aus dem Wettbewerb?

Dass Arsenal den Platz an der Sonne in der CL-Gruppe B sein Eigen nennen konnte, lag in erster Linie in der Heimstärke begründet. Neun der insgesamt 13 Punkte resultierten nämlich auf heimischem Boden. Alle drei Heim-Ansetzungen gestaltete der PL-Club sehr souverän und setzte sich gegen Eindhoven (4:0), Sevilla (2:0) und RC Lens (6:0) durch.

Die Offensive erzielte zwölf der insgesamt 16 Champions-League-Tore im eigenen Stadion. Die Abwehr stand wie der Fels in der Brandung und hat bislang zu Hause kein Gegentor in der Königsklasse zugelassen.

Nach sieben Jahren Absenz steht Arsenal erstmals wieder im Achtelfinale der Königsklasse. Hinter Manchester City (1,26 Mrd.) haben die Gunners mit 1,11 Mrd. Euro den teuersten Kader in der Champions League. Porto rangiert mit 283,6 Millionen auf Platz 13 im Ranking.

In der Premier League zog die Elf von Trainer Mikel Arteta kürzlich aufgrund des 2:1-Erfolgs gegen Brentford an Liverpool und Manchester City vorbei und grüßt von der Tabellenspitze.

Arsenal - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 FC Brentford (H), 6:0 Sheffield United (A), 4:1 Newcastle United (H), 0:1 FC Porto (A), 5:0 FC Burnley (A).

Letzte 5 Spiele Porto: 3:0 Portimonense (A), 5:0 Benfica (H), 2:1 CD Santa Clara (A), 1:1 Gil Vicente (A), 1:0 FC Arsenal (H).

Letzte Spiele Arsenal vs. Porto: 0:1 (A), 5:0 (H), 1:2 (A), 0:2 (A), 4:0 (H).

Der FC Porto bot im Hinspiel eine starke Leistung und erzielte in Form von Galeno in der vierten Minute der Nachspielzeit den Lucky Punch zum 1:0-Endstand.

Die Portugiesen sind auswärts keineswegs zu unterschätzen und gewannen in der Vorrunde zwei der drei Fernduelle. Neben den beiden Erfolgen gegen Antwerpen (4:1) und Shakhtar Donetsk (3:1) stand eine knappe Niederlage beim FC Barcelona (1:2) zu Buche.

Offensiv sollte Porto keineswegs unterschätzt werden und erzielte im bisherigen Turnierverlauf 16 Tore. Die Abwehr hielt immerhin in zwei der sieben Begegnungen hinten die Null. Auswärts standen bisweilen in der Champions League vier Gegentore in drei Spielen zu Buche.

Auf nationaler Ebene überzeugten die Drachen kürzlich und holten zehn von zwölf möglichen Punkten. Dennoch reicht es derzeit hinter Benfica und Sporting Lissabon nur für Rang drei in der Tabelle. Wer seinen Arsenal Porto Tipp auf mobilem Weg platzieren möchte, könnte die innovative und leicht zu bedienende Interwetten App nutzen.

Unser Arsenal – Porto Tipp: Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore

Im Hinspiel deutete über lange Zeit vieles auf ein torloses Remis hin. Beide Teams gestalteten das Match aus einer tief stehenden Defensive heraus und gingen kein allzu hohes Risiko.

Beim erneuten Aufeinandertreffen werden vor allem die Gäste aus Porto auf Konter lauern und versuchen, das 1:0 aus dem Hinspiel zu verteidigen. Da Arsenal zu Hause agiert und über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen verfügt, dürfte es am Ende für einen knappen Triumph reichen.