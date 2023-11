Arsenal - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2023

Unser Arsenal - Sevilla Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.11.2023 lautet: Die Sevillistas haben eine ganz schlechte Bilanz in Auswärtsspielen in England. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihnen aber einen Treffer zu.

Mit einem Heimsieg gegen den FC Sevilla würde Arsenal das Ticket für die K.o.-Phase buchen, wenn Lens im Parallelspiel in Eindhoven gewinnt. Die Ausgangslage für die Gunners ist so oder so sehr gut. Die Spanier auf der anderen Seite stehen mit dem Rücken zur Wand. Schon ein Zähler könnte sich als zu wenig erweisen. Vieles spricht für die Engländer, entsprechend sind die Wettquoten in Richtung der Gastgeber auch gering.

Wenn wir uns die bisherigen Ergebnisse in der Gruppenphase und die letzten Resultate überhaupt ansehen, dann scheint die Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten eine geeignete Option für dieses Match zu sein.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Sevilla auf „Beide Teams treffen“:

Arsenal hat in nur einem der letzten 26 Champions-League-Spiele nicht getroffen.

Sevilla erzielte in allen bisherigen 3 Gruppenspielen Tore.

Die Spanier müssen im Emirates Stadium etwas Zählbares mitnehmen

Arsenal vs Sevilla Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter kann der Sieger nur Arsenal heißen. Das jedenfalls legen Quoten von höchstens 1,35 für Wetten auf einen Heimerfolg sehr nahe. Auf der anderen Seite erhält man für einen Tipp auf einen Auswärtssieg Wettquoten bis 9,00. Selbst die Doppelte Chance X2 erreicht noch hohe Werte bis 3,50.

Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Bookies den Gästen so recht zu. Die Quoten für die Wettoption „Beide Teams treffen“ sind höher als jene für die Gegenwette. Mit einer 1,83 für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, liefert Interwetten eine der Höchstquoten. Wer dort noch kein Konto hat, sollte sich die spannenden Interwetten Angebote für Neukunden ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Sevilla Prognose: Die Gäste müssen und werden kommen

Mit 0:1 hat Arsenal am Wochenende das Premier-League-Match bei Newcastle verloren und damit einen Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze erlitten. Es war nach dem 1:3 im EFL-Cup bei West Ham United die zweite Pflichspiel-Pleite in Folge. Damit kassierten die Gunners in diesen zwei Partien doppelt so viele Niederlagen wie in den ersten 15 Pflichtspielen in dieser Saison.

Gegen Sevilla will man zu Hause wieder in die Erfolgsspur finden und sich, wenn möglich, bereits für das Achtelfinale qualifizieren oder zumindest einen ganz großen Schritt in diese Richtung machen. Seit sechs Heimspielen in der Gruppenphase der Königsklasse sind die Londoner ungeschlagen und haben fünf davon gewonnen.

Im ersten CL-Heimmatch dieser Saison gab es ein ungefährdetes 4:0 gegen PSV Eindhoven. Nur ein einziges Mal in den letzten 26 Partien in diesem Wettbewerb konnten die Kanoniere nicht treffen. In ihren letzten 20 Gruppenspielen in der Champions League trafen sie immer, inklusive der letzten 14 Gruppenspiele im heimischen Emirates.

Gegen spanische Teams haben die Engländer in der CL-Gruppenphase keine gute Bilanz. Von elf Begegnungen haben sie nur drei gewonnen und sechs verloren. Aber: Alleine zwei dieser drei Erfolge gab es in den drei Duellen mit Sevilla, inklusive 2:1-Erfolg im Hinspiel.

Arsenal - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:1 Newcastle (A), 1:3 West Ham (A), 5:0 Sheffield United (H), 2:1 Sevilla (A), 2:2 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:1 Celta Vigo (A), 3:0 Quintanar de la Orden (A), 2:2 Cadiz (A), 1:2 Arsenal (H), 1:1 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Sevilla: 2:1 (A), 6:0 (H), 1:2 (H), 1:1 (N), 1:3 (A)

Sevilla auf der anderen Seite hat in allen europäischen Wettbewerben auf englischem Boden erst einmal gewonnen: In der Saison 2017/18 mit 2:1 bei Manchester United im Achtelfinale der Königsklasse. Von den übrigen zehn Partien bei Teams aus der Premier League wurden fünf verloren. Die Sevillistas reisen mit nur einem Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen in die englische Hauptstadt, dieser glückte mit einem 3:0-Erfolg in der Copa del Rey bei den Amateuren von Quintanar de la Orden. In den übrigen sieben Partien gab es gleich fünf Remis. In der laufenden Gruppenphase holten die Spanier erst zwei Punkte aus drei Begegnungen.

Dass es am Mittwoch den ersten Dreier im laufenden Wettbewerb geben wird, scheint nicht allzu wahrscheinlich. Keines der letzten acht Auswärtsspiele in der Königsklasse konnte Sevilla gewinnen. Doch auch hier endeten mit sechs die Mehrheit dieser Auswärtspartien mit einem Remis. Der letzte Auswärtssieg in der CL geht auf Dezember 2020 zurück. Immerhin konnten die Gäste in allen bisherigen drei Gruppenspielen treffen. Sie schafften es überhaupt in ihren letzten sieben Pflichtspielen immer auf die Anzeigetafel. Einen Treffer muss man ihnen zutrauen. Nach alldem lässt sich deshalb auch über die Wette „Sieg Arsenal & Beide Teams treffen“ nachdenken. Über die Betano Sportwetten App gibt es hierfür eine Quote von 2,77.

Unser Arsenal - Sevilla Tipp: „Beide Teams treffen“

Mit Sevilla kommt der Rekord-Europa-League-Sieger ins Emirates, der allerdings aktuell nur auf dem 15. Platz in La Liga steht. Wir können uns nach der Hinspiel-Pleite zu Hause nicht vorstellen, dass die Sevillistas hier gewinnen. Nichtsdestotrotz müssen sie drei Punkte holen, wenn sie noch eine Chance aufs Achtelfinale haben wollen. Insofern werden die Spanier den Weg nach vorne suchen müssen. Nachdem die Gunners in nur einem ihrer letzten fünf Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten konnten, halten wir zumindest ein Gäste-Tor für wahrscheinlich. Und Arsenal? Die Gunners haben sowieso in ihren letzten 20 Gruppenspielen in der CL getroffen.