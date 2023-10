Arsenal – Sheffield United Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser Arsenal - Sheffield United Tipp zum Premier League Spiel am 28.10.2023 lautet: An der Favoritenrolle der Gastgeber aus London gibt es bei unserem Wett Tipp heute in einem Match mit Toren auf beiden Seiten nichts zu rütteln.

Nach dem 2:2 gegen Chelsea am vergangenen Premier-League-Spieltag tankte Arsenal in der Königsklasse mit einem 2:1-Triumph beim FC Sevilla in Hinblick auf das Duell mit Sheffield United Selbstvertrauen.

Der Aufsteiger bot dagegen gegen Manchester United eine starke Vorstellung, hatte aber am Ende das Nachsehen und ging nach einem 1:2 leer aus.

Zweifelsohne werden die Gunners den Platz als Sieger verlassen, aber den Gästen ist durchaus ein Tor zuzutrauen. Für diesen Spielausgang gewährt Betano eine Quote in Höhe von 2.70.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Sheffield United auf „Sieg Arsenal & beide Teams treffen“:

Arsenal ist auf heimischem Boden in der Premier League ungeschlagen (3S, 2U).

„The Blades“ verloren alle vier PL-Auswärtsspiele.

Seit August 1971 hat Sheffield nicht mehr im Emirates Stadium gewonnen (3U, 9N).

Arsenal vs Sheffield United Quoten Analyse:

Wenn der Tabellendritte aus London zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht aus der englischen Grafschaft South Yorkshire antritt, sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff klar verteilt. Alles andere als ein Heimsieg würde die Bookies sehr überraschen.

Tipp-Freunde, die den Underdog in Front sehen, dürfen sich auf den bis zu 23-fachen Wetteinsatz freuen. Bei einer so risikofreudigen Wette bietet sich die Nutzung einer Freebet an, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Obwohl der Tabellenletzte in drei von vier PL-Auswärtsspielen einen Treffer verbuchte, deuten die Arsenal Sheffield Wettquoten nicht auf beiderseitige Tore hin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs. Sheffield United Prognose: Kassiert der Aufsteiger die fünfte Auswärtspleite am Stück?

Die Gunners haben zuletzt im London-Derby gegen Chelsea Federn gelassen und kamen nicht über ein 2:2 hinaus. Aufgrund der Punkteteilung ging Rang 2 an den amtierenden Meister Manchester City verloren.

Arsenal hat mit der 14. Meisterschaft ein Ziel vor Augen. Nach 20 Jahren soll der Pokal in den Norden Londons geholt werden.

Neben Spitzenreiter Tottenham sind die Recken von Trainer Mikel Arteta der einzige Klub in der Premier League, der nach wie vor ungeschlagen ist (6S, 3U). Im Emirates Stadium resultierten bisweilen drei Siege und zwei Remis. Mit sechs Gegentoren stand die von Arteta präferierte Viererkette zu Hause nicht immer sicher und zeigt auf heimischem Boden in fünf Begegnungen nur einen „Clean Sheet“ auf.

Nach zwei Jahren Zweitklassigkeit meldeten sich die „Blades“ als Tabellenzweiter der Championship im Vorjahr als Aufsteiger zurück.

Arsenal - Sheffield United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 Sevilla (A), 2:2 Chelsea (A), 1:0 Man City (H), 1:2 RC Lens (A), 4:0 Bournemouth (A).

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 1:2 Man Utd (H), 1:3 Fulham (A), 0:2 West Ham (A), 0:8 Newcastle (H), 1:2 Tottenham (A).

Letzte Spiele Arsenal vs. Sheffield United: 3:0 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A).

Um es gelinde auszudrücken, verlief die bisherige Saison mit einem erbeuteten Punkt aus neun Spieltagen minder erfolgreich. Der bisher einzige Zähler kam an der Bramall Lane nach einem 2:2 gegen Everton zustande.

Bereits seit dem sechsten Spieltag sind die Mannen von Trainer Paul Heckingbottom Träger der roten Laterne. Für den Coach keine neue Situation. Immerhin stieg er mit den Mannen aus der englischen Grafschaft South Yorkshire 2021 als Tabellenschlusslicht ab.

Obwohl Sheffield alle vier PL-Auswärtsduelle mit einer Niederlage abhaken musste, verpassten sie nur einmal einen eigenen Treffer. Beim Spitzenreiter Tottenham lag der Aufsteiger sogar bis zur 90. Spielminute in Front, hatte aber nach zwei späten Gegentoren am Ende das Nachsehen.

In erster Linie gilt es für Übungsleiter Heckingbottom, die Defensive zu festigen. Mit 24 Gegentoren zeigt sich diese nämlich löchrig wie ein Schweizer Käse.

Der von uns getestete Wettanbieter Betano hält zum Match ein breites Spektrum an Arsenal-Sheffield-United-Wetten bereit und schafft einige Alternativen zum wenig lukrativen Drei-Wege-Markt. Wer von unterwegs aus Wetten möchte, kann dafür die innovative Betano App nutzen.

Unser Arsenal – Sheffield United Tipp: Sieg Arsenal & beide Teams treffen

Grundlegend stellt sich beim Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Schlusslicht nicht die Frage nach dem Gewinner. Alles andere als ein Sieg der Gunners würde uns überraschen.

Arsenal ist heimstark und den Gästen von der Qualität des Kaders deutlich überlegen. Der Direktvergleich offenbart, dass die Mannen aus London im Emirates Stadium seit 1971 nicht mehr gegen Sheffield verloren haben (9S, 3U). Trotzdem gelang dem Underdog in sechs der letzten acht Auswärtsduelle mit den Gunners mindestens ein Treffer.